Махнем на работу рукой — финансовый гороскоп на 8 октября

В этот день не стоит даже думать о работе — звезды советуют только отдыхать.

У Овнов это один из тех немногих дней, когда партнерские противоречия могут привести к новым возможностям для профессиональной реализации. Если что-то не получается сделать вместе с партнером, попробуйте это же самое реализовать в одиночку. Для этого вам может потребоваться углубить свои знания. Главное – не сдаваться и активнее работать над преодолением препятствий.

Чем труднее у Тельцов складываются отношения в трудовом коллективе, тем результативнее может оказаться ваша профессиональна деятельность. Иногда не нужно ждать поблажки от коллег – придётся самостоятельно выкладываться по максимуму. Также критические замечания от коллег могут стать стимулом к самосовершенствованию.

Сильным качеством Близнецов всегда было умение находить взаимопонимание с людьми и налаживать с ними взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня эти качества могут раскрыться наиболее полно. Поэтому этот день подходит для деловых встреч, поездок, переговоров. Возможно, в эффективном сотрудничестве вам поможет умение разбираться в людях и определять их готовность к деловому взаимодействию.

Умение Раков добросовестно относиться к делу и доводить начатые дела до конца может сегодня положительно отразиться на карьере. Укрепляется ваше финансовое положение, вы можете пользоваться поддержкой со стороны коллег и подчиненных в трудовом коллективе. Поэтому, если перемены назрели, то они могут произойти сегодня. В целом вы будете способны действовать практично.

У Львов исключительно удачный день для укрепления личного авторитета и повышения самооценки. Прежде всего, это может произойти за счет признания ваших профессиональных познаний в кругу коллег и единомышленников. Хорошо использовать этот день для повышения уровня профессиональной квалификации. Возможно, вы сможете успешно решить сложную задачу.

Девы в этот день могут нуждаться в дополнительных финансовых ресурсах. И вы сможете успешно эти ресурсы пополнить, если поищите дополнительную подработку. Вам могут предложить работу на полставки со вполне подходящим графиком. Улучшатся дела у фрилансеров. При наличии свободных денег хорошо использовать их на погашение долгов.

Весам звезды советуют использовать этот день для расширения и укрепления деловых связей. Успешно проходят «мозговые штурмы», когда требуется найти оптимальное решение в сложной и запутанной ситуации. Хорошо заниматься научными исследованиями, учебой и планированием. При должных предпосылках начальство может выдать вам денежную премию.

Скорпионам рекомендуется методично и упорно двигаться к поставленной цели. Не дайте себя увести в сторону, сбить с пути. Делайте только то, что у вас было ранее запланировано в соответствии с графиком. Результат будет только при целенаправленных и последовательных действиях. Используйте этот день для повышения профессионального мастерства.

Личные усилия Стрельцов, направленные на самореализацию, сегодня могут быть в полной мере вознаграждены. Успешно пойдут дела в учебе. Вы сможете повысить уровень своих профессиональных познаний. Благодаря хорошим интеллектуальным способностям и умению решать сложные задачи ваша деловая репутация может еще больше укрепиться.

У Козерогов весьма непростой день с точки зрения карьеры. У вас могут усилиться разногласия с начальством, и это может негативно отразиться на занимаемой вами должности. Возможно, вам потребуется пойти на кардинальные перемены. Однако это не касается работников сферы финансов, банковских служащих и бухгалтеров – у них все хорошо.

Водолеи в этот день могут осознать, что деловые отношения лучше строить на постоянной основе, а не сотрудничать время от времени. Поэтому сегодняшний день может стать в каком-то смысле переломным в плане формирования ваших деловых партнерских отношений. Возможно, имеет смысл оформить деловые отношения партнерским договором.

Рыбам в этот день рекомендуется выстраивать конструктивные отношения с коллегами и начальством – это основа вашей стабильной позиции в профессии. Удачно складываются дела у тех, кто имеет статус безработного и находится в поиске хорошей работы. В этом случае вы имеете шанс найти подходящую работу. Успешно идет выполнение плановых заданий.