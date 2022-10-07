Не говорим, а показываем свои чувства — любовный гороскоп на 8 октября

Сегодня важно показать второй половинке, как она вам дорога.

Влюбленные Овны вплоть до вечера будут чувствовать себя некомфортно. Многие Овны попадут в зависимость от роковой неудачной ситуации, могут оказаться в той или иной ловушке. К вечеру им желательно успокоиться, чтобы на волне накопившегося за день раздражения не поссориться с любимым человеком.

Тельцам стоит оставить в своих сегодняшних романтических планах место загадке, случаю и теням прошлого. Разговоры с любимым человеком могут вызвать к жизни старые сомнения или пробудить воспоминания. Брошенные вскользь или произнесенные в шутку слова способны натолкнуть на глубокие размышления.

Влюбленным Близнецам звезды подсказывают, что сегодня нежелательны беседы в раздраженном тоне: в них будет много эмоций, а истина останется непроясненной. Взглянуть на дело под новым углом позволит вечер. Пока он не настал, не стоит отправлять сообщения, задавать важные вопросы и отвечать на них.

В эти сутки внимание влюбленных Раков может постоянно отвлекаться на несущественные детали. Им важно не потерять свой верный психологический настрой и не дать обстоятельствам, включая случайные слова и впечатления, вывести себя из равновесия. Самое важное случится вечером или на следующий день.

Сегодня любовная фортуна Львов не намерена раскрывать свои карты до наступления вечера. Утром и днем многие Львы будут готовы многое отдать за удачный случай или за ответы на свои вопросы, но звезды будут держать интригу и подогревать их чувства скудной детальной информацией, выдаваемой по капле.

В этот день Девам сложно понять логику чужих эмоций, и они могут нервничать по этому поводу. Разговор с любимым человеком вряд ли даст им ответы на все вопросы. Вечер готов принести влюбленным представителям этого знака минуту счастья, но им стоит помнить, что это не безвозмездный подарок фортуны.

Сегодня влюбленных Весов могут интересовать скрытые подробности, прояснению которых они готовы посвятить весь день. Не исключено, что они будут пытаться разузнать волнующие их детали окольными путями вместо того, чтобы прямо спросить о них у партнера. «Момент истины» в отношениях наступит вечером.

Сегодня обстоятельства благоприятствуют влюбленным Скорпионам, если они настроены на интимный разговор со своей пассией. Несмотря на недостаточную откровенность и взаимные колкости, он может оказаться весьма интересным для обеих сторон. Главное, не затягивать подобную беседу до позднего вечера.

Сегодня звезды советуют Стрельцам воздерживаться от инициатив в своей личной жизни до позднего вечера: именно в это время произойдет сброс негативных установок, и появятся новые приятные возможности. Если вам необходимо пообщаться с любимым человеком утром или днем, будьте как можно более деликатнее.

В этот день влюбленные Козероги настроены на разговор или поиск информации, но не на все вопросы получают исчерпывающие ответы. Кое о чем им придется догадываться, задействуя свою интуицию. Вечером возможен впечатляющий момент в значимых для них личных отношениях или в постоянном любовном союзе.

В этот день влюбленным Водолеям не стоит увлекаться исследованием деталей: в отличие от других сфер жизни, в делах сердечных им это скорее навредит, чем поможет. Для свидания момент не лучший, но унывать не стоит: еще до полночи начнут формироваться новые удачные обстоятельства для развития романа.

Сегодня разумной и любящей душе трудно «достучаться» до сознания Рыб: большинство из них одержимо своими переживаниями. Некоторые Рыбы могут демонстративно уходить от диалога со своим партнером, исподволь накаляя атмосферу. Важно не начать этот день с размолвки, так как она вряд ли будет последней.