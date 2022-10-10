Новый романтический поворот — любовный гороскоп на 11 октября

Приготовьтесь, сегодня вас ждет новая страница вашего любовного романа.

Сегодня обстоятельства могут выставить влюбленным Овнам неожиданный барьер, если они задумали затратное и масштабное романтическое мероприятие. Многие представители этого знака окажутся не слишком легки на подъем, могут быть медлительны при ответах на важные для них вопросы и личные предложения.

В этот день Тельцам вряд ли удастся свободно выразить свои эмоции. Многим Тельцам будут препятствовать в этом внешние обстоятельства: принятые в их кругу формальности, профессиональный этикет. Некоторых Тельцов будут останавливать дружеские чувства, не совместимые с романтическими отношениями.

Сегодня мысль влюбленных Близнецов работает весьма активно, а вот настроение или комплекс внешних обстоятельств могут за ней не поспевать (возможно, по самым тривиальным бытовым причинам). У них может появиться веский повод для общения с любимым человеком или горячее желание встретиться с ним.

Сегодня влюбленные Раки склонны смотреть вперед с долей уныния или скепсиса, если «варятся в собственному соку» и не могут поделиться своими мыслями с любимым человеком. Новости этого дня действительно заслуживают обсуждения, но для серьезного предметного разговора может не быть подходящих условий.

В этот день Львам есть что обсудить с любимым человеком, и в части общения в паре все будет гладко. Влюбленные будут искренне восхищаться эрудицией или красноречием друг друга. А вот на уровне практических позиций, планов и принципов не исключено недопонимание. Возможно, партнер будет слишком упрям.

Сегодня Девам придется заново задаться некоторыми вопросами любовных отношений, которые пока далеки от получения исчерпывающих ответов. Многие Девы столкнутся с множественными роковыми внешними обстоятельствами, создающими заминки, или с неготовностью своего партнера занять однозначную позицию.

Сегодня влюбленные Весы жаждут высказаться, но могут не иметь такой возможности в полной мере. Не исключено, что часть их устного или письменного послания будет не понята партнером или останется ему недоступна по внешним причинам, будет слабой обратная связь или останется без ответа важный вопрос.

Известия этого дня наведут влюбленных Скорпионов на важные мысли. Больше всего они порадуют тех представителей знака, которые рассчитывают вернуться в прошлое и что-то исправить в своих личных отношениях. Стоит помнить, что это не лучший день для сближения, к нему возможны те или иные препятствия.

В этот день у Стрельцов появляются отличные идеи насчет знакомств или романтических свиданий, но ситуация вносит в них коррективы, иногда не в лучшую сторону. Не исключено, что сегодня ничего не получится из-за непредвиденных обстоятельств или, наоборот, неизбежных плановых процессов на работе.

Этот день вынуждает влюбленных Козерогов соблюдать те или иные вынужденные формальности и тем самым мешает им свободно выражать свои теплые чувства. Однако многие представители знака все же найдут подходящий способ дать знать о своей любви и симпатии тому, кто им по-настоящему дорог и интересен.

Влюбленным Водолеям этот день несет хорошие вести. Они могут получить известие от любимого человека или шанс осуществить мечту — например, отправиться в романтическое совместное путешествие. Однако обстоятельства не всегда будут им в этом помогать, и пока дело может ограничиться только разговорами.

Сегодня Рыбам придется проявить немного изобретательности, чтобы оставаться на связи с любимым человеком или встретиться с ним. Пребывать в информационном вакууме звезды не советуют, так как этот день может принести важные новости или сподвигнуть на новый поворот в обсуждении животрепещущей темы.