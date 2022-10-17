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В ритме звезд: как Близнецам, Весам и Водолеям найти внутренний источник силы этой осенью

17 октября 2022ГороскопыРамблер

Не успели мы попрощаться с ретроградным Меркурием, как пришло время встречать коридор затмений — промежуток между солнечным и лунным затмением.

В ритме звезд: как Близнецам, Весам и Водолеям найти внутренний источник силы этой осенью

Не успели мы попрощаться с ретроградным Меркурием, как пришло время встречать коридор затмений — промежуток между солнечным и лунным затмением. Это время больших трансформаций, к которым, увы, не все готовы. Все начнется с солнечного затмения 25 октября и продлиться до 8 ноября, когда наступит лунное. Если вы уверены в своих идея, то получите подтверждение правильности своих действий. А если пока сомневаетесь, то ищите подсказки — Вселенная даст их предостаточно. Для знаков стихии Воздуха — Близнецов, Весов и Водолеев — настанет время духовного роста. Также сейчас важно работать с информацией, анализировать, планировать и не делать никаких поспешных решений. Мы составили плейлисты, чтобы задать вам нужное настроение.

Близнецы

Вам жизненно необходимо постоянно заниматься каким-то делом. А лучше сотней дел одновременно. Высокая загрузка помогает не думать о проблемах, но хвататься за всё и сразу — так себе способ спасти душевное здоровье. Особенно, если у вас нет маховика времени. Чтобы отвлечься от того, что вы в силах изменить, займитесь тщательным планированием времени. Попробуйте разложить свою жизнь по полочкам, даже если кажется, что хаос вокруг не поддается влиянию. Поверьте, это не так. Обязательно стройте и тщательно продумывайте планы, даже на короткий срок. Этот островок уверенности поможет вам твердо стоять на ногах и стать еще эффективнее.

Весы

Постоянные сомнения, трудности с принятием решения и безостановочный поиск лучшего варианта, особенно в эпоху неопределенности, высасывают из Весов все силы. Такое типичное поведение в сложных ситуациях раздражает и самих Весов, и окружающих. Чтобы не накручивать себя и близких, постарайтесь ничего не решать. Совсем. Бейте себя по рукам и держите свой анализ ситуации при себе. Тем более, скоро многие проблемы решатся сами собой, вез вашего участия. Для борьбы со стрессом и тревогой займитесь спортом. В нём пригодятся лучшие качества вашего знака — терпение и выносливость. После нескольких занятий вы почувствуете прилив уверенности, которая принесет спокойствие.

Водолеи

Водолеи — творческий знак. Чем вам нужно заниматься, когда ничего не радует? Правильно, творчеством. Рутина вас губит, высасывая жизненные силы и радость. Если вы пребываете в тревожном состоянии, не пытайтесь заниматься муторной, бюрократической работой, требующей внимательности. Только испортите себе настроение. Вам показаны рисование, музыка, танцы — всё, что так или иначе связано с искусством, поможет вам остаться на плаву в бушующем океане жизненных невзгод. А бороться с природной эмоциональностью лучше всего через медитации. Да-да, они правда работают, если делать их правильно.

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