Три знака зодиака, у которых начнется черная полоса в октябре

Астрологи сообщили, что первая половина октября будет благоприятной для многих, но о второй половине месяца такого не скажешь.

Слияние Солнца и планеты изобилия Венеры вызовет негативные эмоции, а вследствие этого — резкие изменения настроения и наступление неприятностей. В зоне риска находятся три знака зодиака.

Раки под влиянием расположения планет решат переоценить свои силы и возможности. Это негативно скажется на их физическом состоянии и может даже вызвать трудности в общении с представителями противоположного пола. Нужно помнить, что нельзя «заедать» сложности, следует искать их причину и принимать решительные меры. В противном случае Раков ждет сбой в работе сердечно-сосудистой системы, возникнет острая усталость и апатия ко всему.

У Львов во второй половине октября появятся непредвиденные траты, которые негативно скажутся на общем финансовом состоянии. А если вдобавок к этому они не будут прислушиваться к руководству, тогда придется тратить нервы на решение контрольных ситуаций. Из-за общей напряженности также могут возникнуть разногласия и ссоры с партнером.

У Весов отношения, которые совсем недавно начались, могут неожиданно закончиться во второй половине октября. Эту неприятность можно было бы спокойно пережить, но вслед за ней удача покинет их и в финансовой сфере. А все потому, что Весы настойчиво игнорируют подсказки профессионалов и опытных друзей. Нужно постараться контролировать свои эмоции и прислушиваться к близким, сообщается на портале Rsute.