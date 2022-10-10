Рискуем и экспериментируем — финансовый гороскоп на 11 октября

Не стоит бояться сделать шаг вперед — все риски оправданы.

Сегодня Овнам рекомендуется воздерживаться от проявления личной инициативы в делах, связанных с оказанием индивидуальных услуг. Старайтесь строго следовать пожеланиям клиентов – этого будет вполне достаточно для успешной профессиональной реализации. Удачный день для учебы и командировок. Большие профессиональные познания положительно отразятся на вашей деловой репутации.

Тельцы вполне успешно смогут справиться с текущими делами. Однако для этого вам требуется внимательнее относиться к своим коллегам. Не исключено, что до вас могут дойти какие-то слухи и сплетни о грядущем сокращении штатов и иных неприятных моментах. Не обращайте на это внимания и думайте только о том, как качественнее выполнить свою работу.

У Близнецов сегодня усиливаются творческие способности, что может привести к интересным идеям относительно каких-то усовершенствований и новшеств. Если для этого требуются только ваши личные усилия, то вас ждет удача. Если же вам потребуется поддержка коллектива, то здесь взаимопонимания добиться вряд ли удастся. Это тот день, когда приходится рассчитывать только на свои силы.

Раки в этот день могут преуспеть в делах, связанных с подготовкой отчетов и в целом с делами, связанными с завершением каких-то проектов и подведением итогов. Желательно обеспечить себе спокойные и комфортные условия для работы. Успешно поработают строители, коммунальщики и риелторы. Контакты с начальством могут нарушить ритм работы. Начальство может требовать от вас безусловного выполнения работы в запланированные сроки.

Львы преуспеют в делах, связанных с учебой, установлением деловых контактов и в работе с информационными потоками. Вместе с тем старайтесь ограничить свои контакты с респондентами, живущими в другом городе, регионе, стране. Сосредоточьтесь на близких к вам деловых контактах. Успешно пойдет оптовая торговля. Консультанты сетевого маркетинга смогут привлечь к своим услугам новых заказчиков и подписчиков.

Девам в этот день удастся повысить уровень своего профессионального мастерства. Также вы сможете весьма разумно распорядиться имеющимися у вас в наличии финансовыми ресурсами. Можно принимать финансовые решения о крупных покупках за наличные деньги. Однако крайне нежелательно брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами, а также брать и давать деньги взаймы.

Индивидуальная предпринимательская деятельность Весов в этот день может пойти вполне успешно в том случае, если ваша работа не зависит от поведения деловых партнеров, напарников. Любые внешние влияния могут внести дисгармонию в ваши личные усилия. Старайтесь не вступать в споры и обсуждать острые принципиальные темы. Вместе с тем это хороший день для деловых знакомств.

Скорпионы в этот день смогут увеличить свои доходы. Это может произойти не только за счет основной работы, но и за счет частной подработки. Успешно поработают фрилансеры и те, кто выполняет частные заказы в свободное от основной работы время. При этом индивидуальный труд в одиночестве может оказаться намного эффективнее работы в составе трудового коллектива.

У Стрельцов в этот день могут появиться новые цели и планы. Этому могут способствовать контакты с друзьями и единомышленниками. Наиболее успешной будет творческая работа в составе коллектива. Вы сможете удачно вписаться в коллективный производственный процесс. Начальство может выдать вам денежную премию и снять с вас обязанность по выполнению рутинной работы.

Козерогам сегодня выгоднее находиться на виду, чтобы вышестоящее начальство видело результаты вашей работы. Возможен контакт с влиятельным покровителем. Если вы занимаете руководящую должность, то ждите хороших новостей в течение дня. Полученные сведения помогут вам в принятии взвешенных управленческих решений. Однако не стоит прислушиваться к советам членов семьи и близких родственников.

У Водолеев в этот день может повыситься позитивная роль интернета в работе. Если вы работаете удаленно, или часто пользуетесь интернетом в своей работе, то ваши дела пойдут с ускорением. Прислушивайтесь к советам друзей и тех, кто живет в других городах. Успешно могут проходить служебные командировки и работа в совместных предприятиях. От новых деловых знакомств сейчас лучше воздержаться.

У Рыб удачный день для смелых и рискованных поступков. Это особенно относится к тем из вас, кто занимает руководящие должности и проводит кадровые перестановки. Безболезненно проходят мероприятия, направленные на реформирование структуры управления с целью оптимизации бюджетных расходов. Любые перемены в карьере сейчас могут открыть перед вами новые возможности. Однако не торопитесь тратить деньги.