Используем мелкие возможности — любовный гороскоп на 18 октября

Сегодня нам нужно хвататься за шансы передвинуть отношения на новый уровень.

Сегодня любовные шансы Овнов повышаются, и им не стоит пропускать хорошую возможность проявить себя с лучшей стороны в глазах любимого человека. Они могут смелее проявлять инициативу в поисках знакомств, флирте, романтических ухаживаниях и попытках наладить отношения, если в них что-то идет не так.

Тельцам звезды намекают, что сегодня любовь неотделима от игры и праздника. Самое время подумать о том, как реализовать необычную идею и внести в любовные отношения яркую свежую ноту. Волнения этого дня могут быть вызваны не только романтическими чувствами, но и увлеченностью, креативным азартом.

Сегодня перед Близнецами появляется широкое поле деятельности, и им не стоит быть пассивными, если они хотят подвижек в своей личной жизни. Этот день формирует подходящую атмосферу для знакомств, флирта и легких приключений, помогает проявить ненавязчивую, неожиданную и оригинальную инициативу.

Сегодня звезды советуют Ракам вести себя в обществе представителей противоположного пола более раскованно и артистично. Не теряйтесь и не страдайте лишней скромностью, если ситуация позволяет вам ненавязчиво продемонстрировать объекту своих симпатий тот или иной талант, потенциал или достижение.

День дарит влюбленным Львам игривый настрой и формирует удачные внешние условия для развития их романтических связей. В своих личных отношениях все Львы сегодня инстинктивно действуют правильно, и положительная динамика в их романах перевешивает отрицательную. Не стоит бояться легкой импровизации.

Девам этот день дает возможность свободного приятного общения с объектом симпатий, но на определенных условиях. Возможно, это будет таинственность или необычность обстановки, навязанный стиль разговора или некая роль, которую им придется играть ради поддержания диалога. Важно иметь чувство юмора.

Сегодня Весы смогут добавить в гамму своих личных отношений несколько новых ярких и гармоничных нот. Свободным Весам важно не терять время: это прекрасный день для знакомств, особенно с расчетом на будущее. Условным недостатком ситуации может стать слишком медленное развитие любовной истории.

Обстоятельства этого дня побуждают влюбленных Скорпионов стать более энергичными и креативными. Ради завоевания (или удержания) чужого внимания многим представителям знака предстоит задействовать целый спектр своих навыков и талантов, добавив к ним упорство, гибкость или блестящее чувство юмора.

В этот день влюбленные Стрельцы предпочитают верить в лучшее, и вселенная отвечает им взаимностью. Негативные стороны любовных отношений для них сегодня не существуют или остаются «за кадром», тогда как положительные грани очевидны и им самим, и всем, кто оказался свидетелями их любовной истории.

Сегодня Козероги готовы ради любви на многое, от забавного случайного приключения до настоящего сознательного подвига. Многие Козероги под влиянием охвативших их чувств поведут себя нетипично — например, могут внезапно стать очень страстными или начать фонтанировать остроумными творческими идеями.

Этот день станет для Водолеев счастливым, если они открыты к диалогу с любимым человеком и считают себя именно парой. Для поддержания контакта сегодня много путей, и звезды советуют задействовать их все, комбинируя и совмещая: чем больше нитей свяжет вас с партнером, тем лучше для него и для вас.

Обстоятельства этого дня приглашают Рыб ценить и энергичнее использовать мелкие возможности, которые предоставляет им сложившаяся ситуация. Не исключено, что повод для флирта или романтического приключения найдется на работе или появится в процессе выполнения каких-то повседневных рутинных задач.