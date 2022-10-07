Улыбаемся шире и больше шутим — гороскоп на 8 октября

13-14 лунные сутки. Начало этого дня может оказаться беспокойным.

Возможны сомнения, хлопоты, попытки прояснить ситуацию или принять важное решение. Особого внимания может потребовать Ваше самочувствие. Луна в Рыбах может поддерживать чрезмерную сентиментальность, мнительность или тягу к мистике. Некоторые вопросы останутся неразрешенными и потребуют дальнейшего углубленного изучения. Вечером настроение станет более оптимистичным. Благодаря соединению сменившей знак Луны с Юпитером появится больше открытости и великодушия, наметится всплеск позитивных эмоций.

Овнов ждет беспокойное утро. Не исключено, что им вплоть до вечера придется выяснять детали или принимать непростые решения. Возможны нервирующие ситуации. Однако закончится этот день, скорее всего, на хорошей ноте: появится моральная поддержка, усилятся личные позиции или найдется повод для оптимизма.

Для Тельцов этот день может быть связан с реальными или виртуальными приключениями. Тельцам, которые не желают себе лишних проблем сейчас и в будущем, звезды советуют выбрать второй вариант: он сулит меньше потерь и больше позитивных эмоций. Активным Тельцам лучше воспринимать авантюры этого дня как тренинг, а не решающий шаг. Разговоры, новости и воспоминания этих суток могут увести в прошлое.

Для Близнецов это неудачный день. Велика вероятность стать жертвой давних иллюзий или своего неверного поведения. В запутанной истории есть шанс выяснить истину путем беседы или исследования, но важные детали могут оставаться «за кадром», а лишняя суета и нервозность способны создать дополнительные сложности. Лучше отложить важные шаги на поздний вечер, когда в ситуации появится позитивная нота.

Сегодня звезды советуют Ракам беречь силы и стараться не растрачивать их в мелких приключениях. По возможности, лучше не отправляться в далекие поездки, не приступать к новым делам, не вступать в случайные контакты и не обсуждать раздражающие темы. Ключевое событие вероятнее поздним вечером: в это время может напомнить о себе важное лицо или главная цель, появиться удачный шанс или веский мотив.

Львам звезды подсказывают, что сегодня минута удачи ждет их лишь поздним вечером. Попытки ускорить события и приблизить этот момент не приведут ни к чему, кроме усложнения ситуации и дополнительных переживаний, которых вполне можно было избежать в случае философского спокойствия и покорности судьбе. Успех, который загадочным образом ускользал утром, в конце дня вполне может сам упасть в руки.

Сегодня Девам лучше принять как должное наличие тайн у других людей. Не стоит пытаться просчитать то, что не поддается рациональному анализу и раздражаться, если не удается разгадать чужой мотив. Гораздо важнее не начать этот день со ссоры, иначе вечером она может принять новый коварный оборот. Не стоит обольщаться в конце дня подарком судьбы или внезапной чужой добротой: щедрый дар имеет цену.

Основная часть этого дня может уйти у Весов на исследования и приватные беседы. В центр внимания может попасть деликатный запутанный вопрос, связанный с обслуживанием, работой, здоровьем, учебой или техподдержкой. Возможна зависимость от зарубежного партнера или помощника, от международной службы. Новый поворот событий ожидается ближе к ночи и зависит от других людей больше, чем от самих Весов.

Этот день Скорпионам лучше посвятить отдыху или размышлениям, по возможности, ограждая себя от лишней суеты. Однако стоит иметь в виду, что в конце дня могут возникнуть новые обстоятельства, которые повернут мысли в другое русло и навяжут другой режим. У некоторых Скорпионов ближе к ночи появится срочное дело, связанное со здоровьем, содержанием питомца или выполнением личных договоренностей.

Стрельцам важно не начать этот день с негатива — например, размолвки с партнерами, ссоры с домочадцами или схватки с конкурентами. В совещаниях и дискуссиях желательно сохранять выдержку и смириться с неясностями: вероятно, неопределенность будет сохраняться еще долгое время. Вечером можно рассчитывать на прилив оптимизма, удачи, романтических или родительских чувств, творческого вдохновения.

Сегодня обстановка вокруг Козерогов остается неоднозначной и непростой. Пока не настал вечер, им стоит обращать больше внимания на свое повседневное окружение: именно в нем будет ощущаться напряженность. Возможны мелкие неудачи в текущих делах, в общении и в поездках. Могут раздражать или интриговать новости. В конце дня возможно важное событие в доме, семье или значимых партнерских отношениях.

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям не пропускать актуальную финансовую и налоговую информацию, даже если она касается малозначительных с виду деталей: не исключено, что именно ими придется интенсивно заниматься в ближайшие месяцы. Желательно воздержаться в эти сутки от искушения разнообразными интригами. Позитивных перемен и новых шансов не стоит ждать раньше вечера.

Начало этого дня будет для Рыб не очень гармоничным. Встретив утро в тревожном или раздраженном состоянии, они могут пребывать в нем до вечера. Ситуацию может усугубить неблагоприятная психологическая атмосфера в их доме, бизнесе или значимых отношениях. Диалоги этого дня вряд ли успокоят их и внесут в их планы ясность. В конце дня возможна моральная поддержка или улучшение материального статуса.