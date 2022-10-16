Увидим партнера в другом свете — любовный гороскоп на 17 октября

Сегодня мы можем разочароваться или, наоборот, приободриться — партнер предстанет перед нами совсем другим.

Сегодня для Овнов может стать не самой простой задачей поддержка гармонии в личных отношениях, так как романтические симпатии способны войти в противоречие с другим чувством — например, привязанностью к семье. На эмоциональный микроклимат в паре могут повлиять жилищные условия и бытовые привычки.

Влюбленным Тельцам этот день может принести дополнительные переживания, не связанные напрямую с их личными симпатиями. Для них возрастает вероятность оказаться в недружелюбном или сомнительном окружении, столкнуться с пристальным вниманием к своему роману со стороны близких или посторонних людей.

В этот день Близнецы могут испытывать в общении с любимым человеком моменты неловкости, если ситуация подразумевает переход от стандартных ритуалов нейтрального общения к душевной близости или каким-то интимным жестам. Многие представители знака будут к такому повороту дел попросту не готовы.

Сегодня любовные желания Раков сродни одержимости. Им не помешает яснее отдать себе отчет в своих подлинных желаниях — в противном случае они рискуют омрачить гармонию своих любовных отношений из-за пустяка или надуманной проблемы. Опасно соблазнять и провоцировать. Не стоит начинать новый роман.

В этот день настроение Львов оставляет желать лучшего. Они могут втайне переживать из-за своих личных несовершенств или бояться встретиться лицом к лицу с человеком, пробуждающим в них неприятные эмоции — например, с бывшей любовью или с тем, кто стал свидетелем их прошлых поражений в личной жизни.

Сегодня Девы стремятся к теплому душевному общению с любимым человеком, что может противоречить заключенному с ним договору или другим обстоятельствам, с которыми они вынуждены считаться. Возможно, им придется сделать выбор между естественным проявлением чувств и навязанными извне формальностями.

В этот день Весы могут оказаться в неудачной для себя атмосфере, где не смогут активно пустить в ход свои любовные чары. Звезды советуют им отложить первую встречу или важное свидание, а также не спешить с шагами, где играют большую роль их имидж и внешность. Не стоит отсылать свои фото и видео.

В этот день жизнь может поставить перед влюбленными Скорпионами неразрешимую, на первый взгляд, задачу (особенно если они настроены серьезно). Звезды советуют не спешить с окончательным выбором линии поведения и пойти на временный компромисс, а дальнейший стиль действий подскажут обстоятельства.

Сегодня красивый фасад любовного романа не способен полностью скрыть от Стрельцов изнанку их жизни. Многие Стрельцы попытаются утаить от партнера неприятные подробности своих прежних личных отношений, нюансы своего положения или те психологические проблемы, с которыми они все еще не справились.

Сегодня звезды советуют Козерогам отнестись снисходительнее к слабостям любимого человека, мириться с разницей вкусов и привычек. Этот день повышает восприимчивость, ранимость и потребность в заботе. Важно не давать подпитки негативным чувствам и не создавать почву для психологических манипуляций.

Сегодня влюбленным Водолеям не стоит быть идеалистами и перфекционистами, иначе им гарантированы те или иные разочарования. В точности следовать задуманному сценарию им помешают их собственные слабости, психологические «тараканы» любимого человека или специфические нюансы окружающей их атмосферы.

Рыбам стоит помнить, что сегодня их любовные желания исполняются не так, как они думали. Чувствительность и богатая фантазия этих суток не всегда идут им во благо. Партнер или ситуация может не оправдать ожиданий. Есть риск «фантомных болей» в связи с нынешними или прошлыми личными отношениями.