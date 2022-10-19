Действовать или отсидеться — финансовый гороскоп на 20 октября

Сегодня придется сделать нелегкий выбор, который отразится на нашей карьере.

Овны в этот день могут преуспеть в интеллектуальной деятельности и в урегулировании юридических вопросов. Хорошо заниматься подготовкой и подписанием договоров о сотрудничестве. Вы можете хорошо чувствовать конъюнктуру и сумеете адаптироваться с наибольшей выгодой для себя к любым обстоятельствам. В частности можно говорить об успешной работе с клиентами в сфере услуг.

У Тельцов сегодня могут установиться прекрасные отношения с коллегами и подчиненными. Кроме того, вы сами с удовольствием будете браться за текущую работу, и у вас все будет получаться наилучшим образом. Это удачное время для наработки технических навыков и повышения уровня профессионального мастерства. Ваше трудолюбие является основой ваших успехов.

Близнецам, имеющим свой бизнес, рекомендуется сосредоточить внимание на рекламных мероприятиях. Прежде всего, у вас получится преподнести на публике в лучшем свете свои личные таланты и способности. Старайтесь действовать открыто. Кроме того, это хорошее время для публикации резюме в поисках новой, более интересной и творческой работы.

У Раков складываются конструктивные отношения в трудовом коллективе. Кроме того, вы будете находиться в прекрасной физической форме и сможете выдержать напряженный темп работы. Благодаря всему этому, а также комфортным условиям на рабочем месте, вы сможете повысить результативность своего труда. Хорошо проявят себя строители, коммунальщики и мастера сервисных центров по ремонту автомобилей.

Львы в этот день способны проявить тонкое психологическое чутье при выстраивании деловых отношений с разными людьми. Это поможет вам найти подход и заручиться поддержкой тех людей, в сотрудничестве с которыми вы лично заинтересованы. Удачно проходят спекулятивные сделки. Консультанты сетевого маркетинга смогут заинтересовать своими услугами новых заказчиков и подписчиков.

Финансовое положение Дев в этот день может улучшиться благодаря принятию практичных и взвешенных решений. Успешно идут дела у тех, кто получает доход от использования ресурса недвижимой собственности: аренды, купли-продажи, коммунальных и ремонтно-строительных услуг. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Весы сегодня способны очаровать окружающих своим внимательным и тактичным поведением. Особенно успешно смогут проявить себя женщины-Весы – вы своим обаянием способны открыть перед собой любые двери и расположить деловых людей к взаимовыгодному сотрудничеству. Используйте этот день для расширения и укрепления своих деловых связей.

Скорпионам сегодня удастся наилучшим образом проявить себя в профессиях, требующих больших физических трудозатрат. Вы не будете чувствовать усталости и сможете поддерживать высокий уровень работоспособности в течение длительного времени. Поэтому доходы могут вырасти прямо пропорционально трудозатратам. Также это хорошее время для принятия финансовых решений.

Стрельцам в этот день может быть обеспечена поддержка со стороны друзей и единомышленников. Не теряйте время понапрасну, проявляйте инициативу и вас обязательно поддержат окружающие. Успешно пойдет работа в составе творческого коллектива, при проведении научной и проектно-конструкторской работы. Хорошо работать с прицелом на перспективу, на получение результата в будущем.

Козероги, занимающие руководящие должности, в этот день могут получить обнадеживающие известия. Используя методы убеждения и «мягкой силы» вы способны добиться большего результата, нежели если бы действовали прямолинейно. Вам могут предложить дополнительную подработку по совместительству. Кроме того, у вас может появиться влиятельный покровитель.

Благодаря своей любознательности и интеллектуальной активности Водолеи смогут повысить уровень профессиональных знаний. Успешно проходит учеба и командировки с целью обмена опытом и знакомства с новыми технологиями. Используйте полученную информацию для планирования. Полезными могут стать контакты с иностранцами и людьми из других регионов при общении по интернету.

Внутренняя потребность в переменах и карьерном росте может подтолкнуть типичных Рыб к смелым поступкам. Можно вступать в контакт с вышестоящим начальством, внося предложения по усовершенствованию стиля и методов работы. Вам удастся добиться кардинальных положительных сдвигов в карьере. Руководящие работники смогут провести эффективные реформы и сделать кадровые перестановки.