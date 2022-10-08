Карьера стремится вверх — финансовый гороскоп на 9 октября

Сегодня нужно делать все возможное, чтобы ваши дела пошли в гору.

С утра Овнам сопутствует удача в делах. Особенно успешно пойдут дела, связанные со спекулятивной деятельностью по оптовой закупке товаров, предназначенных для перепродажи. Вторая половина дня требует особой осмотрительности в плане финансовых расходов. Примите меры безопасности для сохранения паролей от электронных платежных систем.

С утра Тельцы смогут успешно завершить все ранее недоделанные работы. Особенно это касается сдачи строительных объектов и завершения ремонтных работ. Результативно могут поработать офисные служащие при подготовке отчетной документации. Вторая половина дня неблагоприятна для делового партнерского сотрудничества. Старайтесь держать под контролем свои эмоции.

Близнецам звезды советуют проводить деловые встречи в первой половине дня. Чем раньше произойдет обсуждение деловых вопросов с партнерами, тем успешнее будет их решение. Также могут ускориться товарно-денежные обороты в торговой деятельности. Вторая половина дня неблагоприятна для личных инициатив. Возможны разногласия в трудовом коллективе.

С утра Раки могут проявить удивительную работоспособность и практичность. Вы сможете повысить свое профессиональное мастерство и принять единственно верные финансовые решения. Поэтому старайтесь наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Тем более что вторая половина дня может пойти по незапланированному сценарию, и у вас могут возникнуть непредвиденные дела.

С утра Львы могут быть способны на новаторские поступки, предполагающие крупные начинания. В это время смогут проявить себя индивидуальные предприниматели и творческие работники. Очень важно иметь определенную свободу поведения. Вторая половина дня неблагоприятна для карьеры – начальство может вести себя критично и непредсказуемо.

Девы в этот день намного успешнее смогут работать в утренние часы. Если вы наиболее важные дела запланируете на утро, то к середине дня успеете справиться с основными задачами. Успешно пойдет работа над подготовкой отчетов. Хорошо поработают строители, коммунальщики и риелторы. В конце дня не лучшее время для деловых встреч, учебы и поездок.

У Весов первая половина дня складывается благоприятно для информационного обмена, учебы, торговли и деловых встреч. Отдавайте предпочтение контактам с энергичными и напористыми молодыми людьми – с ними вы скорее получите нужный вам результат. В конце дня воздержитесь от крупных покупок. Бизнесмены могут ощутить нехватку оборотных средств.

Скорпионы в первой половине дня смогут интенсивно трудиться, не чувствуя усталости. Это удачное время для любого физического труда. Высокий темп работы будет способствовать росту профессионального мастерства. Начальство может обратить внимание на вашу высокую работоспособность и поощрит материально. В конце дня воздержитесь от подписания договоров.

Стрельцы в первой половине дня могут способны проявить высокую интеллектуальную активность. Хорошо запланировать профессиональное обучение и чтение специальной литературы на это время – в этом случае вы сможете усвоить и прочно запомнить даже самый сложный материал. Успешно идет обмен опытом с коллегами во время командировок и при работе на вахте.

Козероги в начале дня смогут получить доступ к финансовым ресурсам и успешно ими распорядиться в своих интересах. Можно подавать запросы в банк на выдачу кредита. Также это хорошее время для выполнения частных заказов. При наличии свободных денег хорошо заниматься инвестированием или погашением долгов. Вторая половина дня неблагоприятна для планирования и работы в составе группы.

Водолеям в утренние часы рекомендуется проводить деловые встречи, участвовать в собраниях акционеров, в совещаниях и конференциях. Обмен мнениями в коллективном процессе будет полезен. Запланированные в этот день дела с высокой долей вероятности вскоре могут быть исполнены. Вторая половина дня неблагоприятна для принятия управленческих решений руководящими работниками.

Рыбы в первой половине дня могут добиться позитивных сдвигов в профессиональной деятельности. Это прекрасное время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Безработные имеют неплохие шансы найти хорошую работу. Вторая половина дня может быть связана с финансовым напряжением, нехваткой оборотных средств для закупки оптовых партий товара.