Можем совершить фатальную ошибку — любовный гороскоп на 15 октября

Сегодня стоит быть осторожнее - можем сказать или совершить то, что ударит по нашим отношениям.

Сегодня дела у Овнов идут не слишком гладко, и это может их нервировать. Критичный момент в отношениях ожидается вечером: в это время накопившиеся дневные переживания могут вылиться у многих Овнов в бурный прилив чувств или ожиданий, который их уравновешенные партнеры сочтут несколько чрезмерным.

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня пик романтических эмоций ожидается ближе к ночи. Не стоит принимать свои и чужие переживания этого дня за чистую монету и видеть в них «перст судьбы»: часто это будут минутные вспышки чувств, в которых негативные оттенки способны взять верх над позитивными.

В этот день любовная фортуна может покинуть Близнецов по их собственной вине. Многие Близнецы вместо наслаждения своими реальными победами будут не прочь поддаться несбыточным фантазиям, поставить себе ложные цели или использовать при исполнении своих романтических желаний сомнительные средства.

Сегодня влюбленные Раки рискуют растратить свой чувственный потенциал по мелочам, разменяв его на повседневные хлопоты и связанные с ними случайные переживания. Если они вложат в свою рутинную дневную суету слишком много эмоций, вечерний позитивный душевный подъем способен застать их врасплох.

Львов звезды предупреждают, что сегодня события лишь внешне похожи на вчерашние. На деле те же маневры могут дать противоположный эффект и заманить в ловушку прошлого вместо того, чтобы открыть законный путь к светлому безоблачному будущему. К ночи ждите прилива тайных фантазий и скрытых страстей.

Сегодня Девам стоит действовать осмотрительнее, чтобы их импульсивные действия или хитроумные любовные маневры не завели их на тупиковый путь. Возрастает риск ссор, суеты и вспышек ревности. Не сброшенное вовремя напряжение к вечеру способно вылиться в сильное волнение, трату ресурсов или стресс.

В этот день звезды советуют Весам отказаться от спонтанных новых инициатив в своих любовных делах и не торопиться реагировать на случайные действия своего партнера. Лишняя суета ближе к ночи может спровоцировать эмоциональную бурю, чреватую дальнейшим нагнетанием страстей и осложнением отношений.

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам стать осмотрительнее и не рисковать своим любовным счастьем без веской причины. Это не лучший день для знакомства и сближения: можно спровоцировать негативную ответную реакцию и попасть в неприятное положение. Поздний вечер сулит награду, утешение или надежду.

В этот день влюбленным Стрельцам опасно жить вчерашним днем: то, что вчера было для них комфортным и приятным, сегодня может создать немало проблем. Возрастает риск попадания в сомнительные ситуации с продолжением в обозримом будущем. Не исключено, что в отношениях возникнет тень былого недоверия.

Сегодня Козерогам не стоит недооценивать накопительный негативный эффект от мелких разногласий. Им не помешает вовремя сбрасывать лишнее напряжение, чтобы вечером не возникло искушения сорваться на близком человеке. Важно помнить, что в такой ситуации к ссоре могут привести даже благие намерения.

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня не в их силах сохранить идеальный ход вещей. Даже если все делается правильно, а чувства взаимны, ситуации этого дня способны внести в ход событий смуту, а в сердца влюбленных вернуть былые сомнения. Свидание, назначенное на эти сутки, может разочаровать.

Сегодня вероятность совершить грубую ошибку в любви для Рыб лишь возрастает. Звезды советуют им контролировать свои фантазии и минутные порывы, включая сексуальные, вплоть до вечера. В конце дня их эмоции станут более позитивными, а текущая ситуация в личной жизни покажется им более обнадеживающей.