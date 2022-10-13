Избегаем разговоров с боссом — финансовый гороскоп на 14 октября

Сегодня стоит меньше общаться с боссом — ничем хорошим это не закончится.

У Овнов благоприятное время для развития деловых партнерских отношений. Успешно проходят рекламные мероприятия, направленные на привлечение массового клиента к вашим услугам. В сфере услуг вы можете пользоваться популярностью у клиентов, и вас могут рекомендовать другим. Можете рассчитывать на поддержку со стороны родственников. Во второй половине дня воздержитесь от финансовых заимствований.

Отличный день у Тельцов, работающих в офисе над подготовкой отчетной документации. Возможно, вам удастся улучшить условия своего труда на рабочем месте, если вы обратитесь с соответствующими просьбами к работодателю. Также это хорошее время для внесения корректив в свои планы. Однако во второй половине дня вы можете столкнуться с трудностями при взаимоотношениях с клиентами.

Близнецы сегодня смогут расширить свои деловые связи и использовать их с выгодой для себя. Растут товарно-денежные обороты в торговле и на транспорте. Хорошее время для установления деловых знакомств, поездок, встреч. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести результативные рекламные мероприятия. Во второй половине дня воздержитесь от обращения за советами к коллегам.

Ракам в этот день, возможно, удастся увеличить свои доходы и завершить некоторые важные дела. Могут улучшиться условия труда у офисных служащих, работников магазинов и складов. У бизнесменов благоприятное время для инвестиций в недвижимость и проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Во второй половине дня воздержитесь от экспериментирования и новшеств. Попытка что-либо усовершенствовать может ввести вас в заблуждение.

Львам сегодня рекомендуется максимально проявить инициативу в делах. От вашей личной активности сейчас многое будет зависеть. Успешно проходят деловые знакомства и встречи, инициаторами которых были вы сами. Хорошо уделить внимание личностному развитию, учебе, сбору и анализу полезной информации. Вторая половина дня может быть связана с неудобствами при выполнении обязанностей на рабочем месте.

Девам рекомендуется использовать этот день для повышения уровня профессионального мастерства. Всегда можно что-то усовершенствовать в своей работе, и сейчас как раз удачный для этого день. Интересно отметить, что чем интенсивнее предстоит рабочий ритм, тем быстрее вы сможете наращивать потенциал квалификации. Вторая половина дня неблагоприятна для проведения деловых встреч и работы с документами.

Весы сегодня смогут не только добиться успеха в делах, но и организовать вокруг себя группу поддержки, состоящей из единомышленников. Окружающие люди с удовольствием могут помогать вам в ваших начинаниях. Оправданным будет труд с расчетом на получение результата не сразу, а в перспективе, в будущем. Возможно, поэтому, не следует рассчитывать на быстрое получение доходов в этот день.

Личные инициативы Скорпионов могут привести к неприятностям, связанным с определенным ущербом для репутации. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто спокойно и тихо делает свое дело без лишней шумихи. Чем меньше вы будете говорить на публике о своих намерениях, тем сложнее помешать их исполнению. Благоприятный день для выстраивания доверительных отношений с начальством.

Стрельцы в этот день могут быть необычайно любознательными и интеллектуально активными. Это может положительно отразиться на результате учебного процесса. Успешно проходят служебные командировки, главной целью которых является обмен опытом и приобретение новых навыков. Хорошо посещать международные выставки, принимать участие в конференциях.

У Козерогов сегодня могут улучшиться отношения с начальством. Не нужно бояться перемен в карьере. Если в вашем трудовом коллективе проходят кадровые перестановки, то вам могут предложить открывшуюся вакансию с более высоким окладом и статусом. Принимайте самостоятельные решения и не полагайтесь на советы друзей. Личный контроль обезопасит вас от серьезных ошибок.

У Водолеев прекрасный день для проведения рекламных мероприятий по привлечению клиентов к своим услугам. Вы сами и ваши услуги могут пользоваться популярностью у клиентов. Также вы сможете подписать выгодное соглашение о партнерском сотрудничестве. Учащимся не составит труда сдать экзамены и зачеты. Во второй половине дня воздержитесь от контактов с начальством без крайней на то необходимости.

У Рыб в этот день может усилиться потребность досконально разобраться в каких-то профессиональных вопросах. Это положительно отразится на тех из вас, кто проходит производственную практику в рамках обучения. Также вполне результативно пройдет этот день для Рыб, проходящих стажировку на новом рабочем месте. Изобретатели и рационализаторы смогут предложить интересные технические решения.