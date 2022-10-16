Знакомимся или расстаемся — любовный гороскоп на 17-23 октября

Неделя для многих людей в плане отношений поворотная.

В конце недели Венера переходит в знак Скорпиона, а вслед за ней и Солнце, тоже покидая знак Весов, переходит в Скорпиона. Если человек свободен, или отношения, которые есть, идут не очень гладко, может произойти смена симпатий, или могут быть приняты какие-то важные решения. Так или иначе, происходит некоторая перемена в настроении многих людей. Для женской половины всего зодиака, за редкими исключениями, если перемены назрели, то они происходят не в лучшую сторону.

Может иметь место расставание, а также упадок женской самооценки. Конечно, если приходит подобное состояние, мы имеем возможность попытаться бороться с ним и что-то ему противопоставить.

Для тех пар, в которых все стабильно, перемены могут проявиться локально, временно, а не так, что станут угрозой для отношений в целом. Также многое зависит от вашего солнечного знака, а еще больше — от вашей карты рождения, которую никогда не теряем из виду для понимания тех или иных тенденций.

В понедельник, 17 октября, Луна в Раке формирует квадратуры к Венере и Солнцу. День эмоционально насыщенный и может принести разногласия. Постарайтесь поддержать близких людей, вместо того чтобы выяснять отношения и предъявлять претензии друг к другу.

Во вторник, 18 октября, Солнце сформирует тригон к Марсу, а Луна, будучи во Льве, делает тригон к Юпитеру. День склоняет к проявлению гордости и амбиций. Для гармоничных отношений это несет мало хорошего, но если именно это сейчас нужно в данной конкретной ситуации, можно именно это и проявить. На следующий день, в среду, Венера рано утром по мск будет формировать тригон к Марсу. Но аспект будет сильнее влиять на вторник, если только вы не находитесь на Дальнем Востоке или ближе к нему. Кому-то аспект может принести знакомства, не всегда, правда, удачные, а иногда может принести легкое расставание.

В среду, 19 октября, Луна, находясь во Льве, формирует секстиль к Меркурию, но вечером по мск сделает оппозицию к Сатурну. День для отношений неблагоприятный.

В четверг, 20 октября, Луна во Льве утром, до 13:35 по мск, формирует хорошие аспекты к Марсу, Венере и Солнцу. День хороший для романтики, но договариваться о встрече лучше утром, до завершения аспектов. Также нужно учитывать, что после 19:27 по мск Луна перейдет в Деву, где не будет формировать ни одного хорошего аспекта. Может получиться так, что если вы находитесь в зоне московского или европейского времени, начавшийся хорошо до этого времени вечер, может перейти в серое и скучное мероприятие, настроение может поменяться. Готовьтесь к этому заранее, чтобы вечер не был испорчен. Постарайтесь не придираться друг к другу. Если же вы находитесь далеко от этой зоны к Востоку, то неприятная перемена сдвигается на столько же часов вперед, на сколько ваш часовой пояс отличается от московского. Вечер остается благоприятным в этом случае.

В пятницу, 21 октября, Луна, находясь в Деве, не формирует никаких аспектов. День в лучшем случае довольно серый в плане отношений, если только в вашей карте рождения нет романтических планет в земных знаках (Телец, Дева, Козерог).

В субботу, 22 октября, Луна в Деве весь день, и к вечеру формирует квадратуру к Марсу. День продолжает тенденции предыдущего, но по окраске еще хуже. Возможны разнообразные конфликты, придирки и сплетни. Не стоит планировать на этот день романтические встречи и разговоры по душам.

В воскресенье, 23 октября, Луна рано утром по мск переходит в знак Весов, а Венера и Солнце утром покидают знак Весов и переходят в знак Скорпиона. Происходят перемены во многих отношениях, в том случае, если эти перемены созрели. Если же отношения хорошие и стабильные, может разве что поменяться общее настроение. Также в этот день Меркурий формирует тригон к Сатурну. На многих людей это повлияет позитивно в плане отношений, неся интересные знакомства или общение. Аспект также будет отражаться на предыдущих днях.

Влюбленным Овнам стоит быть более чуткими к настроению своего партнера в выходные, так как в это время в их отношениях зазвучит новая нота. Наиболее чувствительные Овны уловят ее заблаговременно — при условии, что будут внимательнее слушать слова своей пассии и чаще вникать в их истинный смысл.

Тельцам не стоит закрывать глаза на нюансы, которыми все чаще сопровождаются их романтические отношения на этой неделе. К выходным станет ясно, что все было непроста, и в романе наметилась новая фаза. Часто это будет перевес в сторону партнера, против обаяния которого Тельцам все сложнее устоять.

Влюбленным Близнецам стоит проявить побольше активности в первой половине этой недели, особенно во вторник и среду. Выходные покажут, что изменились либо их чувства, либо обстоятельства их романа, и на прежнюю цельность картины больше рассчитывать не приходится — во всяком случае в обозримое время.

Начало этой недели для влюбленных Раков будет не слишком комфортным. Мало что даст дипломатичное выяснение отношений. Свободным Ракам в это время лучше повременить с попыткой найти личное счастье. В какую сторону развиваются события, покажет уик-энд, и звезды настоятельно советуют его дождаться.

Влюбленным Львам на этой неделе не стоит пропускать вторник и среду: это самые подходящие дни для проявления их инициативы в отношениях и для закрепления гармонии в них, если они сложились удачно. В выходные велика вероятность перемены в чувствах или существенного изменения внешних обстоятельств.

На этой неделе звезды не рекомендуют Девам проявлять любовную инициативу, особенно в пятницу и субботу: добавить гармонии в отношения в это время сложно, а вот внести в них дополнительную напряженность или путаницу своими словами и действиями очень легко. Новый поворот событий ожидается в выходные.

На этой неделе звезды рекомендуют влюбленным Весам предпринять что-то для развития своего романа во вторник или среду. Пропустив эти дни, многие Весы уже к выходным обнаружат, что хороший шанс упущен, и «льготный период» в отношениях для них завершен. Нежелательно планировать романтический уик-энд.

Для Скорпионов эта неделя может стартовать со всплеска эмоций, который не пройдет для них бесследно и усилит их потребность в любви. Многим Скорпионам тонкое чутье намекнет на близкий поворот сюжета в личной жизни, который окажется в их интересах. В конце недели события подтвердят их предчувствия.

На этой неделе благоприятные дни для влюбленных Стрельцов — вторник и среда. Общий ход событий намекнет на замедление прогресса в их новой любовной истории и на риск возврата к старой. В конце недели может усилиться тайная любовная зависимость или появится тенденция к временному откату в прошлое.

По сравнению с последними неделями эта неделя намного хуже по качеству в плане отношений с партнерами. Не затрагивают эти перемены только тех, у кого в личной жизни все хорошо и спокойно, и никаких перемен не назрело. Идет тенденция, которая в воскресенье может привести к отходу от вас личного партнера, и ваше отношение к нему может тоже испортиться. Но для вас есть и что-то хорошее — параллельно есть возможность либо нового знакомства, либо серьезной поддержки извне со стороны некоего человека. Тем не менее, даже и до наступления негативного влияния, которое начнется в воскресенье, и почти вся остальная неделя, в частности промежуток с понедельника по четверг включительно, несет напряженную атмосферу и возможность недовольства и эмоциональных претензий по отношению к вам. Особенно чревата конфликтами среда. В то же время во вторник и четверг идут оптимальные для общения влияния, так что если есть необходимость, личное общение лучше все-таки планировать на эти дни

На этой неделе звезды советуют влюбленным Водолеям активнее использовать в своих романтических планах возможности вторника и среды. В это время обстоятельства позволят не только приятно провести время, но и упрочить взаимопонимание перед новым непростым периодом, который наметится уже в выходные.

На этой неделе Рыбам важно верить в любовь и не терять надежду на перемены, если отношения застыли в неприятной для них точке — например, стали излишне формальными и ритуализованными. Звезды обещают, что в конце недели ситуация изменится в лучшую сторону, и эмоции вновь начнут становиться «живыми».