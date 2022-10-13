Ни минуты покоя — гороскоп на 14 октября

19-20 лунные сутки. Сегодня соседство Луны и Марса обеспечивает ловкостью, энергией и подвижностью.

Общая планетная ситуация задает оптимальный образ действий, снабжает необходимым набором алгоритмов и шаблонов, задает безопасные рамки активности и добавляет организованности. Можно смело идти проторенными путями в любой сфере. День хорош для делового сотрудничества и гармонизации личных отношений. Уместны динамичные мероприятия и акции: технические и иные тренинги, занятия спортом, поездки. Отдельные недоразумения этого дня могут быть вызваны отступлением от системы правил и сомнительными закулисными маневрами.

В динамичной обстановке этого дня Овнам будет некогда скучать. Она может принести им деловую суету, романтические авантюры, интригующие приключения в пути. Многие Овны сумеют преуспеть в нескольких делах сразу благодаря своей собственной ловкости или встречной симпатии нужных людей. Несмотря на отдельные отклонения от плана, договора или маршрута, удастся удержаться а рамках заданной программы.

Тельцов этот день приглашает стать более деловитыми и мобильными. Чтобы преуспеть в текущих делах, им сегодня придется поддерживать бодрый темп. Возможно, в рамках графика им предстоит некая динамичная акция — например, тренинг или командировка. В то же время звезды советуют им придерживаться уже известного плана, избегать ненужных импровизаций и начинаний с нуля. Важна готовность сотрудничать.

Близнецам стоит активнее преследовать свои деловые, любовные и творческие интересы. Этот день позволяет им не сбавлять темп и в то же время избегать лишней суеты, действуя по системе и закрепляя успех на каждой ступени. Но иногда у представителей этого знака все же будет возникать искушение пойти ложным путем. Чтобы не свернуть на него, им важно бороться со своими или навязанными извне иллюзиями.

Сегодня ритм жизни и вектор внимания Ракам могут навязать внешние обстоятельства. Возможны вынужденные целевые командировки по домашним, профессиональным или иным срочным делам. Не исключены минуты сомнений и беспокойства, локальные ссоры. Свести к минимуму ситуации суеты, путаницы, обмана и ущерба поможет заранее заданная инструкция или система правил, которой желательно строго придерживаться.

Львов день зовет к социальной активности. Деловые партнерские акции сегодня вполне совместимы для них с личной жизнью, они не мешают им поддерживать дружбу, развивать свои любовные симпатии и укреплять гармонию в браке. Приветствуются динамичные мероприятия: экскурсии, командировки, спортивные сборы, тренировки. Важно следить за выполнением правил: возможны случаи опасной небрежности или обмана.

Сегодня звезды предлагают Девам проявить побольше предприимчивости, ловкости и расторопности в борьбе за «место под солнцем». Это может быть бизнес, профессиональная карьера (особенно спортивная, инженерная или управленческая) или преодоление барьера на пути к важной цели. День позволяет действовать по определенной системе, заботясь о сохранении нужных связей и закреплении материальных позиций.

Сегодня звезды советуют Весам не лениться и не сбавлять темп: обстоятельства этих суток благоприятствуют планомерному исполнению их желаний, и было бы неразумно упускать удачный момент. День поможет отсечь несущественное и заниматься самым главным. Многим Весам не составит труда закреплять параллельно свои деловые, творческие и личные позиции, действуя по знакомому удобному плану или шаблону.

Сегодня Скорпионов может ждать проверка на ловкость или мастерство — например, на выдержку, умение ориентироваться в заданных условиях, управлять инструментом или транспортным средством — а также на верность принципу, системе, человеку или договору. День подходит для плановых командировок, сложных исследований и лечебных процедур — при условии, что заранее организованы меры предосторожности.

Стрельцам этот день позволяет стабилизировать нужные деловые и личные отношения, закрепляя их официальным путем. Звезды советуют быть внимательнее, так как даже самые надежные и прозрачные союзы может подпортить неверная тактика или небрежный подход. Стоит свести к минимуму моменты нечестности, сомнений, закулисных маневров и иллюзий. Нежелательно оставлять важные пункты договора на волю случая.

Сегодня звезды навяжут Козерогам срочные хлопоты, но вместе с поводом для суеты создадут и условия для эффективной приятной работы. Не будет проблем с мобильностью, поиском толкового помощника или нужного инструмента. Возможен шаг в карьере. Несмотря на организованность, возможны отдельные просчеты и недоразумения. Чтобы свести к минимуму погрешности, важно не отступать от инструкций и шаблонов.

В этот день Водолеям не стоит бездействовать. Вплоть до ночи у них многое получается, они могут работать по собственному плану и в согласии со своими личными принципами. Вероятность недоразумений мала — при условии, что представители этого знака избегают заведомо сомнительных методов и не ставят во главу угла выгоду. Сегодня хорошо проявлять инициативу в делах, игре, любви, отношениях с детьми.

Гармоничные стороны этого дня могут пройти мимо Рыб - а вот его немногочисленные неприятные особенности, наоборот, способны стать для них коварной ловушкой. Многие Рыбы рискуют оказаться жертвой своей небрежности, непоследовательности, вспыльчивости и склонности к иллюзиям, допустить грубые ошибки в своих домашних делах или бизнесе и создать себе напряженные условия на несколько месяцев вперед.