Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьСолнечный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскопИмена
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Три знака зодиака-магнита для денег — может, это вы

12 октября 2022ГороскопыWomanHit.ru

Финансовый успех сопутствует им практически всю жизнь.

Три знака зодиака-магнита для денег — может, это вы

Конечно, материальный успех сопутствует тем, кто готов вложить время и силы в то, что получается лучше всего, однако не стоит забывать, что наша дата рождения также может влиять на то, насколько обеспеченной будет наша жизнь. Астрологи в этом уверены.

Мы собрали топ знаков зодиака, которые редко нуждаются в деньгах, так как сами по себе являются настоящим магнитом для них.

Лев

Один из самых харизматичных знаков. В отличие от своего огненного напарника Овна, Лев не крушит все вокруг на пути к цели, а действует хитро. Как правило, Лев старается окружить себя только теми людьми, которые могут чем-то помочь в профессиональном плане, а такие люди часто сами находят Льва, которого трудно не заметить, если он действительно увлечен своим делом. Лев никогда не ограничивается тем, что уже имеет, его аппетиты не знают границ, что помогает ему держать себя в тонусе и всегда находиться в поиске нужных связей и новых путей обретения того, что так манит.

Телец

Пожалуй, самый материальный знак. Мягкость и некоторая медлительность не позволяют Тельцу моментально получить то, что он так жаждет, однако этому знаку свойственная невероятная напористость и терпение, что позволяет Тельцу рано или поздно получить желаемое. Часто Тельцу требуется довольно много времени, чтобы получить полную финансовую независимость, но с таким партнеро можно быть уверенным в том, что нужды в деньгах в семье точно не будет. Кроме того, Телец никогда не будет совершать крупных импульсивных покупок, что избавляет его от необходимости проводить всю жизнь в долгах.

Стрелец

Знак Огня, который не терпит никаких ограничений, в том числе и финансовых. У Стрельца нет сильной тяги к роскоши, но и жить скромно этот знак не привык. Если Стрелец понимает, что нашел дело, которое может принести большие деньги, он сделает все, чтобы на него обрушился финансовый успех. Представители этого знака очень яркие люди, которых всегда замечают работодатели, а потому часто именно Стрельцы быстрее всех идут по карьерной лестнице.

WomanHit.ru: последние новости3 опасные психологические ловушки мужчины-нарцисса5 фраз, которые никогда не произносят умные людиНе выбрасывайте! 6 способов применения пакетиков с шариками из обуви
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Смотрим в глаза страхам и проблемам — гороскоп на 12 октября
Смотрим в глаза страхам и проблемам — гороскоп на 12 октября
Гороскопы
Выбираем тактику и слова — любовный гороскоп на 12 октября
Выбираем тактику и слова — любовный гороскоп на 12 октября
Гадания
Что месяц рождения расскажет о вас
Что месяц рождения расскажет о вас
Психология
Признаки того, что информация дается вам свыше
Признаки того, что информация дается вам свыше
Народные приметы
Приметы на 12 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 12 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Гороскопы
Держимся подальше от ответственности — финансовый гороскоп на 12 октября
Держимся подальше от ответственности — финансовый гороскоп на 12 октября
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Как заговорить ключ, чтобы добиться повышения
Как заговорить ключ, чтобы добиться повышения
Гороскопы
Знаки зодиака, представительницы которых обладают мужским характером
Знаки зодиака, представительницы которых обладают мужским характером
Гадания
Через посуду и одежду: как люди воруют нашу удачу на бытовом уровне
Через посуду и одежду: как люди воруют нашу удачу на бытовом уровне
[object Object][object Object]