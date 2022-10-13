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Осторожнее с чувствами — любовный гороскоп на 14 октября

13 октября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит несколько рас подумать, прежде чем раскрыть свои чувства.

Осторожнее с чувствами — любовный гороскоп на 14 октября
Фото: yura-falyosa.livejournal.com

Овен

День добавит влюбленным Овнам азарта, изобретательности и легкости на подъем. Сами обстоятельства пригласят их проявить инициативу в общении с представителями другого пола, и они с радостью откликнутся на такое приглашение. Очень часто их активность будет оказываться встречной, а симпатия взаимной.

Телец

Тельцам стоит помнить, что сегодня романтические симпатии легко сочетают с партнерской работой и служебным графиком. Это прекрасный день для развития романа с коллегой или помощником: условия для выражения взаимной симпатии и поводы для проявления знаков внимания часто будут складываться сами собой.

Близнецы

Сегодня любовная удача не изменит Близнецам, пока они остаются в рамках известной им системы поведения, действуют по плану и не поддаются искушению применить в делах сердечных какой-либо сомнительный хитроумный маневр. В их пользу окажется честность намерений, верность своим принципам или вкусам.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не пренебрегать в контактах с представителями другого пола общеизвестными шаблонами поведения, а при поиске знакомств — простыми и надежными критериями выбора. Это поможет им держать на расстоянии тех, кто им не подходит или имеет в отношении них нечестные намерения.

Лев

Сегодня звезды сулят влюбленным Львам удачу. Этот день позволит им стабилизировать отношения и закрепить взаимную симпатию на множестве уровней. Свободным Львам он поможет найти подходящего надежного партнера и начать перспективный роман, который имеет все шансы развиваться медленно, но гармонично.

Дева

В этот день звезды советуют влюбленным Девам не быть чересчур сентиментальными, поставить на первое место насущные срочные дела и заниматься в первую очередь именно ими — остальное, включая личную жизнь, приложится автоматически. Попытка расставить приоритеты иначе может привести к разочарованию.

Весы

В эти сутки стечение обстоятельств позволяет Весам диктовать свои правила в любовной игре — или оставаться в комфортной для себя роли, если отношения временно заморожены. Как бы ни повернулись события, Весы будут окружены вниманием, сохранят свою привлекательность, спокойствие и безупречные манеры.

Скорпион

Для Скорпионов ситуации этого дня могут стать экзаменом, который им явно или скрыто устроит судьба или партнер, и в этом случае им желательно не делать ошибок. Неплохой момент для любовного приключения: инициатива вполне может увенчаться успехом, если ее основные пункты заблаговременно продуманы.

Стрелец

Ситуации этого дня подсказывают Стрельцам единственно верную тактику для укрепления и гармонизации их любовных отношений. Свободным Стрельцам дается шанс встретить надежного привлекательного партнера, начать красивый долговременный роман. Для этого важно принять и умело подхватить чужую инициативу.

Козерог

В этот день звезды советуют влюбленным Козерогам быть не только общительными, но и умеренно предприимчивыми: вовремя сделанный ход приблизит их к формированию тех отношений, о которых они мечтают и к которым стремятся. Это особенно важно, если их объект симпатий — коллега, партнер или руководитель.

Водолей

Сегодня Водолеям желательно проявить в делах сердечных побольше инициативы — или поддержать инициативу любимого человека, если не в их привычках делать первый смелый шаг. Отдельные недоразумения в этот день не портят общей картины, и романтическая история будет развиваться по оптимальному сценарию.

Рыбы

Влюбленным Рыбам стоит помнить, что сегодня они беззащитны перед эмоциональными раздражителями и способны вспыхнуть по любому поводу. Также в этот день их может подвести собственная непоследовательность, неаккуратность или рассеянность. Их чувства и желания могут оказаться не слишком постоянными.

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