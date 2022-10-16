Устанавливаем новые рекорды — гороскоп на 17-23 октября

На этой неделе на небе будет сформировано 6 значимых планетных аспектов.

Это создает пеструю картину небесных влияний.

17-18 октября трин Солнце-Марс — поскольку обе планеты имеют отношение к энергии, то в гармоничном сочетании аспект может приводить к повышению физических сил и выносливости. На таком аспекте могут устанавливаться рекорды во время спортивных состязаний. Хорошее время для интенсивного физического труда, повышается уровень работоспособности.

19 октября трин Венера-Марс — аспект способствует любовному влечению и усиливает сексуальность. Поскольку это гармоничный аспект, то любовные отношения развиваются гармонично и в социально приемлемых рамках. Кроме того, аспект благоприятствует росту доходов от бизнеса.

19 октября квадратура Солнце-Плутон — аспект может привести к большим физическим перегрузкам, что может негативно отразиться на состоянии здоровья. Не лучшее время для финансовых инвестиций.

20 октября квадратура Венера-Плутон — аспект сильного сексуального влечения, страсти. Негативный аспект квадратуры может указывать на то, что эмоции могут брать верх над разумом. Кроме того этот аспект можно назвать аспектом алчности, когда может усилиться собственнический инстинкт.

22-23 октября соединение Венера-Солнце — аспект связан с активизацией любви и творчества. Может усилиться интерес к искусству как на уровне создания произведений искусства, так и на уровне потребления искусства. Может повыситься эстетическая потребность. Кого-то может потянуть посетить концерт или сходить в картинную галерею. Другие же захотят попробовать свои силы в игре на музыкальных инструментах, живописи или в сочинении стихов. На этом аспекте хорошо выстраивать гармоничные партнерские отношения.

23 октября трин Меркурий-Сатурн — это, пожалуй, лучший аспект для серьезной интеллектуальной деятельности. Прекрасное время для изучения точных наук. Наблюдается тяготение к логическим умозаключениям и стремление к структурированию информации. И при этом эмоции никак не мешают объективному восприятию действительности. Аспект дает честность и практичность при принятии решений.

У Овнов первая половина недели благоприятствует укреплению партнерских отношений. Возможно, ваши отношения в браке могут не отличаться особой теплотой и заботой, однако поступки партнера будут отличаться надежностью и ответственностью перед вами. При таком подходе хорошо решаются практические вопросы, причем партнер будет склонен брать на себя ответственность. Также это хорошее время для контактов с окружающими. Вокруг вас будут люди, готовые пойти на сотрудничество и оказать содействие в интересующих вас делах. А вот во второй половине недели отношения в партнерстве могут осложниться. Это касается как делового партнерства, так и супружеских отношений. Звезды советуют вам набраться терпения и внимательно прислушиваться к пожеланиям партнера. Возможно, вновь всплывут какие-то проблемные вопросы, которые оставались не решенными в прошлом. Но не торопитесь делать выводы и сжигать мосты. Сейчас все достаточно шатко и неопределенно, и серьезные условия для перемен в партнерстве пока не созрели.

У Тельцов первая половина недели благоприятствует решению материальных и финансовых вопросов. Это прекрасное время для профессиональной деятельности, способствующей росту доходов. Чем выше уровень финансового благосостояния, тем быстрее вы способны решать насущные материальные вопросы. Используйте это время для приобретения практически полезных навыков, которые всегда пригодятся в хозяйственно-бытовой деятельности. А вот во второй половине недели звезды советуют обратить особое внимание на свое здоровье. Дело в том, что сейчас у вас возрастает вероятность проявления хронических заболеваний. Старайтесь одеваться по погоде, выдерживать температурный режим, избегать сквозняков и переохлаждения. Перегрузки на работе также могут спровоцировать ухудшение самочувствия. Необходимо вести спокойный и размеренный образ жизни, не забывая о правильном питании и гимнастике.

Близнецы в первой половине недели могут быть настроены на творчество. Это хорошее время для начала самостоятельного изучения какого-то ремесла, требующего от вас проявления способностей к искусствам, изобретательности и фантазии. Также в это время могут окрепнуть ваши романтические связи. Вы сможете убедиться в чувствах любимого человека, который сможет проявить ответственность и надежность в важных для вас вопросах. А вот во второй половине недели на этой неделе предстоит серьезно переосмыслить свои любовные отношения. Возможно, вы переживете размолвку или разрыв отношений с любимым человеком. Это может стать поводом для того, чтобы по-новому оценить свое поведение и понять, насколько дорог вам любимый человек и вообще, сохранилась ли в вашем сердце любовь к нему. Это время может быть связано с попытками вернуть ранее прерванные отношения, возобновить прежние связи.

У Раков в первой половине недели прекрасное время для серьезных занятий духовными практиками. Те, кто изучает и применяет йогу, цигун, читает мантры или занимается аутогенной тренировкой, сейчас способны существенно продвинуться вперед. Вам особенно хорошо даются техники, направленные на умение самостоятельно управлять внутренними функциями организма и приводить свое душевное состояние в равновесие. Также это хорошее время для пребывания в состоянии спокойствия и уединения – так вам будет легче осмыслить и привести в порядок события последнего времени. А вот во второй половине недели может радикально поменяться настрой относительно отношений в семье. Возможно, отношения в семье по каким-то причинам разладятся, и вам станет труднее находиться в одной квартире с членами семьи. Наиболее сложно это время пройдет для тех, кто состоит в браке и проживает на одной жилплощади с родителями.

Львы в первой половине недели смогут прекрасно провести время в кругу друзей и подруг. Возможно, вам удастся расширить круг общения, если вы попытаетесь найти единомышленников. Эти поиски могут привести вас в клубы по интересам, в творческие группы по занятиям танцами, спортом и иными занятиями, к которым вы питаете интерес. Это те дни, когда вы окружены доброжелательно настроенными людьми, готовыми оказать вам содействие в любых вопросах. Удачно проходят импровизированные поездки на пикник. А вот во второй половине недели вам, возможно, придется решать дилемму: либо поддерживать обширные контакты с друзьями и знакомыми, либо сосредоточиться на делах. Если у вас на повестке дня остается много нерешенных материальных и финансовых вопросов, то необходимо кардинально урезать свои контакты, не имеющие к делам никакого отношения. Возможно, в какой-то момент вы осознаете, что в вашем круге общения есть люди, которые крадут ваше время и относятся к вам чисто потребительски.

У Дев в первой половине недели удачное время для профессиональной реализации. Благодаря стабильному финансовому положению вы сможете чувствовать себя увереннее. Кроме того, на ваши профессиональные успехи может обратить внимание вышестоящее начальство. Не исключено получение предложения о повышении в должности. Однако не торопитесь сразу соглашаться. Удачное время для принятия финансовых решений о крупных покупках. А вот во второй половине недели на этой неделе звезды советуют уделить больше внимания собственному развитию. Вы можете преуспеть в тех делах, которыми занимаетесь с увлечением. Это хорошее время для творческих личностей, спортивных состязаний, хобби, серьезного углубленного самообучения. Если вы имеете романтические связи, то избегайте разговоров о финансовых проблемах и не дарите дорогих подарков – этим вы не только не укрепите отношения, но и, напротив, можете подорвать доверительные отношения.

Звезды советуют Весам в первой половине недели сосредоточиться на вопросах личностного развития. Возможно, вы знаете за собой какие-то слабости или те качества и умения, которые хотели бы развить, усовершенствовать. Именно этими вопросами сейчас и надо плотно заняться, поскольку данное время благоприятствует быстрому освоению недостающих вам качеств. Прежде всего, речь идет об учебе, а также о выработке принципиальных подходов к реагированию на типовые жизненные ситуации, в которых вы обычно теряетесь или ведете себя не так, как следовало бы. Подобная работа над собой с соответствующими коррективами позволит повысить самооценку. А вот во второй половине недели на этой неделе могут осложниться отношения в семье, и особенно с представителями старшего поколения: родителями, дедушками и бабушками. Возможно, ваши личные желания войдут в противоречия с мнением членов семьи, с чьим авторитетом вы привыкли считаться. Попытки убедить в своей правоте могут натолкнуться на стену непонимания.

Скорпионы в первой половине недели смогут проявить себя в ситуациях, требующих быстрого, почти инстинктивного реагирования. Вы не растеряетесь в любой экстремальной ситуации и поступите вполне адекватно обстоятельствам. Это хорошее время для участия в спортивных состязаниях, связанных с элементами силовой борьбы, индивидуальными единоборствами. Также это хорошее время для проведения финансовых операций с «быстрыми деньгами». Вопросы о взыскании долгов также решаются без осложнений. А вот во второй половине недели на этой неделе не рекомендуется уединяться от общества и вести закрытый затворнический образ жизни. При этом старайтесь дистанцироваться от людей с темным прошлым и с сомнительной репутацией. Дело в том, что сейчас могут проявить себя ваши тайные недоброжелатели, которые могут распространять ложные слухи и сплетни с тем, чтобы повредить вашей репутации. Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие.

У Стрельцов в первой половине недели прекрасное время для конструктивного диалога с партнером. Речь идет не только о партнере по браку, но и о деловом партнере. Сейчас вы способны трезво и объективно подойти к интересующему вас вопросу и найти вполне адекватное компромиссное решение, которое будет неукоснительно выполняться в течение длительного времени. Используйте свой шанс укрепить супружеские отношения, с тем, чтобы сделать их более надежными и предсказуемыми. А вот во второй половине недели не бойтесь отстаивать свои интересы, если уверены в своей правоте. Также это хорошее время для продвижения в карьере. Вместе с тем это неблагоприятная неделя для праздного времяпрепровождения. Рекомендуется воздержаться от посещения ночных клубов, танцплощадок, дружеских посиделок. Ваше пребывание вне дома может вызвать негативную реакцию членов семьи.

Козероги в первой половине недели могут быть особенно эффективны в тех делах, которые требуют целеустремленности и настойчивых усилий ради достижения поставленной цели. Чем методичнее вы работали над вопросом, тем скорее он придет к успешному завершению. Ваша сила сейчас в умении правильно организовать себя и правильно распределить имеющееся у вас время. Немаловажно при этом поддерживать свой физический тонус регулярными упражнениями, посещением фитнеса, сауны, тренировками в тренажерном зале. А вот во второй половине недели эта неделя может стать проблемным временем с точки зрения профессиональной реализации. Возможно, начальство будет недовольно вашим медлительным поведением, и это может привести к понижению вашего профессионального статуса. Со своей стороны вы, возможно, поменяете свое мнение относительно перспектив на текущей работе и начнете подыскивать новую работу.

Водолеи в первой половине недели, возможно, будут способны проявить себя в творчестве и на публике. Успешно проходят конкурсы, викторины и театрализованные представления, в которых вы, возможно, пожелаете принять участие. Ваши таланты и способности получат одобрение окружающих. Это хорошее время публично заявить о себе и своих взглядах. Также вы можете публиковать резюме в поисках работы – эта информация обязательно заинтересует потенциальных работодателей и вскоре вам могут предложить работу. А вот во второй половине недели звезды советуют воздерживаться от дальних поездок. Особенно это касается поездок на своем личном автомобиле. В это время возрастает вероятность нарушений правил дорожного движения. В этом случае вам не избежать контакта с инспектором ДПС. Разбирательство может привести к весьма чувствительным штрафным санкциям.

Первая половина недели у Рыб связана с укреплением и стабилизацией отношений в семье. Возможно, ваш семейный бюджет пополнится новыми финансовыми вливаниями. Не исключено, что финансовую поддержку окажет кто-то из родственников. Это хорошее время для работ по благоустройству жилья, проведению косметического ремонта в отдельных помещениях квартиры. Также это прекрасное время для дружной работы с землей на дачном садово-огородном участке. У вас будет достаточно времени и для совместной работы, и для отдыха тихими теплыми вечерами. Можно обсуждать в позитивном ключе вопросы наследования недвижимого имущества. А вот во второй половине недели, возможно, вы будете вынуждены часто менять свои планы. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность всевозможных неожиданных происшествий, технических сбоев и поломок. Например, в доме внезапно может выбить электричество, или сломается домашняя техника, и вам придется бросать начатые дела ради устранения неполадок.