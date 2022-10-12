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Лечимся от стресса шопингом — гороскоп на 13 октября

12 октября 2022ГороскопыМарианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах поощряет коммуникабельность, подвижность и разнообразие, помогает налаживать связи, проводить конференции, собеседования и консультации.

Лечимся от стресса шопингом — гороскоп на 13 октября
Фото: rambler

Ее взаимодействие с Меркурием и Юпитером благоприятствует обмену идеями и повышает обучаемость, помогает искать учеников, учителей, партнеров, компаньонов и попутчиков, интересные маршруты и каналы познавательной информации. День хорош для знакомств, обмена предложениями, согласования совместных решений, поездок и экскурсий, размещения статей и объявлений, удачен для путешественников, журналистов, писателей, педагогов, переводчиков.

Овен

Этот день приглашает Овнов стать более общительными, любопытными и подвижными, открывает им интересные маршруты, доступ к каналам коммуникации и возможности собеседования. Он подходит для набора знаний, для поиска дополнительных источников информации и для расширения связей на будущее — например, для знакомства с соседями, составления списка возможных партнеров, клиентов, учеников или попутчиков.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам стать более коммуникабельными. Прежде всего, это пригодится им в деловых ситуациях и в повседневных контактах. Общительность в этот день поможет иметь полезную дополнительную информацию, в том числе из-за рубежа или из приватных источников. Поддерживая связи, удастся быстрее находить нужные вещи или получать желаемые услуги, включая медицинские и косметические.

Близнецы

Сегодня Близнецы получают поле для маневра и необходимый заряд энергии. Часто они будут преуспевать благодаря своим естественным качествам — таким, как общительность и легкость на подъем - а также своим разнообразным талантам, например, литературным или художественным. Не стоит пропускать этот день, если вы хотите расширить свои возможности на будущее, напомнить о себе друзьям и поклонникам.

Рак

Раков этот день приглашает к подвижному образу жизни и советует стать более коммуникабельными. Сегодня подходящий момент для обсуждения важных тем, включая домашние: будет легко «вынести за скобки» свои личные вкусы и сконцентрироваться на сути дела. Также эти сутки создают удачный настрой для учебы, исследований, работы с документами. Может состояться приватное семейное или деловое совещание.

Лев

Львов ждет информативный и удачный день. Он поможет им расширить свои горизонты сейчас и на будущее, продвинуться в учебе или исследовании, поддержать приятельские связи в близком и дальнем окружении. Хорошо участвовать сегодня в коллективных дискуссиях, акциях и поездках, публиковать объявления, посещать мероприятия, ходить на собеседования, заводить знакомства, выступать перед аудиторией.

Дева

Сегодня на первом плане у Дев могут оказаться деловые контакты. Возможно совещание с подчиненными или партнерами, не исключен тесный контакт с руководством. Подходящий момент для согласования документации и обсуждения материального аспекта работы — например, оплаты услуг или возмещения служебных расходов. Также этот день подходит для собеседований, собраний и для посещения различных инстанций.

Весы

Весам этот день помогает быть услышанными. Он особенно хорош для контактов с иностранцами, международными службами и удаленной аудиторией. Звезды советуют не медлить, если нужно о чем-то договориться, получить знания или подтвердить свое образование, блеснуть литературным талантом или эрудицией, дать объявление, отправить документы, найти учеников или попутчиков, определиться с маршрутом поездки.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно быть информированными, особенно в дороге и при занятии рискованным делом. Осведомленность поможет им вовремя получать сигналы опасности и быстрее ориентироваться в обстановке. В этот день легко идет обсуждение сложных деликатных тем, есть возможность получить консультацию в щекотливой сфере, расширить свой кругозор, проверить свое знание языков или специфической лексики.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам стать контактнее, с акцентом на диалоге или общих делах. Стоит откликаться на предложения о сотрудничестве или проявлять инициативу в этом направлении, идти на переговоры. Коммуникабельность пригодится не только в деловых, но и в личных отношениях. Она поможет не только найти клиентов, партнеров, учеников или друзей по игре, но и понравиться объекту симпатий.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня многое решают оперативные контакты и осведомленность. Желательно теснее общаться с коллегами, подчиненными, начальством, партнерами, учреждениями и сервисами. Также это хороший день для плотной работы с документами, текстами и обучающими материалами. Удачный момент для согласований, совещаний, изучения служебной корреспонденции, информационных поисков.

Водолей

Сегодня звезды поощряют в Водолеях общительность, любознательность и подвижность, стимулируют их на путешествия, получение образования и расширение кругозора. В этот день хорошо включаться в процесс исследования или обучения, практиковаться в общении на разных языках, налаживать свои ближние и дальние контакты и личную жизнь, искать попутчиков, выбирать и осваивать маршруты и средства связи.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам быть одновременно общительными и осторожными, а также стараться из любой ситуации извлекать для себя урок. Этот день может потребовать тесного контакта с другими людьми, гибкой подстройки под чужие нужды или активного включения в общую суету, что для многих Рыб будет некомфортно и даже небезопасно. В такой обстановке нежелательны начинания, не стоит откровенничать.

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