Держимся подальше от ответственности — финансовый гороскоп на 12 октября

Сегодня проявлять инициативу — не самая хорошая идея. Лучше отсидеться.

С утра Овнам может поступать много разноплановой информации, в числе которой могут быть и ложные сведения. Не стоит принимать во внимание сведения, полученные из конфиденциальных источников. Перепроверяя полученную информацию на предмет достоверности, вы обезопасите себя от ошибок. Во второй половине дня ситуация в делах постепенно улучшается. Деловые встречи лучше проводить в конце дня или вечером.

Тельцам звезды советуют с утра ничего не планировать и действовать по обстоятельствам. В это время важно сохранить имеющиеся у вас финансовые ресурсы, поскольку любые траты денег могут оказаться невыгодными, убыточными. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от рискованных инвестиций. Вторая половина дня связана с улучшением отношений с коллегами и подчиненными.

У Близнецов в первой половине дня может отсутствовать взаимопонимание с начальством. Возможно, вам не нужно сейчас предпринимать каких-то важных действий по собственной инициативе. Обязательно согласовывайте свои действия с мнением начальства и не предпринимайте важных действий без его одобрения. Вторая половина дня напротив, может сделать вас более удачливыми в творческих делах.

Ракам в первой половине дня важно строго исполнять установленные правила — сейчас любые нарушения могут стать причиной серьёзной проверки. Водители транспорта рискуют допустить нарушения правил дорожного движения со штрафными санкциями. В конце дня улучшатся условия труда на вашем рабочем месте.

С утра у Львов могут быть неожиданные изменения обстоятельств, поэтому вам, возможно, придется заниматься совсем не теми вопросами, которые планировались вначале. Старайтесь воздерживаться от поступков с необратимыми последствиями. Вторая половина дня может быть связана с ускорением товарно-денежного и информационного обмена.

Девам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от принятия важных решений. В это время возрастает вероятность стать жертвой обмана или впасть в немилость у начальства. Неблагоприятные внешние обстоятельства могут быть связаны с множеством препятствий. В конце дня ситуация поменяется к лучшему, и ваши доходы вырастут.

Весам в начале дня важно строго соблюдать служебные инструкции и не отлучаться надолго с рабочего места. Любые нарушения трудовой дисциплины не останутся без последствий. Особенно это актуально для тех, кто работает на вахте или вдали от родного дома. Вторая половина дня и вечернее время благоприятствует самостоятельному профессиональному обучению.

Скорпионам в начале дня не рекомендуется рисковать деньгами. Не следует соглашаться на предложения о финансовых инвестициях в проекты, сулящие большие прибыли. Отнеситесь к любым новшествам с долей здорового скептицизма. Не торопитесь обменивать крупные сумы в валюте. В конце дня вас могут попросить выйти поработать на замену заболевшего коллеги.

Стрельцам в первой половине дня не рекомендуется подписывать договора о партнерском сотрудничестве. При работе с клиентами не следует обещать быстро исполнить заказ – в этом вам может что-то помешать. Также это неблагоприятное время для строителей, которым предстоит передать готовый объект заказчику. В конце дня можете полагаться на поддержку со стороны единомышленников.

У Козерогов в первой половине дня могут возникнуть много помех в работе. Например, вам могут часто звонить на телефон с вопросами, не имеющими никакого отношения к работе. Все это может привести к непродуктивной потере рабочего времени. Деловые встречи могут срываться или проходить по невыгодному для вас сценарию. Однако во второй половине дня вы сможете повысить темп работы и наверстать упущенное.

Водолеи в первой половине дня могут понести убытки в результате нерационального обращения с деньгами. Постарайтесь не тратить деньги на предметы, которые на данный момент не являются необходимыми. Вас могут обмануть при расчетах, вы можете потерять деньги. Будьте внимательнее и контролируйте свои расходы. В конце дня удачно пойдет профессиональное обучение.

Рыбам в первой половине дня не рекомендуется проявлять инициативу в тех делах, о которых вас никто не просил. Особенно это относится к работникам жилищно-коммунального хозяйства, агентств по сделкам с недвижимостью и строительных организаций. Не забывайте о соблюдении техники безопасности во избежание производственного травматизма. В конце дня хорошо сосредоточиться для работы над отчетной документацией.