Кардинальные перемены: астролог рассказал, что ждет Россию во второй половине октября
Марс и Сатурн развернутся и принесут позитивные изменения для всех жителей России.
Ключевым небесным событием второй половины октября и начала ноября наряду с серией осенних затмений (25 октября и 8 ноября) станет смена направления движения двух планет-вредителей, олицетворяющих власть и силовые структуры Сатурна и Марса.
Сатурн как извечный «Владыка Времени», начинающий в прямом движении свою завершающую фазу по знаку Водолея, вряд ли позволит усомниться в своём могуществе. Теперь проволочек и задержек, нацеленности на реализацию планов с его стороны, станет меньше Но вот Марс, уходящий в обратное, ретроградное движение, на этом фоне становится как раз символом коллапса и стагнации, способным создать если не цугцванг, то цейтнот или классическую вилку. Похоже, в период особой стадии «стационарности» (статичности), когда обе планеты несколько дней (22 октября – 1 ноября) стоят практически на нулевой скорости перед сменой движения, многим придётся столкнуться с различными противоречиями, неожиданными решениями и сменой намерений. Возможны отказы от сотрудничества и прошлых договорённостей, нарушения контрактов, однако какие-то из спорных вопросов, наоборот, именно на этом отрезке могут найти свои ответы и разрешение. Тем не менее элементам дезориентации и дезорганизации в различных процессах на этом этапе тоже не стоит удивляться.