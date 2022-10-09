Не даем и шанса негативу — любовный гороскоп на 10 октября

Сегодня стоит бороться с неприятными мыслями. Смотрим в светлое будущее.

Овнов звезды предупреждают, что сегодня даже самые гармоничные отношения могут оказаться в зоне риска из-за нюансов их собственного поведения (при этом сами Овны могут не иметь в виду ничего дурного и считать свои поступки практически идеальными). Не стоит забывать об имидже и хороших манерах.

Обстоятельства этого дня для влюбленных Тельцов не слишком удачны, и чаще всего в этом нет их вины. Как бы они ни старались задобрить судьбу, она будет чинить им скрытые препятствия или ограничивать их возможности. В эти сутки не рекомендуется знакомиться, выяснять отношения и ходить на свидания.

В этот день звезды рекомендуют Близнецам проявить немного терпения и воздержаться от следующего шага в развитии своего романа. Еще больше оснований повременить у Близнецов, которые находятся в поиске и надеются начать отношения с нуля: их блестящий потенциал сегодня будет проявлен не в полную силу.

Ракам звезды подсказывают, что сегодня их позиция в личных отношениях не является полностью неуязвимой. Возрастает вероятность столкнуться с завуалированной ревностью своего партнера или с внешним источником эмоционального негатива — например, чужой тайной завистью или нездоровым любопытством.

События этого дня могут подпортить влюбленным Львам настроение, но не способны отнять у них надежду и веру в успех. Разочарования в любви сегодня вряд ли возможны, но не исключено, что на пути влюбленных встанут внешние барьеры — например, досадные юридические формальности или далекие расстояния.

Сегодня настроение влюбленных Дев вряд ли останется безоблачным. Им будет нелегко мыслить рационально. Многих Дев будут преследовать подозрения, посещать неприятные ассоциации с прошлым или терзать муки ревности. Не исключены минуты неловкости, реальные или надуманные проблемы в сексуальной сфере.

Весам звезды подсказывают, что сегодня их любимые могут оказаться не в духе. Вдобавок, может быть не самой дружелюбной и комфортной эмоциональная атмосфера вокруг. Нет никаких причин винить в этом себя, лучше просто переждать неблагоприятный момент и перенести свидание (общение) на другой день.

Сегодня обстоятельства не слишком дружелюбны к планам влюбленных Скорпионов и чаще создают им препятствия, чем помогают в исполнении их желаний. Не исключено, что сами Скорпионы окажутся не готовы к полноценному свиданию или интенсивному общению из-за работы, недомогания или плохого настроения.

Сегодня любовная удача может изменить Стрельцам. Полного краха всех надежд и планов не предвидится, но «ложка дегтя в бочке меда» многим Стрельцам будет обеспечена, что наверняка не входило в их планы. В такой момент спасет чувство юмора, но неприятный осадок может остаться и заставить задуматься.

Козерогам стоит помнить, что сегодня они эмоционально уязвимы, и это может отразиться на их отношениях с любимым человеком. В зоне особого риска Козероги, которые тесно общаются с партнером или живут с ним под одной крышей. Им стоит избегать ревности, обидчивости, злопамятности и бытового негатива.

В этот день судьба часто будет подавать влюбленным и ищущим любви Водолеям настораживающие предупреждающие знаки. Стоит ли принимать их во внимание, они должны решить для себя сами. Не стоит тревожиться из-за небольшой заминки — например, задержки вестей от любимого человека или переноса встречи.

Влюбленным Рыбам стоит помнить, что сегодня ситуация поневоле видится им в мрачном свете. Многие Рыбы способны начать рисовать себе печальные картины одинокого будущего или погрузиться в негативные воспоминания о былых временах, если любимый человек на время исчез с горизонта и не выходит на связь.