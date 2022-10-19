Отвечаем на вызов Вселенной — гороскоп на 20 октября

24-25 лунные сутки. Сегодня наиболее продуктивными обещают стать утренние и дневные часы.

В это время пребывание Луны в знаке Льва поможет сохранять энергичный креативный настрой и не менять курс. Останется время на успешное завершение определенного этапа совместных работ. Если начнут иссякать собственные силы, удастся опереться на плечо партнера или действовать при чужой поддержке. Вечером работоспособность или заинтересованность снизятся, внимание может начать распыляться на детали. Вступление Луны в знак Девы может напомнить о здоровье, заставить мыслить прагматичнее и погасить недавние творческие порывы.

Сегодня звезды советуют Овнам быть энергичнее в первой половине суток. Утренние и дневные часы позволят им без труда развить вчерашние начинания, часто дополняя свой недавний успех новыми достижениями. Не стоит откладывать на вечер активные виды отдыха, спортивные и творческие хобби, занятия с детьми, поездки, рекламные акции, романтические мероприятия, подвижные игры и налаживание отношений.

Тельцам стоит начать работу утром, если они намерены довести до конца свои вчерашние хлопоты. Не сбавлять взятый накануне темп и держать поток вдохновения особенно важно, если дело требует повышенной самоотдачи или творческой мотивации. Ставить себе новые задачи разумнее вечером: в это время возможен спад энергии, зато возрастет внимание к деталям, помогающее избежать грубых ошибок на старте.

Первая половина дня позволяет Близнецам держать свой собственный темп и сохранять направление внимания. Они могут преуспеть в бизнесе, тренировках, любви, творчестве, личном хобби или внести в свою жизнь больше комфорта. У них будет шанс насладиться успехом, развлечься, сделать покупки. Вечером на первый план выйдет бытовая или иная рутина, может возникнуть сомнение или повод для раздражения.

В первой половине этого дня Ракам лучше заниматься уже начатыми делами. В это время сохраняется возможность удачно поставить в истории точку или исправить ситуацию, если в ней что-то пошло не по плану. К новым масштабным задачам в это время приступать не рекомендуется. Вечером изменится обстановка или немного сместится фокус внимания, обстоятельства заставят мыслить детальнее и прагматичнее.

Сегодня для Львов наиболее продуктивна и гармонична первая половина суток. В это время они могут продолжить интересные им занятия, а также удовлетворить свое чувство прекрасного, пообщаться с приятными людьми из своего окружения или заняться своим имиджем — например, посетить салон красоты. Звезды советуют им поторопиться, так как с приходом вечера удачное стечение обстоятельств может исчезнуть.

Первую половину этого дня Девы могут посвятить активной деятельности, требующей от них ряда навыков и талантов, а также дисциплины, скрытности или самоотверженности. В это время им достаточно держаться плана или инструкции, чтобы все шло успешно. А вот в конце дня им придется полагаться исключительно на себя и свое чутье. Не стоит на ночь глядя поддаваться импульсу и включаться в новые дела.

Сегодня звезды советуют Весам быть на виду в первой половине дня. Большинству Весов не придется делать для своего успеха ничего особенного, им будет достаточно быть «в потоке» и жить в русле вчерашних сценариев. Это подходящее время для творческой работы, для игры, романтики и развлечений. Нежелательно упускать лишний шанс для самопрезентации. Вечером придется стать скромнее или осмотрительнее.

Утром Скорпионы могут дополнительно предпринять тот или иной шаг по направлению к своей цели — или попробовать исправить неудачное положение вещей, если накануне допустили промах. Вечер предложит сменить темп и стиль действий, стать осторожнее или учитывать больше деталей.

Сегодня удача сопровождает Стрельцов в первой половине дня и им стоит пользоваться предоставленными ситуацией возможностями. Это время положительной инерции: нужные шаги совершаются интуитивно, судьба ведет по накатанной колее. У многих Стрельцов будет та или иная поддержка, добавляющая им моральных сил и помогающая не остыть их вдохновению. Вечером напомнит о себе неизбежная обязательная рутина.

Для Козерогов этот день может начаться с напряженной творческой работы, продолжения рискованной авантюры или дополнительного всплеска ярких переживаний. Не исключено излишнее упрямство в погоне за желаемым. Нужный результат может достаться с трудом. Важно направить силы туда, где усилия и жертвы окупятся. С наступлением вечера страсти утихнут, лишнюю активность в конце дня желательно свернуть.

В первой половине дня звезды советуют Водолеям ценить возможность укрепить свою популярность, получить партнерскую помощь или покровительство издалека. В это время еще не поздно сделать встречный шаг или принять приятное предложение. Стоит активнее поддерживать взаимные симпатии и выгодное сотрудничество. Вечером подобных шансов станет меньше, хорошую картину могут подпортить сомнительные нюансы.

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня любые старания эффективнее в первой половине дня. Именно в это время сохраняется вчерашний энтузиазм, остается на должном уровне чужая и своя работоспособность. Чтобы сэкономить полезное время, лучше не менять курс и придерживаться заданных правил. Не стоит откладывать на вечер обращение за помощью, тренинг, творческий труд, поиск работы, визит в сервис.