Три знака зодиака, которых ждёт долгая жизнь

Какие особенности помогают некоторым знакам зодиака прожить долгую жизнь?

О секретах трёх счастливчиков «Клопс» рассказали астрологи.

Дети огненной стихии живут на полную катушку и не отказывают себе ни в каких удовольствиях. Словно права на передышку нет — и Овны уже бросились из одной гонки за эндорфинами в следующую. Им чужда жалость к себе, представители этого знака отличаются отменным чувством времени, силой и вниманием к самочувствию. Судьба старания Овнов видит, за что и награждает крепким здоровьем чаще, чем любой другой знак.

Представители земной стихии славятся своей степенностью и основательным подходом к жизни. Тельцы ясно смотрят в будущее и понимают, что его качество зависит от приложенных стараний в настоящем. Поэтому они раньше других прибегают к профилактическим мерам, касающимся здоровья, и стараются избегать того, что может быть вредным и опасным в долгосрочной перспективе.

Близнецы известны своим любопытством и жадностью до жизни. Когда они хотят что-то попробовать, нет силы, способной их остановить. Секрет долголетия Близнецов — острая интуиция. Они всегда чувствуют потенциальный вред для себя и могут остановиться прежде, чем станет поздно.