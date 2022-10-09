Близкие придут на помощь — финансовый гороскоп на 10 октября

Сегодня нам даже не нужно просить о помощи — любимые все увидят, поймут и поддержат нас.

Овнам с утра может улыбнуться фортуна и принести финансовую удачу. Те, кто работает в сфере услуг с клиентами, могут получить выгодный заказ. Хорошее время для принятия финансовых решений о крупных покупках. Вторая половина дня благоприятствует проведению рекламных мероприятий, направленных на привлечение массового клиента. Возможно, вы сможете успешно применить технические новинки.

Тельцы с утра могут испытывать состояние эмоционального подъема и уверенности в себе. Это хорошее время для контактов с иностранцами, обмена мнениями через переписку по электронной почте и на специализированных форумах интернета. Важно заниматься личностным развитием. Вторая половина дня благоприятна для улучшения условий труда на рабочем месте.

У Близнецов в первой половине дня может появиться удачный шанс для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Вам могут поступить деньги, которыми вы сможете погашать долги. Допустимо на короткий срок брать и давать деньги взаймы. Вторая половина дня благоприятствует учебе, торговле и деловым встречам. Активнее используйте свои деловые связи для решения актуальных вопросов.

Раки в первой половине дня могут избавить себя от рутинной и нудной работы, если попробуют использовать некоторые технические новинки. Это особенно вероятно, если вы работаете на компьютере с использованием специализированного программного обеспечения. Кроме того, вам сопутствует удача в деле партнерского сотрудничества. Вторая половина дня связана с ростом доходов от использования ресурса недвижимости.

Методичная работа согласно ранее утвержденному плану – вот что рекомендуют звезды Львам в первой половине дня. Более всего могут преуспеть руководящие работники. Вы сможете быть уверены в том, что подчиненные точно и в срок выполнят ваши поручения. В конце дня хорошо проводить деловые встречи, знакомиться с потенциальными партнерами.

Девы с утра могут почувствовать в себе усиление интеллектуальных способностей. Кроме того, вы сможете найти правильное решение в сложном вопросе, требующим глубоких познаний. Это может положительно отразиться на вашей деловой репутации. В конце дня могут вырасти доходы за счет того, что вам могут поступить выгодные частные заказы. Старайтесь более полно использовать возможности имеющейся в вашем распоряжении техники и инструментов.

Весам рекомендуется использовать утренние часы для улучшения условий труда на своем рабочем месте. В распоряжение офисных служащих может поступить новая, более производительная компьютерная и офисная техника. Успешно идет работа по подготовке бухгалтерских и статистических отчетов. Вторая половина дня благоприятна для работы в составе группы единомышленников.

Скорпионам в течение первой половины дня может поступить предложение о сотрудничестве. Если на это время запланирована деловая встреча, то есть немалые шансы для успешного продолжения начатого сотрудничества. Хорошее время для водителей транспортных средств, торговцев и консультантов. В конце рабочего дня ваши отношения с начальством могут стать более доверительными.

Стрельцы в первой половине дня сумеют так построить отношения с коллегами в трудовом коллективе, что они будут напоминать работу в составе одной дружной семьи. Можете рассчитывать на взаимопомощь и сами активно участвуйте в сотрудничестве. В конце дня хорошее время для обмена опытом и учебы. Поступающие вам сведения могут положительно отразиться на составлении бизнес-плана.

Козерогам необходимо как-то фиксировать свои новые идеи, которые могут появляться у вас в большом количестве. Впоследствии вы сможете проанализировать эти идеи и найти что-то полезное и пригодное для практической реализации. Первая половина дня складывается удачно для тех, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что ему лучше делать.

Водолеи сегодня могут быть способны продемонстрировать высокую результативность в работе. Однако для этого вам требуется иметь удобные и комфортные условия для работы. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает дистанционно, не выходя из дома. В конце дня увеличится спрос на ваши услуги. Хорошо проявят себя консультанты сетевого маркетинга.

Рыбам звезды советуют использовать свои возросшие интеллектуальные способности для учебы, исследований и развития сотрудничества. Окружающие люди могут с готовностью прийти вам на помощь. Хорошо пойдет работа в составе творческой группы единомышленников. В конце дня успешно реализуют свои идеи изобретатели и рационализаторы. Вы сможете повысить производительность труда.