Возвращаем долги — финансовый гороскоп на 19 октября

Самое время отдать или забрать долг.

Разногласия в трудовом коллективе у Овнов могут негативно отразиться на деловом партнерском сотрудничестве и на качестве оказываемых услуг. Не следует излишне эмоционально реагировать на ошибки, допускаемые коллегами и подчиненными в ходе выполнения текущей работы. Высказывая критические замечания в адрес коллег, будьте готовы к их ответной критике в ваш адрес.

У Тельцов в этот день может сложиться ложное впечатление относительно возможности получения высоких доходов путем финансовых спекуляций. Вовлекая себя в спекулятивный бизнес, вы рискуете потерять свои сбережения. Воздержитесь от инвестиций в проекты, построенные на принципах финансовой пирамиды. Это не лучший день для реализации творческих замыслов.

У Близнецов не лучшее время для сделок с недвижимостью. Риелторы могут потерять перспективного клиента, а предварительная договоренность о купле-продаже недвижимости может оказаться сорванной из-за неверного понимания текущей ситуации и истинных намерений клиента. Также это сложные день для тех, кто работает в арендуемом помещении.

Работа Раков с документами в этот день может серьезно осложниться. Не позволяйте никому мешать вам в работе и вносить эмоциональную неуверенность в ваше самочувствие. Именно из-за излишней впечатлительности вы можете наделать много ошибок. Старайтесь ограничить посторонние контакты в рабочее время — цените свое рабочее время.

Львы в этот день вряд ли смогут извлечь финансовую выгоду из торгово-закупочной и посреднической деятельности. Если вы специализируетесь на торговле, то ваш товар может не найти соответствующего спроса. Вероятно, вам будет сложно оценить текущую конъюнктуру на рынке спроса и предложения. Тем Львам, кто сейчас учится в вузе или колледже, может труднее даваться учёба.

Девам сегодня рекомендуется воздерживаться от личных инициатив, особенно если они идут против мнения вышестоящего руководства. Дело в том, что вас могут ввести в заблуждение, и вы будете не в состоянии оценить материальные и финансовые последствия от тех или иных своих действий. Отношения с деловыми партнерами не отличаются конкретикой.

Весам в этот день, возможно, придется столкнуться с помехами и препятствиями в делах. Вам будет нелегко найти взаимопонимание с коллегами и подчиненными. Обходите стороной всевозможные интриги и сплетни, действуйте открыто и прямо. Иначе вы рискуете запутаться и попасть в изоляцию в трудовом коллективе. Старайтесь не перенапрягаться, ибо это может привести к ухудшению самочувствия и спаду уровня работоспособности.

Скорпионы в этот день могут столкнуться с неожиданными изменениями в обстоятельствах, из-за чего вынуждены будут заниматься совсем не теми вопросами, которые планировались. Старайтесь не делать того, что повышает риски и создает неопределенность. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, с которыми вы сотрудничали в прошлом.

Стрельцам, работающим под руководством женщины-начальника, в этот день, возможно, придется нелегко. Возможно, вам придется стать объектом начальственного недовольства, которое на самом деле будет свидетельствовать об эмоциональной неустойчивости руководства. Не стоит рассчитывать на получение денежной премии. Вам могут поменять задачи и обязать выполнять совсем другую работу.

У Козерогов весьма непростой день с точки зрения поддержания деловой репутации на должном уровне. Старайтесь не браться за сложную работу, в которой у вас нет достаточного опыта и знаний. Учащимся лучше отложить на другой день написание контрольной работы и зачетов. Старайтесь дистанцироваться от контактов с иностранцами и теми, кто приехал из других регионов.

У Водолеев в этот день может сложиться неустойчивое финансовое положение. Это может произойти из-за нерационального расходования денег или из-за ущерба от неудачных инвестиций. Также вы не застрахованы от материального ущерба, особенно от поломок бытовой техники. Крайне нежелательно оформлять денежные переводы за границу или в другие регионы.

Сегодня Рыбам рекомендуется заниматься выполнением текущей работы и воздерживаться от личных инициатив. Сложнее всего придется тем, кто работает в сфере услуг. Вам могут часто попадаться эмоционально неустойчивые клиенты, склонные к непоследовательному поведению. Старайтесь точно исполнять пожелания клиентов и сдерживайте свои личные предпочтения.