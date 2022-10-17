Дела пойдут как по маслу — финансовый гороскоп на 18 октября

Сегодня у нас получится быстро завершить все запланированное.

У Овнов удачный день для развития делового партнерского сотрудничества и оказания клиентских услуг. Успешно проходят рекламные мероприятия. Консультанты сетевого маркетинга сумеют привлечь новых подписчиков и заказчиков. Бизнесменам рекомендуется проводить оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи. Воздержитесь от финансовых заимствований.

Тельцы смогут добиться взаимопонимания с коллегами и подчиненными, благодаря чему текущие дела могут решаться быстро и качественно. Успешно идет освоение новой техники, приобретение опыта работы с инструментами. Однако вы не застрахованы от нарушений договорных обязательств. Бизнесменам не рекомендуется вести переговоры и ставить свою подпись под новыми договорами.

У Близнецов хорошее время для укрепления и развития деловых связей. Используйте ранее наработанные связи для урегулирования вопросов. При нехватке собственной компетенции вы сможете решить актуальный вопрос, обратившись за помощью к знающим специалистам. У вас будет доступ к любой интересующей вас информации, поэтому эти вопросы будут решаться наиболее эффективно.

У Раков удачное время для доведения до конца ранее начатых проектов. Особенно успешно пойдет завершение и сдача строительных и ремонтных объектов. При передаче готового объекта заказчику все пройдет гладко, и заказчик останется доволен. Финансовое положение вполне устойчивое и благополучное. Вместе с тем воздержитесь от заключения спекулятивных сделок.

Львы в этот день смогут реализовать свои намерения. Для этого у вас будет достаточно решимости и творческой искры. Особенно успешно пойдет индивидуальная предпринимательская деятельность. Можно давать старт своим новым проектом, которые вы давно вынашивали и готовили. При этом не исключено, что у вас могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.

Девам в этот день, возможно, необходимо будет сосредоточиться на преумножении финансовых ресурсов. Результат работы лучше всего оценивать с точки зрения количества заработанных денег – это самый объективный критерий на данный момент. Также это хорошее время для принятия финансовых решений относительно крупных покупок. От деловых встреч и поездок сегодня лучше воздержаться.

Весы в этот день, вероятно, не окажутся без информационной поддержки. Чем выше будет уровень вашей личной активности, тем больше людей к вам будут готовы присоединиться. В своих действиях опирайтесь на друзей и единомышленников. Однако не стоит ждать быстрой финансовой отдачи от своих инициатив. В этом смысле хорошо работать с прицелом на перспективу.

Чем меньше будет личного участия Скорпионов в делах, тем спокойнее пройдет этот день. Плывите по течению и решайте вопросы по мере их поступления. Такой стиль работы может дать больший результат, чем при полном напряжении сил. Не нужно себя инициировать на выполнение сложных задач – это может привести к разногласиям с начальством.

У Стрельцов сегодня может быть много решимости для того, чтобы действовать самостоятельно. Причина этого может быть связана с повышением самооценки. Используйте этот день для того, чтобы расширить и углубить свои профессиональные познания. Успешно проходит учеба и обмен опытом с коллегами. Полезными будут общение по электронной почте и на специализированных форумах интернета.

У Козерогов в этот день карьера может пойти на подъем. У вас не будет возникать никаких проблем с начальством, и вам не страшны никакие пертурбации. Перемены, если и будут, то к лучшему, поскольку могут открыть перед вами окно возможностей. В результате ваше положение на занимаемой должности может еще больше упрочиться.

Водолеям в этот день рекомендуется держаться подальше от начальства. Чем меньше в поле вашего зрения будет людей, наделенных властью, тем успешнее пройдет этот день. Используйте это время для повышения уровня профессионального образования, обмена опытом. Также вы сможете преуспеть при урегулировании юридических вопросов.

Рыбы в этот день смогут успешно выполнить все запланированные дела и даже перевыполнить свои планы. Производительность труда может вырасти за счет улучшения делового взаимодействия между начальством и подчиненными в рамках трудового коллектива. Воздержитесь от подачи исковых заявлений. Не исключены проверки, ревизии и контрольные закупки со стороны представителей фискальных властей.