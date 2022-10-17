Кидаемся в омут интересных дел — гороскоп на 18 октября

23-24 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Льва, предлагает действовать креативнее.

Она приглашает к остроумному общению, подвижным играм и творческому вкладу в совместные проекты. Хорошо заниматься озвучиванием и визуализациями, работать с изображениями и видеорядами, совершать творческие командировки. Не стоит стесняться заявлять о «сырых» идеях с ярким потенциалом. День продуктивен для комментаторов, аниматоров, воспитателей, копирайтеров, дизайнеров, художников-оформителей и мультипликаторов, для работы в рекламной и развлекательной сферах. Важно обеспечить пространством для игр детей и питомцев.

Сегодня утром Овны получают заряд энергии и оптимизма, которого им вполне может хватить на целые сутки. Это особенно вероятно, если они рождены в марте: в этом случае они могут получить покровительство, подтверждение своего авторитета или творческого потенциала на будущее. Желательно выбирать в этот день занятия, связанные с общением, игрой или креативом. Можно совместить несколько направлений.

Сегодня звезды советуют Тельцам уделить чуть больше внимания своему дому. Это может быть как дополнительное время, посвященное общению с домочадцами, так и забота о жилье и недвижимости, включая зарубежную. Этот день особенно хорош для нерядовых хлопот — например, вызванных подготовкой к домашнему празднику или приему гостей, созданием игровой площадки, креативной мастерской или места для отдыха.

Этот день возвращает Близнецам надежду и поле для деятельности, добавляет в их жизнь ярких красок и разнообразия, позволяет уйти от лишнего официоза и скуки. Он хорош для активного общения, поездок, игр, флирта и романтики, занятий спортом, контактов с детьми и публикой, для рекламы своих талантов и обнародования плодов творчества. Не стоит отказываться от приглашений в гости и на мероприятия.

Ракам этот день обещает приятный шоппинг. Вероятны неожиданные или нестандартные приобретения, покупки под влиянием друзей или модных веяний. Хорошо искать товары для отдыха, сувениры, «стильные штучки» в дом, принадлежности для игр и творчества, детские вещи и игрушки. Возможен подарок. Еще одной хорошей стороной дня может оказаться пополнение бюджета или его перспектива в обозримом будущем.

Сегодня у Львов появится больше энергии, удачливости и уверенности в себе. Для многих Львов счастливым моментом окажется утро (особенно если они рождены в июле). Самое время продемонстрировать свои способности и навыки в разных областях и напомнить о себе нужным людям. При желании свои деловые и творческие планы в этот день будет легко совместить с приятным развитием романтических отношений.

Сегодня звезды советуют Девам подойти к решению стоящих перед ними задач с долей творчества, изобретательности и юмора. В разумных пределах, не стоит бояться отдельных авантюрных шагов — особенно если поле действий уже знакомо. Общение в эти сутки должно оставаться по возможности легким, интересным, нестандартным и артистичным. Подходящий момент для решения личных дел.

Этот день устраняет с пути Весов препятствия и создает именно ту атмосферу, в которой они смогут стать собой. Хорошие последствия не заставят себя ждать: пойдут на лад любые дела, улучшится физическое и моральное самочувствие, станут гармоничнее нужные отношения. Не стоит терять время, если вы хотите повеселиться, явить миру свои личные таланты, напомнить о себе друзьям или целевой аудитории.

Этот день даст Скорпионам неплохие возможности, если они станут целеустремленными и подчинят все свои разрозненные навыки одной задаче. Им важно не просто заявить о себе, а кому-то «пригодиться» и впечатлить своими способностями нужных людей — например, потенциальных клиентов, публику или работодателя. В этом случае выше шансы удержать позиции, выиграть кастинг или остаться в списке претендентов.

Сегодня звезды приоткрывают Стрельцам отличные перспективы и напоминают, что даже при временном перерыве и отступлении в тень они остаются за ними. Многих Стрельцов приободрит хорошее начало дня. Возможно, это будет напоминание об их талантах, уже достигнутых успехах или дальнейшем расширении их горизонтов, либо о потенциале их детей и воспитанников. Желательно поддерживать контакты за рубежом.

День дает Козерогам энергию для выполнения нерядовых задач и может побудить к излишней предприимчивости. Многие Козероги способны взяться за не свойственные им инструменты или разруливание проблемы, превышающее их обычный предел сил. Звезды советуют не откладывать порыв, но рассчитывать свои возможности — тогда есть шанс найти остроумное решение и продвинуться на первом этапе глобального плана.

Сегодня у Водолеев много возможностей проявить себя, если они — не отрешенные от мира одиночки. При хорошей обратной связи с нужными людьми или целевой аудиторией сами обстоятельства начнут подыгрывать им, подсказывая нужные ходы и давая в руки ценные инструменты для достижения цели. У Водолеев, не готовых поддерживать такой контакт, шансов на успех будет меньше даже в благоприятной обстановке.

Сегодня звезды советуют Рыбам не лениться и активнее включаться в насущные дела, но стараться, чтобы работа была нескучной. Можно мотивировать на творчество себя или вдохновить им других — например, своих подчиненных, подопечных или детей. Даже если речь о рутине, стоит поискать повод для креатива. Приветствуются игры, комбинирование, сравнения, остроумное веселое общение, интересные тренинги.