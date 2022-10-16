Добиваемся грандиозных целей — финансовый гороскоп на 17 октября

Сегодня мы сможем добиться своего быстро и легко.

С утра Овны могут преуспеть в умственном труде. Рекомендуется активнее работать с документами, делая акцент на аналитической работе. Можно заниматься подготовкой договора к подписанию, а также пересматривать ранее подписанные соглашения о сотрудничестве. Вторая половина дня связана с удачными сделками спекулятивного характера. Хорошо обменивать валюту.

Тельцы в первой половине дня могут проявить свои способности к техническому творчеству. Вы сможете усовершенствовать прежние методы работы и разобраться с устройством сложных механизмов. Преуспевают работники сервисных центров. В конце дня хорошо работать над бухгалтерскими и статистическими отчетами. Также бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию собственности.

Близнецы в первой половине дня могут без всяких опасений делегировать часть своих полномочий деловым партнерам и напарникам. Качество работы и итоговые результаты от этого нисколько не пострадают. У вас складываются хорошие отношения с наиболее динамичными и активными партнерами по бизнесу. Вторая половина дня и вечер подходит для деловых встреч.

Уровень работоспособности Раков в первой половине дня может оказаться выше среднего уровня. В это время вы будете в состоянии выдерживать большие физические нагрузки, не чувствуя усталости. Поэтому хорошо поработают те, кто занимается преимущественно физическим трудом. В конце дня доходы имеют тенденцию к росту. Это особенно справедливо для тех, кто работает на сдельной системе оплаты.

Львы в первой половине дня смогут проявить свою богатую фантазию при решении нестандартных задач. Можно браться за новые дела, в которых у вас почти нет опыта – наработка новых навыков пойдет быстрым темпом. Также можно принимать участие в любых конкурентных видах деятельности, в т.ч. кастингах, конкурсах. В конце дня хорошее время для самостоятельного обучения.

Девам рекомендуется браться за те дела, которые реально сегодня же довести до завершения. Пусть это будут какие-то мелкие работы, но к концу дня вы должны успеть их все закончить. Поэтому, если у вас есть выбор, беритесь за те дела, которые реально закончить сегодня же. Особенно успешно пойдет работа по подготовке финансовых и статистических отчетов.

Весам в первой половине дня рекомендуется пересматривать свои деловые связи и характер отношений с некоторыми людьми. Не исключено, что данные вам обещания могут остаться неисполненными. Возможно, вам нужно что-то поменять в своих подходах, чтобы сделать сотрудничество более эффективным. В конце дня улучшается взаимодействие с клиентами.

Скорпионы с утра могут находиться в прекрасной физической форме и с большим запасом энергии. Во многом, поэтому вы будете в состоянии выполнить большие объемы работы. Возможно, часть работы будет касаться выполнения частных заказов. В конце дня можете обращаться за поддержкой к начальству – вас, с большой долей вероятности, услышат и окажут содействие при необходимости.

Инициативное поведение Стрельцов в утренние часы может положительно отразиться на результатах работы всего этого дня. Активнее взаимодействуйте с теми людьми, которых считаете своими единомышленниками. Можно тестировать новые методы и осваивать работу на новой технике и программном обеспечении. В конце дня успешно пойдет профессиональное обучение.

Козероги в первой половине дня смогут укрепить свое положение в карьере и добиться поставленных целей. Также хорошо использовать имеющиеся в вашем распоряжении свободные финансовые ресурсы для погашения долгов. В конце рабочего дня допустимо вкладывать деньги в недвижимость, оформлять страховку и кредиты.

Водолеи в первой половине дня могут успешно проявить свою любознательность и интеллектуальную активность. Это положительно отразится на учебном процессе, причем лучше всего заниматься повторением пройденного материала. Также хорошо пойдет обмен опытом с коллегами по интернету. Вторая половина дня связана с улучшением контактов и притоком клиентов.

Рыбам в этот день удастся добиться поставленных целей и укрепить свои позиции на занимаемой должности. В результате пертурбаций в трудовом коллективе может открыться новая вакансия для вас. Также могут появиться другие возможности для закрепления в карьере. Во второй половине дня могут улучшиться отношения с коллегами и подчиненными.