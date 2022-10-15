Помешает нехватка ясности — любовный гороскоп на 16 октября

Сегодня будет сложно понять, куда идут ваши отношения и что делать дальше.

Сегодня в приятном легком общении Овнов с любимыми может найтись скрытая зона риска. Многим Овнам предстоит поговорить со своим партнером на деликатную тему, вызывающую нестандартные эмоциональные реакции. В этот день нежелательно позволять себе шутки насчет семьи и происхождения близкого человека.

В этот день звезды намекают Тельцам на некоторые сложности в общении с объектом симпатий, обусловленные ситуацией. Не стоит принимать слишком серьезно исходящие от него знаки внимания или новости о нем от третьих лиц. Возможно, над вашим романом будут подшучивать коллеги, родственники или соседи.

В этот день судьба благосклонна к влюбленным Близнецам в целом, но не прочь подшутить над ними в мелочах. Возможны небольшие приключения при попытке найти любимому человеку подарок или отправить ему письмо. Стоит дотошнее договариваться о встрече и аккуратнее выбирать слова для выражения чувств.

Раки сегодня будут чувствовать себя в отношениях комфортно, если найдут для себя в них удобную точку опоры или правильный ориентир. В непростую ситуацию попадут Раки, не определившиеся со своими планами и симпатиями: им придется либо проявлять чудеса дипломатии, либо вести себя подобно хамелеонам.

Сегодня Львам труднее обычного дается выполнение внешних условностей. Но душевный тон, которого они ищут в общении с партнером, может оказаться для них психологической ловушкой. Лучше не отправлять сегодня глубоко личные послания, не ходить на свидания, не выкладывать свои фото и не знакомиться.

В этот день влюбленные Девы готовы сложить к ногам своей пассии весь мир, склонны пожертвовать ради любви своими ресурсами, убеждениями или будущим. Им не помешает время от времени видеть свой роман со стороны. Возможно, в этом им поможет общение со старыми друзьями или собственное чувство юмора.

В этот день звезды рекомендуют Весам отказаться от важного разговора с любимым человеком. Вместо красивого диалога сегодня возможны те или иные неловкие ситуации, есть риск о чем-то проговориться под влиянием переживаний. Вести себя безупречно и следовать идеальному сценарию общения не получится.

Сегодня чувства подсказывают Скорпионам одно, а факты часто говорят другое. Многим Скорпионам ради сохранения гармоничных отношений с любимым человеком придется искать компромисс между сложившимся положением дел и собственными убеждениями — особенно если партнер принадлежит к другой культуре.

Сегодня Стрельцам придется быть осмотрительнее, назначая любимому человеку встречу в людном месте или появляясь вместе с ним среди общих знакомых. Не исключено, что в ходе свидания неожиданно прозвучит «неудобный» вопрос, будет высказан неприятный намек или настроение испортит сомнительная шутка.

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня для них чреваты сомнительными неудобными моментами любые личные разговоры. Многие Козероги рискуют неудачно пошутить или, наоборот, пострадать от неделикатной шутки партнера. Лучше отложить первую встречу или другое ответственное романтическое мероприятие.

Влюбленным Водолеям этот день может создать технические и психологические мелкие неудобства, которые не стоит сбрасывать со счетов. Планируя свидание, учтите, что обстоятельства могут начать чинить вам препятствия в самый неподходящий момент, грозя сбить ваш приятный настрой и подпортить вам планы.

Любовному счастью Рыб в эти сутки мешает нехватка ясности. Возможно, им придется искать баланс между своими собственными противоречивыми желаниями или мириться с противоречиями в позиции своего партнера. В любом случае, сегодня не обойтись без компромисса и умения видеть в ситуации смешную сторону.