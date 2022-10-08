Растягиваем моменты — любовный гороскоп на 9 октября

Сегодня не стоит куда-либо спешить, лучше смаковать вкус каждого момента.

Овнам события этого дня покажут, насколько уравновешены и гармоничны их отношения с любимым человеком. При этом важен и внутренний комфорт в паре, и ее образ со стороны. Для сохранения баланса стараться должны оба партнера, и оно того стоит: красивая пара способна стать предметом всеобщей зависти.

В этот день влюбленным Тельцам важно использовать для развития своих личных отношений возможности момента: если не обратить на них внимание сегодня, то завтра они могут быть уже упущены. Это подходящее время для спонтанной встречи в остроумном необычном формате, но лучше, если она будет короткой.

Близнецам этот день позволяет искусно поддерживать в своей личной жизни красивый баланс. У многих представителей знака будет несколько поклонников или поклонниц, и они умудрятся ладить со всеми. Новые ответственные шаги в делах сердечных пока нежелательны, имеет смысл ненадолго «подвесить» ситуацию.

Влюбленным Ракам сегодня придется стать дипломатами, чтобы поддерживать равновесие в отношениях даже при сильных всплесках эмоций. Также этот день призывает их не терять чувства юмора и быстрее реагировать на ситуационные вызовы: все задачи сегодня важно разрешать оперативно, остроумно и красиво.

Этот день поддерживает в Львах хорошее расположение духа, укрепляя их веру в любовь и в благосклонность фортуны. Позитивный настрой поможет им увидеть нечто хорошее даже в неприятном сюжете — например, в необходимости на время отказаться от встреч. Сомневающихся Львов судьба не торопит с выбором.

Девам важно помнить, что сегодня ситуации в их личной жизни сродни перевертышам: удача может обернуться проблемой и наоборот. День приглашает к легкому и игривому настрою, который хорош до определенного предела. Избегайте авантюр, которые могут обойтись дорого в материальном или моральном смысле.

В этот день природный инстинкт подсказывает Весам, как сохранить идеальные отношения. Но часто в это нет нужды, так как взаимная тяга и без того велика, и партнеры очарованы друг другом. Для усиления приятного эффекта звезды подсказывают небольшой дополнительный секрет: выдержать молчаливую паузу.

В этот день звезды советуют влюбленным Скорпионам не строить планы заранее и стараться действовать по обстановке. В какой-то момент придется проявить ловкость, чувство юмора или умение находить подходящий баланс. Для важного свидания время не лучшее: возможны небольшие, но чувствительные помехи.

Стрельцам не стоит пропускать этот день, если они хотят хорошо провести время вместе с любимым человеком: звезды обещают, что будет весело. Стрельцам, не определившимся в своих любовных симпатиях и предпочтениях, эти сутки помогут поддерживать ровные отношения с разными претендентами на их сердце.

Козерогам стоит отнестись внимательнее к ситуациям этого дня, так как они многое скажут им об их любовных отношениях. Важные инициативы личного характера не рекомендуются: подавляющему большинству Козерогов сегодня лучше быть с партнером на равных и не брать на себя больше, чем требует обстановка.

В этот день судьба содействует любовным планам Водолеев и готова предложить им сразу несколько сценариев, оставляя за ними выбор. Счастливо влюбленным Водолеям важно не ограничиваться стандартными шаблонами. Свободным Водолеям, пребывающим в поиске, не стоит отказываться от идеи быстрых свиданий.

Этот день влюбленные Рыбы могут провести за постоянными сравнениями и мучительным выбором, который никто не сделает за них. Звезды настоятельно советуют им не спешить, даже если ситуация кажется предельно ясной. В поведении партнера возможна перемена, не исключено временное молчание с его стороны.