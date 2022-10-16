Держим себя в руках — гороскоп на 17 октября

22-23 лунные сутки. Сегодня расположение планет подчеркивает сложности в отношениях.

Придется искать компромисс в брачных и творческих союзах, в общении с домочадцами и членами семьи, в вопросах о долевой собственности и наследстве. Возможны психологические манипуляции в семейном кругу и внутри замкнутых коллективов. Формальности могут вступить в противоречие с традициями и обычаями. Возможно нарушение стандартных процедур и ритуалов по эмоциональным причинам (капризы, навязчивые идеи, сентиментальные чувства, особые привычки). Не лучший момент для сделки с недвижимостью, переезда, важного визита, приема гостей.

Этот день подчеркивает для Овнов важность согласия с партнером или членом семьи, с покупателем, продавцом или арендатором жилья. Им стоит быть готовыми к компромиссу, если ведется сделка с недвижимостью, обсуждаются детали вступления в наследство или в права собственности на территорию. Важно не поддаваться негативным эмоциям, чтобы в последний момент не подпортить найденный баланс интересов.

Сегодня Тельцам желательно ладить с представителями своего ближайшего окружения. По возможности, звезды советуют разделить семейные и внешние контакты, иначе возрастет уровень психологического дискомфорта. Не стоит просить об услуге своих близких, например, членов семьи или соседей: в нагрузку к помощи можно получить ненужные переживания или дополнительные хлопоты, «не прописанные в договоре».

Сегодня у Близнецов не все гладко в финансовых делах, в доме и в личной жизни. День создает почву для проблем при покупках и сделках, при выборе и вручении подарков, получении выигрышей и призов, уплате налогов, а также при попытке монетизировать свои таланты и адекватно выразить свои интимные чувства. Это не лучший момент для новых покупок и вложений, для сближения с новым объектом симпатий.

Ракам стоит помнить, что сегодня они легко оказываются жертвами своих собственных эмоций, вредных привычек, навязчивых желаний или случайных капризов. Поддавшись им, они способны испортить свои отношения с партнерами или близкими людьми. Важно отличать свои фантомные желания от истинных нужд. Не лучший день для крупной покупки для себя или в дом, для важного решения или ответственного разговора.

Сегодня звезды советуют Львам побыть в кругу близких себе людей или в одиночестве. Важно следить за эмоциональным состоянием и физическим самочувствием: и то, и другое может быть неровным. В эти сутки вероятна обостренная реакция на отдельных людей, на определенные продукты, условия или жизненные явления, на те или иные воспоминания и ассоциации с прошлым. Возможна связь настроения и недомоганий.

Девам стоит помнить, что этот день располагает к сентиментальности, которая способна повлиять на принимаемые решения и на дальнейший ход событий. Это подходящие сутки для свободного общения — например, со старыми друзьями или родственниками. В важных делах и официальных отношениях чрезмерная чувствительность часто будет помехой. Не стоит делать покупки и заключать договоры с расчетом на будущее.

Сегодня личные таланты и достоинства Весов могут войти в противоречие с требованиями момента. Обстоятельства могут вынудить их временно изменить своему имиджу и вкусам, потребовать следования традициям вместо верности собственной индивидуальности. Не слишком удачны покупки. Это не лучший день для важного выступления, особенно дебютного, для заключения значимого союза и для вступления в должность.

Сегодня звезды советуют Скорпионам быть внимательнее в своих юридических делах, в супружеских и семейных вопросах, в общении с дальней родней и в ситуациях, связанных с морально-этическим выбором. Недоразумения этого дня могут быть связаны с особыми отдельными традициями, убеждениями или привычками. Не стоит пренебрегать законами и правилами поведения в гостях, в дороге, в стране проживания.

Сегодня Стрельцам придется смириться с замедлением прогресса в делах своей группы или в своих отношениях (проектах), нацеленных в будущее. Камнем преткновения могут вплоть до ночи оставаться воспоминания, традиции или обычаи, сохраняющие важность элементы личного или семейного прошлого. Возможно столкновение с материальной или правовой стороной вопроса — например, с деталями кредитной истории.

Козерогам стоит помнить, что этот день подчеркивает сложные стороны важных для них персональных отношений. Это могут быть принципиальные деловые разногласия, идейные размолвки, несовпадения привычек, финансовые и эстетические противоречия, правовые претензии или семейные счеты. «Люди напротив» могут быть излишне эмоциональны и недостаточно объективны. Важно беречь гармонию и равновесие интересов.

Водолеям сегодня лучше отложить свои планы и подстроиться под обстоятельства, прежде всего эмоционально. Выполнению очередного пункта личной программы в эти сутки может помешать работа или нюанс самочувствия. Желательно считаться с чужими слабостями и помнить, что никто не безупречен: даже у вашего идеала и кумира могут найтись скрытые тайны или «больные мозоли», на которые нежелательно наступать.

Этот день Рыбам лучше использовать для свободного творчества — или для занятий, где ценно их бурное воображение. Попытка заняться скучной рутиной по стандартной программе может привести к разочарованию в себе или в другом человеке. Не исключены любовные или иные болезненные переживания, порой по ложным поводам. Есть риск финансовых просчетов и ошибок в делах, связанных с собственностью на жилье.