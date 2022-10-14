Действуем смело и напористо — финансовый гороскоп на 15 октября

Не боимся высказать свое мнение и предложить идеи.

У Овнов хороший день для повышения уровня квалификации. Используйте свободное время для изучения специальной обучающей литературы, обмена опытом. Также будет полезно обмениваться опытом работы с коллегами из других стран и регионов на специализированных форумах интернета. Однако постарайтесь все основные дела завершить до середины дня. В конце дня у вас могут возрасти сложности.

У Тельцов в первой половине дня может быть очень продуктивное время в плане работоспособности. Вы сможете работать в напряженном темпе и не чувствовать усталости в течение долгого времени. Особенно успешно пойдут дела у тех, кто имеет дело с ремонтом машин и механизмов или же связан с физическим трудом. В конце рабочего дня воздержитесь от деловых встреч.

У Близнецов хорошее время для развития отношений с деловыми партнерами. Отдавайте предпочтение контактам с молодыми и энергичными людьми. Возрастет приток клиентуры у тех, кто работает в сфере услуг. В конце рабочего дня будьте внимательнее при расчетах с клиентами – вас могут попытаться обмануть. От деловых поездок и знакомств в это время лучше воздержаться.

Раки в первой половине дня могут быть настроены на конструктивное сотрудничество с коллегами и подчиненными. Это позволит повысить производительность труда и довести большую часть работ до логического завершения. Квалифицированное использование имеющихся в вашем распоряжении инструментов и техники способствует росту производительности труда. В конце рабочего дня воздержитесь от проявления личных инициатив.

Львы известны своим богатым творческим потенциалом. И в этот день вы можете получить возможность энергично реализовывать свои таланты и способности. Используйте это время для поиска новых решений, совершенствования стиля и методов работы. В конце дня не стоит доверять поступающей информации. Торговцам следует быть внимательнее при контактах с покупателями.

Девам сегодня рекомендуется сосредоточиться на той работе, которая близка к своему завершению. Особенно это относится к сфере проведения ремонтно-строительных и коммунально-бытовых работ. Строители смогут успешно сдать готовый объект заказчику. В конце дня воздержитесь от работы в составе коллектива, либо будьте готовы к разногласиям в ходе такой работы.

У Весов в этот день могут активизироваться деловые контакты. Многие актуальные вопросы удается решить с помощью сотрудничества с другими людьми. Ускоряется товарно-денежный и информационный обмен. В конце дня желательно воздерживаться от контактов с начальством. Старайтесь не предпринимать личных инициатив, не заручившись предварительным одобрением начальства.

Для Скорпионов сегодня подходит правило «тише едешь – дальше будешь». Это хороший день для тех, кто не чинит насилия над собой и не ставит перед собой излишне амбициозных планов. Успешно работают те, кто плывет по течению и решает вопросы по мере их поступления. Также это хорошее время для оформления к получению социальных и налоговых выплат.

Стрельцы сегодня смогут успешно проявить себя в делах, если будут иметь возможность действовать самостоятельно. Сегодня вы в состоянии сами задавать тон событиям. Наиболее удачное время приходится на утро и середину дня. К концу дня усиливается фактор нестабильности. Старайтесь избегать рисков и не делать ничего такого, что может привести к необратимым последствиям.

Козерогам в этот день рекомендуется действовать незаметно и не делать публичных заявлений о своих намерениях. Используйте личные связи для того, чтобы укрепить свое положение в карьере. Наиболее преуспевают те, у кого имеются влиятельные покровители. В конце рабочего дня могут усилиться разногласия с деловыми партнерами и клиентами.

Коллективные усилия единомышленников способны оказать реальную поддержку типичным Водолеям. Старайтесь действовать на опережение, перехватывая инициативу у конкурентов и недоброжелателей. Работа с прицелом на получение результата в перспективе может быть вполне оправданной. В конце дня могут возникнуть напряжения в контактах с коллегами и подчиненными в трудовом коллективе.

Рыбы в этот день смогут успешно отстоять свои интересы, даже если для этого придется вступать в контакт с вышестоящим начальством. Наиболее выигрышная тактика сейчас – это действовать смело, открыто и напористо. Не бойтесь ставить вопрос ребром – те, от кого зависят решения, вероятно, прислушаются к вашему мнению. Удачно пойдут дела у руководящих работников.