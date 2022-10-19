Кардинальные перемены: астролог рассказал, что ждет Россию во второй половине октября

Марс и Сатурн развернутся и принесут позитивные изменения для всех жителей России.

Ключевым небесным событием второй половины октября и начала ноября наряду с серией осенних затмений (25 октября и 8 ноября) станет смена направления движения двух планет-вредителей, олицетворяющих власть и силовые структуры Сатурна и Марса.

Очевидно, в такую неспокойную годину разворот одной колючей планеты с ретроградного на прямое движение (Сатурн с 23 октября), а другой наоборот (Марс с 30 октября) выглядит одновременно и мистическим явлением и магическим жезлом. А вот с практической и обывательской сторон – очень похоже на реверсивное движение. В контексте этого суждения можно выделить главный вопрос – кто и что повернет назад и кто устремится вперед? Пусть это будут и символические повороты.

Сатурн как извечный «Владыка Времени», начинающий в прямом движении свою завершающую фазу по знаку Водолея, вряд ли позволит усомниться в своём могуществе. Теперь проволочек и задержек, нацеленности на реализацию планов с его стороны, станет меньше Но вот Марс, уходящий в обратное, ретроградное движение, на этом фоне становится как раз символом коллапса и стагнации, способным создать если не цугцванг, то цейтнот или классическую вилку. Похоже, в период особой стадии «стационарности» (статичности), когда обе планеты несколько дней (22 октября – 1 ноября) стоят практически на нулевой скорости перед сменой движения, многим придётся столкнуться с различными противоречиями, неожиданными решениями и сменой намерений. Возможны отказы от сотрудничества и прошлых договорённостей, нарушения контрактов, однако какие-то из спорных вопросов, наоборот, именно на этом отрезке могут найти свои ответы и разрешение. Тем не менее элементам дезориентации и дезорганизации в различных процессах на этом этапе тоже не стоит удивляться.

Смена тактики и стратегии – ещё одна кардинальная событийная сторона разворотов Сатурна и Марса. Вольно или невольно третья декада октября и даже несколько дальше может многим принести условия для обновления планов, появления новых приоритетных целей. Перестроение ожидается и в логистике, и в умах – Марс и Сатурн, пребывая в воздушных, ментальных знаках Близнецов и Водолея, пойдут навстречу дружественному аспекту между собой. Несмотря на то, что до этого аспекта ещё больше месяца (точный 28 ноября), геополитическое значение этой связи Марса и Сатурна может чувствоваться заранее и принести благодатные всходы в деле понимания реальных военных угроз всему миру и необходимости сторон искать компромиссы на дипломатическом поле. Определённую пользу в этом направлении может принести и выход (28 октября) другой планеты-гиганта Юпитера почти на два месяца из воинственного Овна (знак Марса) в родственный знак Рыб.