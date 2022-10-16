Ставим последнюю точку — финансовый гороскоп на 17-23 октября

На этой неделе мы закончим все задачи и результат будет просто обалденным.

Овнам в первой половине недели рекомендуется использовать этот период для расширения деловых связей, сбора и аналитической обработки новостной информации. Более всего преуспеют те, кто занимается предоставлением услуг в сфере торговли и выполнения индивидуальных заказов. Благоприятное время для работников транспорта, социальных служб и связи: секретари-референты, таксисты, консультанты, продавцы, курьеры. Вместе с тем, следует строго соблюдать договорные обязательства. Середина и вторая половина недели пойдет нелегко для реализации в деловом партнерстве. При контакте с клиентами старайтесь вести себя предельно внимательно и корректно. Возрастает вероятность что-то упустить или забыть при выполнении заказа клиента. Это может создать потенциально конфликтную ситуацию. В целом внешние обстоятельства могут препятствовать вашим инициативам.

В первой половине недели благоприятный период для Тельцов, круг ответственности которых органичен их личной деятельностью. Работа на подчиненных ролях для вас выгоднее, чем организаторская и руководящая работа управленцев. Вы можете получить выгодную работу, заказы, и, соответственно, сможете повысить уровень своих доходов. Текущие дела идут легко и естественно. В трудовом коллективе складывается доброжелательная, деловая обстановка. Однако следует поторопиться, поскольку середина и вторая половина недели может поставить вас в некотором роде в тупик. Старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу. Дело в том, что вы возможно не сможете справиться с работой из-за недостаточной квалификации. Следует строго соблюдать дисциплину труда. Ваше опоздание на работу или долгое отсутствие на рабочем месте не останется незамеченным и может привести к штрафным санкциям.

Близнецы в первой половине недели могут почувствовать в себе усиление оптимизма и активности. Это прекрасное время для проявления инициативы в делах тем, кто работает по свободному графику. Люди творческих профессий почувствуют эмоциональный подъем и усиление работоспособности. Успешно идут дела тех, кто причастен к индустрии моды, шоу-бизнеса, развлечений и отдыха. Середина и вторая половина недели может быть связана с трудностями при решении финансовых вопросов. В первую очередь, неблагоприятные влияния могут затронуть тех, кто работает с финансовыми потоками в кредитно-денежных организациях и в бухгалтериях. При заполнении реквизитов платежей проверяйте и перепроверяйте себя многократно, не торопитесь. Велика вероятность допустить ошибку. Воздержитесь от финансовых спекуляций.

Раки в первой половине недели могут почувствовать поддержку со стороны членов семьи. Рекомендуется заняться улучшением условий труда на рабочем месте. Период располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Прежде всего, речь идет о надомном труде, а также о работе в семейной фирме в сельском хозяйстве – фермерство. Хорошо поработают фрилансеры. Середина и вторая половина недели может быть связана с нарушением договорных обязательств и необходимостью устранять последствия этих нарушений. Если вы работаете в агентстве по сделкам с недвижимостью, то клиент может отказаться от подписания договора купли-продажи. Это не лучший период для ведения переговоров. Может быть затруднена работа на арендуемой площадке.

В первой половине недели у Львов исключительно удачный период для групповой работы с единомышленниками. Активизируются деловые поездки и встречи. У вас складывается круг деловых связей, которые могут быть объединены неким общим проектом. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить общий язык с людьми. Успешно идет освоение информационных компьютерных технологий. Середина и вторая половина недели складывается нелегко для аналитической работы с информацией и документами. Вас могут отвлекать разговорами на посторонние темы, и вы рискуете потерять много рабочего времени впустую. Нежелательно на этой неделе планировать деловые свидания и поездки. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег.

В первой половине недели перед Девами звезды открывают новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. Рекомендуется смелее добиваться поставленных целей, и не сомневаться в том, что это приведет вас к успеху. Значительно укрепляются ваши отношения с начальством, которое готово помогать вам. Традиционный стиль работы даст больший результат, чем применение новых методик. Важно действовать целеустремленно и выполнять плановые задачи. Середина и вторая половина недели может быть связана с авантюристическим подходом к финансам. Стремление получить большие деньги за счет спекуляций может обернуться убытками. Воздержитесь от вложений личных денег в рискованные проекты и в финансовые авантюры.

В первой половине недели Весам рекомендуется использовать свободное время для личностного развития и учебы. Вы сможете добиться повышения уровня квалификации и закрепить свои знания на экзаменах. Преуспеют те, чья профессия имеет отношение к менеджменту, юриспруденции, высшему образованию, рекламе, издательствам и связям с заграницей. Также вы сможете найти хорошую работу на вахте. Середина и вторая половина недели может сложиться напряженно. Звезды советуют быть деликатнее и осмотрительнее в делах, связанных с вашими личными инициативами. Дело в том, что вы будете склонны принимать самостоятельные решения без учета мнения заинтересованных сторон. И это может создать потенциально конфликтную ситуацию. Труднее всего пойдут дела у тех, кто работает в сфере жилищно-коммунальных услуг, городского хозяйства или связан со сделками с недвижимостью.

Незаметная деятельность Скорпионов в первой половине недели способствует успешному урегулированию деликатных вопросов. Могут вырасти доходы от дополнительной подработки. Используйте свободные финансы для досрочного погашения кредитов. Ваша задача на эти дни связана с уменьшением зависимости от финансовых обязательств. Также это хорошее время для тех, чья профессия требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. Середина и вторая половина недели может быть связана с напряженностью при общении с окружающими. С вами на контакт могут выйти люди с нечестными намерениями, которые могут попытаться обмануть вас и завладеть вашими деньгами. Не стоит проводить деловые встречи и планировать новые знакомства. Затрудняется работа у тех, кто занимается торговлей, консультациями, оформлением документов.

Стрельцы в первой половине недели могут стремиться к интенсивным контактам и обмену мнениями. Тем, кто учится, рекомендуется проводить неформальные встречи с однокурсниками и обсуждать актуальные вопросы. Вы преуспеете в коллективной деятельности на благо общего дела. Речь идет об организационной работе по собиранию разных людей вокруг некоего единого проекта. Вы прекрасно себя проявите в работе на общественных началах при организации клубов по интересам, творческих фестивалей и конкурсов. Середина и вторая половина недели может быть связана с нерациональными финансовыми расходами. Отдавайте предпочтение традиционной работе и воздержитесь от новшеств. Чем меньше ваша работа будет относиться к финансовым операциям и спекулятивной деятельности, тем успешнее она пойдет. Воздержитесь от инвестиций в коллективные проекты.

Козероги в первой половине недели смогут добиться выполнения плановых работ при поддержке со стороны коллег и начальства. В эти дни может установиться прекрасное деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Вы сможете преуспеть в любых делах, связанных с наведением порядка и достижения поставленных целей. Если вы подумываете о смене работы, то в этот период у вас может все сложиться. Те, кто ищут работу, также найдут приемлемый вариант. Большое значение приобретает ваша способность решать любые текущие практические вопросы. В середине и второй половина недели вам, возможно, придется нелегко в карьере и в отношениях с начальством. С одной стороны, вы будете склонны к проявлению инициативы и проявите готовность проводить в жизнь именно свою линию. С другой стороны, мнение начальства по поводу ваших инициатив может оказаться отрицательным.

Первая половина недели у Водолеев может быть связана с реализацией своего творческого потенциала. Рекомендуется принимать участие в конкурсных состязаниях на звание лучшего в своей профессии – у вас имеется немало шансов на занятие лидирующих позиций. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, конкурсов, семинаров, аукционов и конференций. Исключительно удачный период для тех, кто профессионально занимается продвижением и рекламной раскруткой бизнеса. Середина и вторая половина недели складывается неблагоприятно для дополнительной подработки. Важно строго следовать нормам закона. Дело в том, что вашей деятельностью могут заинтересоваться представители фискальных властей. Возможны проверки, ревизии и контрольные закупки. Не исключены штрафные санкции.

Первая половина недели благоприятствует Рыбам в любых делах, которые подходят к завершению работу. И остается только поставить последнюю точку в том или ином проекте. Успеха добьются строители, которые смогут успешно передать готовый объект заказчику. Преуспеют те, кто связан с работой на дому, семейным фермерством, строительством, ремонтов, отделкой и дизайном помещений. Причастность вашей профессии к ресурсу недвижимой собственности, так или иначе, будет способствовать успешной реализации проектов. Постарайтесь завершить основные дела к середине недели, поскольку середина и вторая половина недели может быть связана со всякими неожиданностями. Вполне может случиться так, что вы придете на работу с одними планами, а заниматься придется совсем другими делами. Возрастает вероятность технических сбоев, поломок.