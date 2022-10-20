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Три знака зодиака, которых ждёт долгая жизнь

20 октября 2022ГороскопыКлопс.Ru

Какие особенности помогают некоторым знакам зодиака прожить долгую жизнь?

Три знака зодиака, которых ждёт долгая жизнь
Фото: osphoto.com

О секретах трёх счастливчиков «Клопс» рассказали астрологи.

Овны

Дети огненной стихии живут на полную катушку и не отказывают себе ни в каких удовольствиях. Словно права на передышку нет — и Овны уже бросились из одной гонки за эндорфинами в следующую. Им чужда жалость к себе, представители этого знака отличаются отменным чувством времени, силой и вниманием к самочувствию. Судьба старания Овнов видит, за что и награждает крепким здоровьем чаще, чем любой другой знак.

Тельцы

Представители земной стихии славятся своей степенностью и основательным подходом к жизни. Тельцы ясно смотрят в будущее и понимают, что его качество зависит от приложенных стараний в настоящем. Поэтому они раньше других прибегают к профилактическим мерам, касающимся здоровья, и стараются избегать того, что может быть вредным и опасным в долгосрочной перспективе.

Близнецы

Близнецы известны своим любопытством и жадностью до жизни. Когда они хотят что-то попробовать, нет силы, способной их остановить. Секрет долголетия Близнецов — острая интуиция. Они всегда чувствуют потенциальный вред для себя и могут остановиться прежде, чем станет поздно.

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