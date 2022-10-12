Круто рискуем — любовный гороскоп на 13 октября

В любви нужно идти на риски — признаваться в чувствах или двигать отношения на новый уровень.

Сегодня Овны покоряют представителей противоположного пола своей находчивостью, коммуникабельностью, широким кругозором и чувством юмора. Это прекрасный день для свидания. Свободным Овнам звезды подсказывают, что это удачный момент для легкого флирта, переписки и расширения круга знакомств.

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня контакты с представителями другого пола подразумевают для них легкость, гибкость, чувства юмора и коммуникабельность. Помимо комплиментов и флирта, желательно обмениваться полезной информацией. В некоторых случаях знакомству поможет обмен мелкими услугами.

Этот день обещает стать для личной жизни Близнецов очень удачным. Им будет несложно и привлечь к себе внимание представителей противоположного пола, и удержать его. Не стоит медлить, если вы хотите пофлиртовать, завести знакомство, проявить любовную инициативу, отправить аудио- или видео-послание.

Сегодня звезды советуют Ракам поддерживать легкую веселую беседу с любимым человеком: она поможет сгладить шероховатости отношений. Свободным Ракам стоит помнить о некоторой поверхностности сегодняшних разговоров: за шутками и обменом любезностями не всегда будут таиться подлинные теплые чувства.

Сегодня обстоятельства дают Львам «зеленый свет» в любовных делах и советуют активнее использовать каналы коммуникации. Свободным Львам, ищущим себе пару, звезды советуют не отказываться от приглашений в гости, в поездки и на мероприятия. Не самая плохая идея — завести аккаунт на сайте знакомств.

Влюбленным Девам этот день помогает поддерживать контакт с любимым человеком, но вынуждает соблюдать при этом определенные формальности. Общение будет приятным, но не исключено, что говорить о своих чувствах откровенно вам будет стеснительно.

Сегодня Весам не стоит вести себя слишком скромно, молчать о своих чувствах или стесняться флиртовать. Звезды сулят им удачу в общении с представителями противоположного пола, обещают гармоничное развитие романа или приятные новые знакомства. Возрастают шансы найти родственную душу вдали от дома.

Скорпионов этот день может сделать коммуникабельными и немного легкомысленными искателями приключений. Свободные Скорпионы будут легче обычного знакомиться и блистать остроумием «на грани». В постоянных отношениях желательно избегать скуки и однообразия, важно уметь говорить на любые темы.

Стрельцам звезды обещают прогресс в любовных делах, советуют не отказываться от возможности свидания и стараться самим проявлять активность в построении отношений. В этот день не будет проблем с темами для разговоров, поводами для встречи или поиском нужных слов для ответа на неоднозначный вопрос.

Сегодня важным условием любовного успеха Козерогов будет их контактность, а иногда и общий уровень личной социализации. Это особенно важно для тех Козерогов, которые пребывают в поиске или едва завязали роман: если они лишат объект своих симпатий обратной связи, история на этом может закончиться.

Водолеям не стоит пропускать этот день, если они мечтают о любовной удаче: для нее есть все условия. Сегодня легко завязывать знакомства, поддерживать обратную связь и создавать в отношениях гармонию. Возрастают шансы встретить любовь в чужих краях. День хорош для начала романтического путешествия.

В этот день Рыбам стоит общаться с любимым человеком в приветливом, но нейтральном тоне. Несмотря на повышенную потребность в обратной связи, это не лучший момент для доверительных разговоров. Свободным Рыбам звезды рекомендуют с осторожностью принимать предложения от малознакомых поклонников.