Выбираем тактику и слова — любовный гороскоп на 12 октября

Сегодня будет важно совершить верные поступки и сказать правильные слова.

Овнам звезды намекают, что сегодня они могут оказаться не в лучшей психологической форме для важной личной встречи. Многих представителей знака вплоть до ночи будет сопровождать нетипичная для них пассивность. Они могут пропускать мимо ушей важные слова своего партнера или отвечать ему невпопад.

В этот день естественное выражение чувств может оставаться для Тельцов затруднено по тем или иным внешним причинам. Тельцам, которые не готовы прожить целые сутки без общества любимого человека, звезды советуют планировать свидание с ним на поздний час, когда внешние формальности потеряют силу.

Близнецам звезды намекают, что сегодня им лучше не спорить с обстоятельствами и не форсировать события в своей личной жизни любой ценой. Сказанные в этот день слова, как и предпринятые действия, не будут обладать той силой, которая от них требуется. Лучше поберечь свою энергию до следующего дня.

Сегодня влюбленным Ракам важно не впасть в глубокий и неоправданный пессимизм. Не стоит тесно общаться с друзьями, если они не приветствуют ваших любовных симпатий и относятся скептически к вашему роману. Наиболее романтичный период суток — вечер, это время смягчения страхов и возврата надежд.

Львам сегодня может вновь напомнить о себе та пропасть, что разделяет их с любимым человеком в каком-то важном принципиальном вопросе. Скорее всего, это случится в постоянном союзе с долгой историей. В новых романтических отношениях стоит заранее заботиться о том, чтобы такая пропасть не возникала.

Влюбленным Девам день помогает надеяться на лучшее. Оставаясь материалистами в других сферах, в любви представители этого знака склонны верить в чудо и рисовать себе невероятные картины развития событий. Устраивая свидание, сегодня желательно позаботиться и о его чувственной, и о духовной стороне.

В этот день приятному общению Весов с партнером способны помешать внешние роковые события или «подводные течения». Между влюбленными может не быть полного доверия. Может оказаться сложной или запретной сексуальная тема. Не самый удачный момент для сближения, для начала диалога или нового романа.

В этот день между Скорпионами и их возлюбленными протянутся невидимые нити, которые помогут им понять друг друга. Настрой на одну и ту же духовную волну окажется весьма кстати, если учесть, что партнеров в эти сутки может разделять большое физическое расстояние или комплекс стандартных условностей.

Сегодня звезды советуют Стрельцам воздержаться от романтической встречи, так как ее могут сопровождать загадочные, нетипичные и порой нервирующие события. Не исключены странные колебания эмоций, случайные капризы, непредсказуемые стечения обстоятельств. Лучшее решение — отложить свидание на завтра.

Козерогам сегодня лучше не проявлять в любви бурную инициативу и не бороться с ограничениями, которые воздвигает им судьба на пути к личному счастью. Свободным Козерогам стоит принять свое одиночество, а состоящим в отношениях важно уметь спокойно наслаждаться тем, что они имеют в данный момент.

В этот день чувства Водолеев могут оказаться поделены между любовной романтикой и другими ценностями в их жизни —например, привязанностью к друзьям или тягой к дому. Вероятно, любовь проиграет и ненадолго отойдет в тень. Вы ничего не потеряете, если перенесете свидание или разговор на завтра.

Сегодня Рыбам не стоит форсировать общение с любимым человеком и настаивать на обсуждении важных тем. Звезды советуют потратить эти сутки на осознание поступившей информации: без ее осмысления (желательно в покое и тишине) будет нелегко выбрать правильную тактику и нужные слова на следующий день.