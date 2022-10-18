Жертвуем всем ради отношений — любовный гороскоп на 19 октября

Сегодня придется измениться самим или изменить что-то в нашей жизни — все ради любви.

Овны могут с головой окунуться в романтические авантюры: их ждут приятные волнения и хорошие результаты. В ходе сегодняшних событий их отношения с любимым человеком станут еще гармоничнее. Чем больше времени будет проведено вместе, тем ярче станут взаимные чувства. Пару может сплотить общее хобби.

В этот день Тельцам предстоит поддерживать в своих любовных отношениях высокий эмоциональный тонус или хлопотать, реализуя совместные креативные задумки — что может отнять у них много душевной и физической энергии. Неудивительно, если после яркого и успешного свидания они почувствуют упадок сил.

В этот день звезды рекомендуют влюбленным Близнецам быть более настойчивыми и последовательными, чтобы не упустить свой шанс и вовремя развить свою романтическую инициативу. Добавив к удачному стечению обстоятельств собственную предприимчивость, они получат в любви дополнительные приятные бонусы.

Ракам звезды напоминают, что удача в любви сегодня требует от них открытого, легкого и раскованного поведения, остроумия и щедрости. Но при этом желательно помнить о выставленных обстоятельствами границах: переступив их, легко оказаться на поле, где идет игра без правил и ситуация непредсказуема.

В этот день Львы оказываются в своей стихии, если судьба вовлекает их в ситуации романтического общения и легкого флирта. Сложностей, путаницы и жестких ограничений многие представители знака предпочтут избегать, но им придется по душе легкое волнение, вызванное внезапным поворотом обстоятельств.

Сегодня Девам важно оставаться интересными любимому человеку — например, отвечать его представлениям об остроумном и талантливом собеседнике. Не последнюю роль может сыграть социальный успех, имидж. Большинство Дев отлично справится с этой задачей, но это будет стоить им некоторых усилий или жертв.

Этот день способен принести Весам лишнее подтверждение их привлекательности в глазах представителей другого пола и дополнительно уверить их в собственной неотразимости. Романтическое свидание сегодня не во всем пойдет по плану, к знакомому сценарию добавятся новые волнующие детали и оттенки чувств.

Влюбленным Скорпионам звезды сегодня советуют быть активнее, но не гарантируют обязательного стопроцентного успеха: ситуация не лишена сюрпризов, а возможности многих Скорпионов будут ограничены теми или иным объективными обстоятельствами. Есть и хорошая новость: любые усилия не пропадут впустую.

В этот день Стрельцам не стоит беспокоиться о возможных любовных неприятностях: сама судьба позаботится о том, чтобы они шли в своей личной жизни правильным курсом и не совершали грубых ошибок. Звезды советуют ловить «попутный ветер», так как вскоре он может на неопределенное время перемениться.

Для влюбленных Козерогов этот день может быть связан с яркими и сильными эмоциями. В благоприятной безопасной обстановке звезды советуют не подавлять свои порывы и дать волю страстям: свидание или приключение станет незабываемым. Но при любом намеке на дискомфорт лучше взять чувства под контроль.

Этот день обещает влюбленным Водолеям полную гармонию в отношениях с объектом их симпатий, если они готовы поступиться ради нее некоторыми особенностями своего характера. Возможно, им будет необходимо взять под контроль свои оригинальные привычки, избавиться от излишней скромности или замкнутости.

Рыбам звезды напоминают, что сегодня их любовная фантазия и свобода реализовывать свои оригинальные задумки ограничена определенными рамками. Например, в служебном романе не удастся выйти за рамки профессиональной этики или рабочего расписания. Для важного свидания это не самый подходящий момент.