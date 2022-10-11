Смотрим в глаза страхам и проблемам — гороскоп на 12 октября

17-18 лунные сутки. Сегодня индивидуальной воле сложно бороться с глобальным ходом событий.

17-18 лунные сутки. Сегодня индивидуальной воле сложно бороться с глобальным ходом событий. Возможно очередное плановое обновление, сопровождаемое реструктуризацией привычных схем и программ и временными препятствиями. День не располагает к легкости, маневренности и остроте мысли. Луна в Тельце может усилить медлительность и пассивность. Желательно отложить значимые дела и важные начинания, работу с документами и текстами. Не стоит торопиться с обсуждением нового ракурса старых тем, включением в регулярный учебный процесс, отправкой в долгий путь. Покупке новинок лучше предпочесть использование старых резервов.

Сегодня звезды советуют Овнам воздержаться от спонтанных трат и быть внимательнее, делая плановые приобретения. Не исключено, что программа действий на некоторое время изменится, придется в чем-то себе отказать или сменить приоритеты. По возможности, в этот день лучше обойтись имеющимися ресурсами и старыми вещами, так как новинки могут быть неудачными. Не стоит всецело рассчитывать на друзей.

Сегодня Тельцам придется смирять свои прогрессивные свободолюбивые порывы, держаться в рамках правил и стандартов. Возможно, их вынудят к строгой дисциплине профессиональные или другие обязанности. Даже в случае успеха многих Тельцов может сопровождать чувство одиночества, непонятости или невостребованности. Вечером звезды советуют найти способ расслабиться — например, послушать хорошую музыку.

Этот день может временно ограничить возможности Близнецов, снизить их деловой или творческий потенциал. Не исключено, что в силу рокового стечения обстоятельств им придется провести эти сутки вдали от интересующих их людей или мест, в тишине или уединении. В течение дня возможны нетипичные настроения и вкусы. Целенаправленную физическую и ментальную активность звезды советуют перенести на завтра.

В центре внимания Раков вплоть до ночи может оставаться будущее. Многие Раки будут рассматривать свои перспективы в контексте внешних событий — например, последних тенденций в своей семье, профессиональном сообществе или свободной группе по интересам. Чем ближе вечер, тем выше вероятность размывания четких контуров впереди, ясные планы могут смениться личными мечтами или коллективными фантазиями.

Сегодня Львам могут напомнить о себе их цели, профессиональные и карьерные планы. Именно в их свете могут рассматриваться отношения с начальством, друзьями, коллегами и подчиненными. Возможно повышенное внимание к явным или тайным коллективным процессам в офисе, на производственной площадке или в профессиональной среде. Желательно отложить в этот день активные совещания на конкретные новые темы.

Этот день не обещает Девам исполнения всех планов в одночасье, но помогает сохранить веру и надежду. Если возникают препятствия или разочарования в одной сфере, появится возможность уравновесить их гармонией в другой. Можно рассчитывать на смягчение противоречий в дружеских и профессиональных связях. Наряду с материальными сиюминутными перспективами этот день напомнит о вечных духовных ценностях.

Сегодня Весам не помешает проследить за стандартными мерами безопасности, включая материальные. Возможно, ради этого придется частично поступиться своими планами и новыми интересами, приостановить приятный диалог, перенести поездку или важную встречу. События дня могут поддерживать интерес к недвижимости, сделанным ранее вложениям и резервам, семейному или иному наследству, коллективным ресурсам.

Сегодня не всем Скорпионам гарантирована полная прозрачность в общении с нужными людьми. Может мешать психологическая закрытость, недоверие, большое расстояние или формальная дистанция, которую приходится держать по умолчанию. Чтобы поддерживать взаимопонимание и блюсти свои интересы в партнерстве, включая брачное, многим представителям знака придется включать свое чутье, и оно их не подведет.

Внимание Стрельцов вплоть до ночи могут поглощать рутинные дела, в которых идут плановые или неожиданные перемены. Не рекомендуется назначать на этот день важные мероприятия и новые начинания, включая совместные: велика вероятность столкнуться с непредвиденным ходом событий, непрочной и непредсказуемой материальной базой. Могут не действовать расчеты, часть результатов будет достигнута интуитивно.

Сегодня звезды советуют Козерогам чаще доверять своему чутью. Не стоит браться в этот день за сложные дела, предпочтительнее отдых и свободные занятия. Если вы столкнулись с запретом, неудачей или отсрочкой, в качестве утешения можно поискать способ ненадолго уйти от проблем. Особенно хорошо подходит для расслабления вечер, в это время хорошо послушать музыку или погрузиться в виртуальный мир.

Сегодня внимания Водолеев может требовать их дом или семья. Возможны те или иные формальные препятствия, не позволяющие покинуть «место приписки». Многие Водолеи будут привязаны к своим владениям, традициям или близким людям. Наряду с прогрессивными убеждениями и жаждой перемен возможна инертность, подверженность старым привычкам и мистическим суевериям. Не лучший день для отъезда в далекие края.

Сегодня интуиция скажет Рыбам гораздо больше, чем открытая информация. Им стоит прислушаться к ней, если они хотят разобраться в истинной подоплеке событий. Важными делами в этот день лучше не заниматься. Не рекомендуются совещания на сложные темы, утомительные поездки и энергозатратные работы, включая домашние. Свободный режим или полный отдых позволит набраться сил перед завтрашними событиями.