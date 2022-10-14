Разговариваем с любимыми чаще — гороскоп на 15 октября

20-21 лунные сутки. Тон этому дню задает соединение Луны и Марса, теряющее конструктивные свойства и взамен часто приобретающее негативные.

Возрастает вероятность скрытых помех, недоразумений, травм, напрасной суеты, тупиковых порывов, небрежности в срочных делах, технических осложнений. Возможно разочарование при попытке закрепить или повторить вчерашний успех. На этом фоне возникнет раздражительность и усилится риск разногласий. Если не сбросить лишнее напряжение, к ночи ожидается новый всплеск негативных эмоций или рост аппетита. В более удачном варианте вечер принесет гиперэмоциональность со знаком «плюс».

Овнам не помешает быть внимательнее в начале этого дня: возрастает риск стартовать в ложном направлении и оказаться в тупике. Не исключено, что даст знать о себе вчерашняя ошибка, оставшаяся незамеченной — например, неверный выбор маршрута или скрытая техническая проблема с транспортом. В конце дня возможен всплеск сентиментальности, особенно переживаний, связанных с домом, семьей или родиной.

Сегодня звезды советуют Тельцам осторожнее вести свои повседневные дела, так как в них возможны ошибки. Лучше избегать заключения новых сделок, стараться не заказывать экспресс-услуги, не полагаться на действия партнеров и не тратить деньги на случайные прихоти — иначе возрастет риск проблем, мелких ссор или ущерба. В конце дня новый поворот событий может вызвать много эмоций или тайных надежд.

Сегодня пик активности Близнецов придется на утро — при этом их действия не всегда будут конструктивными, а результаты усилий могут быть ошибочными, вредными для их здоровья или карьеры. Вероятна нервозность. Есть риск утратить верные ориентиры, взять ложный курс и зайти в тупик. В конце этого дня не исключен всплеск аппетита, щедрости или покупательской расточительности под влиянием эмоций.

Ракам сегодня желательно поберечь свои душевные силы до позднего вечера: в это время их ждет новый поворот событий, сопровождаемый большими надеждами, ростом запросов или всплеском амбиций (особенно если они рождены в июне). Основная часть дня подталкивает распылить ресурсы раньше времени, а чрезмерная активность способна заманить в ловушку, добавить хлопот или создать небезопасную ситуацию.

Сегодня звезды советуют Львам осмотрительнее вести дела с друзьями и родственниками: не исключена интрига с их стороны или неудачный поворот внешних обстоятельств, ведущий к ненужной авантюре. Не стоит работать с теми, кто однажды уже обманул и подвел. В делах лучше не пытаться повторить вчерашний хороший результат. К ночи не исключен прилив сентиментальных чувств — например, ностальгии по дому.

Дев звезды предупреждают о неблагоприятном для них раскладе событий и советуют свернуть активность. В необходимых срочных делах стоит усилить подстраховку, приняв особые меры против обмана, иллюзий, ссор, нечестной конкуренции и тайных технических неполадок, особенно протечек. Вечер несет новый повод для волнений, за вдохновляющей стороной момента важно разглядеть вероятные опасности или убытки.

Сегодня Весы чувствуют себя менее комфортно. Возрастает риск небрежности или обмана при оказании срочных услуг, в путешествиях, в делах с иностранцами или иногородними. Возможен выход за надежные понятные рамки планов и правил. Может не помочь самый безотказный аргумент — например, личное обаяние. Ближе к ночи может появиться повод для переживаний или трат, ностальгия или потребность в протекции.

Скорпионам звезды советуют до вечера не покладать рук: сегодня вы способны свернуть горы, а особенно выполнить то, что постоянно оставляли на потом. А ещё это такая ситуация, когда важно не бросать дела на полпути, иначе они превратятся в хвосты и потребуют дополнительных усилий. Душевный подъем, новая надежда или «второе дыхание» придут ближе к ночи.

Стрельцам стоит помнить, что в эти сутки любая ситуация способна повернуться к ним неблагоприятной «мутной» стороной. На поверхность могут всплыть тайные подробности, давние иллюзии, детали неблаговидной подоплеки прошлых событий. Не спешите доверять малознакомым людям, особенно если они обещают некие золотые горы. Лучше свернуть на время вчерашнее сотрудничество, даже если оно было успешным.

Сегодня Козерогам лучше свернуть несрочную часть дел, а в неотложных хлопотах стать аккуратнее. Возрастает риск неудач и суеты при попытке устроиться на работу, найти помощника, получить экспресс-услугу или техническую поддержку. Возможны мелкие травмы, поломки, проблемы у питомцев. В конце дня желательно помнить, что от сильных эмоций и добрых намерений один шаг до разногласий, особенно в семье.

Сегодня многие Водолеи перестанут получать от своих действий ожидаемую полноценную отдачу, но им не стоит винить в этом себя. Скорее всего, в игру вступят неблагоприятные обстоятельства, которые сохранят свою силу до вечера. Во избежание разочарований, лучше не пытаться повторить вчерашние успехи. В конце дня возможна слишком сильная эмоциональная реакция на отдельные мелочи, особенно домашние.

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня неблагоприятные для них тенденции набирают силу, и советуют им минимизировать суету. Велика вероятность стать жертвой обмана или самообмана, получить травму по неосторожности, создать повод для хаоса в быту или для разлада в семье. Не стоит выбирать жилье и вселяться в него, а также покупать машину. Вечер может принести подъем чувств или новые расходы.