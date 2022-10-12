Смело беремся за сложные задачи — финансовый гороскоп на 13 октября

Не стоит в этот день бояться сложностей — расправимся с ними быстро и просто.

Овны в этот день могут быть столь тактичными и приятными в общении, что смогут договориться с любыми людьми, в сотрудничестве с которыми оказались заинтересованы. Успешно идут дела в сфере услуг. Старайтесь действовать открыто, уделяя больше внимания пожеланиям клиентов и деловых партнеров. Не принимайте участия в тайных договоренностях и не ведите расследований.

Тельцам в этот день звезды советуют делать ставку на такие дела, в которых у вас имеется большой практический опыт. Активнее развивайте сотрудничество с коллегами и подчиненными – они вас не подведут. Можно ставить перед собой крупные задачи – так вы сможете узнать пределы своих возможностей. А вот от долгосрочного планирования сейчас лучше воздержаться.

Близнецы в этот день могут быть способны проявить изобретательность и решить наиболее сложные и запутанные вопросы. Это хорошее время для участия в конкурсах, кастингах, а также в любых конкурентных видах деятельности. Можно пробовать свои силы в новых профессиях. А вот для контактов с начальством и для карьерного продвижения время неблагоприятное.

Ракам рекомендуется сосредоточиться на тех вопросах и проектах, которые близки к завершению. Особенно хорошо пойдут ранее прерванные дела, которые осталось доделать, завершить. Строители смогут успешно передать готовые объекты заказчикам. Вместе с тем это не лучшее время для профессионально обучения – вам будет трудно сосредоточить внимание на учебе.

Активное деловое взаимодействие с окружающими людьми поможет Львам в решении актуальных вопросов этого дня. Вы в состоянии укрепить и расширить свои деловые связи. Успешно идет торговля, учеба. Хорошо смогут проявить себя консультанты сетевого маркетинга. Однако следует воздерживаться от рисков, связанных с финансовыми заимствованиями и инвестициями.

У Дев один из лучших дней с точки зрения роста финансовых возможностей. Особенно это могут почувствовать те из вас, кто работает на сдельной системе оплаты с выплатой заработанных денег в тот же день. В этом случае уровень ваших доходов вырастет вместе с ростом производительности труда. В важных делах полагайтесь только на себя и не делегируйте свои полномочия партнерам.

У Весов в этот день практически все зависит от личной инициативы. Сейчас вы, вероятно, будете в состоянии сами формировать события и вести за собой других людей. При необходимости используйте имеющиеся у вас деловые связи. Руководящим работникам следует строже контролировать подчиненных. Прежде всего, следите за тем, чтобы не нарушались сроки выполнения работ.

Наиболее удачно этот день может сложиться у Скорпионов, имеющих дополнительную подработку помимо основной работы. Могут существенно вырасти доходы от выполнения частных заказов. Другим позитивным направлением является оформление документов на получение полагающихся вам по закону социальных выплат и льгот. Постарайтесь не привлекать к себе внимания и действовать без лишнего шума. Откажитесь от спекулятивных сделок.

Стрельцы в этот день смогут действовать на опережение. Дело в том, что у вас может обостриться интуитивный дар предвидения, и вы сможете уходить от грядущих неприятностей. Также хорошо заниматься планированием и проектно-конструкторскими разработками. Успешно пойдет работа в творческих коллективах, научная и проектно-конструкторская работа.

Перед Козерогами в этот день могут открыться перспективы для карьерного продвижения. Те, кто занимает руководящие должности, могут иметь в распоряжении всю полноту власти, чтобы самостоятельно принимать решения. Ваши организационные и административные решения могут оказаться весьма эффективными. Не самый удачный день для учебы, торговли и работы с документами.

Профессиональная репутация Водолеев в этот день может существенно укрепиться. Для этого вам потребуется проявить глубину своих познаний в решении важных вопросов. Успешно пойдет профессиональная учеба, хорошо проходить переаттестацию. Может повыситься результативность труда на вахте. А вот уровень доходов оставляет желать лучшего.

Рыбы будут склонны действовать более смело - особенно это относится к тем, кто занимается финансовыми инвестициями, вкладывает деньги в проекты. Вы сможете привлечь внешние финансовые ресурсы. При необходимости можно подавать заявку в банк на выдачу кредита. Вместе с тем не принимайте важных решений без совета с коллегами.