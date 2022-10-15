Услышим важные новости — гороскоп на 16 октября

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке привносит в ситуации общения повышенную чувствительность.

Не исключена обидчивость, болезненная реакция на некоторые шутки. Разговоры этого дня могут коснуться тем, связанных с домом, браком, недвижимостью, наследством, внутрисемейными судебными делами, долевой собственностью, совместной территорией. В делах и в быту возможны противоречивые вкусы и интересы, часть времени может уйти на их согласование. Новости могут быть неоднозначными или подаваться в неформальном тоне. Вероятны недоразумения в поездках. Не лучший день для серьезных мероприятий и официальных контактов.

Этот день приглашает Овнов подумать о семье или о доме. Может напомнить о себе неразрешенное противоречие, связанное с родственными узами, жилищными делами или бытовыми вопросами. Возможен разговор с близкими или партнером на щекотливую тему. Не исключен интерес к недвижимости в далеких краях. Овнам-путешественникам может оказаться важна тема пристанища в пути, аренды жилья или машиноместа.

Сегодня Тельцов могут ждать неоднозначные ситуации в дороге, а также недоразумения в процессе общения с повседневным непосредственным окружением: соседями, коллегами по работе, близкой родней, постоянными попутчиками или клиентами. Новости этого дня могут подаваться в шутливой форме, затемняющей их истинный смысл. Некоторые темы способны задевать эмоционально. Стоит точнее обговаривать детали.

Сегодня звезды советуют Близнецам быть внимательнее, тратя деньги, выбирая вещи, заключая сделки и ведя платежные операции, так как возрастает вероятность путаницы и недоразумений. Легко приобрести подпорченный товар, столкнуться с трудностями при получении денежных переводов или заполнении финансовых документов. Стоит четче обговаривать условия оплаты труда, оказания услуг, получения гонорара.

Сегодня Ракам важно не запутаться в определении своих насущных личных нужд или целей (особенно если их несколько). В противном случае они могут оказаться в противоречивой роли или в смешном положении, пройти через недоразумение в общении с партнерами или домочадцами. Не стоит выбирать этот день для важного разговора: велика вероятность взять неправильный тон или ошибиться в выборе имиджа.

Сегодня Львам не помешает перерыв в активной социальной жизни — например, в контактах с соседями или клиентами. Гармоничному общению с внешним миром в эти сутки может мешать повышенная эмоциональность. Возрастет потребность в доверительном разговоре вместо нейтральных светских бесед и связанных с ними формальных ритуалов. Нежелательно планировать на этот день официальные визиты и важные поездки.

Сегодня Девам стоит контролировать свои чувства, когда речь заходит о делах, деньгах или важном договоре. Сентиментальность, украшающая личное общение, в деловых ситуациях может спровоцировать лишние расходы или неоднозначную ситуацию на будущее. Стоит повременить с оформлением финансового соглашения, долевой покупкой, первым взносом в новый дом или проект, либо тщательнее выверить все детали.

Сегодня звезды советуют Весам удвоить внимание к произносимым словам: собственная или чужая эмоциональность способна исказить их смысл или заставить разговор свернуть в весьма коварное русло, где ждут психологические ловушки. Нежелательно выбирать эти сутки для выступлений, публикаций, обсуждения щекотливых семейных тем. Неудачное собеседование или совещание может нанести скрытый вред карьере.

Этот день дарит Скорпионам вдохновляющий эмоциональный фон, но не обещает им полной ясности и абсолютного комфорта. Те или иные детали могут сбивать их с курса, лишать внутреннего душевного равновесия или четких внешних ориентиров. Возможны неоднозначные новости издалека, затрудняющие финансовый, эстетический или моральный выбор. Не лучший момент для начала путешествия, разговора, судебного дела.

Сегодня Стрельцам способна создать проблемы эмоциональная подоплека ситуации. Не самые приятные чувства может вызвать прошлое, семейная обстановка, материальное или жилищное положение. Деликатные и неоднозначные темы могут быть затронуты в самый неподходящий момент — например, в разгаре важного мероприятия. Это не самый удачный день для развития отношений, знакомств, вступления в новую группу.

Сегодня звезды советуют Козерогам стать дипломатичнее и проявить больше чуткости в адрес своих собеседников. Это поможет им и в деловых ситуациях, и в общении частного характера. В то же время не стоит возлагать на этот метод завышенные надежды: он может не спасти от неловких двойственных ситуаций и роковых просчетов. По возможности на этот день лучше не планировать важные разговоры и визиты.

Сегодня Водолеев могут ждать неоднозначные или забавные ситуации, связанные с бытом или повседневными делами. Не лучший день для командировок, заказа услуг, устройства на работу, сложных медицинских процедур: велик риск путаницы и низка эффективность. Звезды советуют быть деликатнее в общении с окружающими, включая домочадцев и питомцев, снисходительнее к их слабостям и внимательнее к их нуждам.

Сегодня удачный настрой Рыбам может подпортить некомфортное стечение обстоятельств. Возможно, это будет двойственный информационный фон, недостаток определенности в планах нужных людей или недостаточная ясность в материальных вопросах. Ожидания от сегодняшних мероприятий могут быть немного завышены. Не исключены ложные тревоги. Помогут интуиция, творческий подход, дипломатичность и чувство юмора.