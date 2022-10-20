Основное внимание — на мелочи — ороскоп на 21 октября

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Девы, настраивает на практичный лад и заставляет чаще обращать внимание на мелочи.

Например, вникать в истинный подтекст чужих слов. На повестке этого дня могут оказаться темы, связанные с медицинскими, техническими, информационными, юридическими или иными услугами, а также с мелкими обновлениями в повседневных делах. За крупные задачи и стратегические вопросы в этот день лучше не браться. В текущих хлопотах стоит стать аккуратнее: соблюдать порядок в выполняемых работах, отслеживать скрытые погрешности, не создавать лишних поводов для путаницы и ссор.

Сегодня звезды советуют Овнам взять перерыв в творчестве и отложить необдуманные начинания. Также не стоит планировать на эти сутки полный отдых. На первый план могут выйти повседневные практические заботы: вопросы здоровья, тонкости сотрудничества с другими людьми, детали сервиса и техподдержки, контакты с коллегами и подчиненными, офисные будни, мелочи быта, насущные нужды домашних питомцев.

Сегодня Тельцам не все ясно, но их не раз выручит природная практичность. Еще одной выигрышной стороной представителей этого знака станет нестандартное мышление, дополненное дотошностью. Они будут задавать себе правильные вопросы и интуитивно находить на них верные ответы. От них не ускользнут детали, не очевидные их окружению. У многих Тельцов будут дружеские отношения с помощниками и детьми.

Сегодня на повестке у Близнецов могут оказаться домашние или офисные будни. Приятные занятия придется на время отложить. Стоит аккуратнее вести дела и стараться даже в мелочах быть внимательнее, иначе в течение дня будет копиться психологическое напряжение и возрастет риск осложнений. При должной дотошности и обстоятельности этот день подходит для ведения хозяйства и небольших модернизаций в нем.

Сегодня звезды советуют Ракам интересоваться лишь нужными по ситуации мелочами, отложив ответственные начинания, обсуждение ключевых тем и необдуманные начинания. Хорошо заниматься сбором данных и следить за мелкими обновлениями. Особый интерес могут представить нюансы, связанные с жильем, гигиеной, эстетикой, дизайном, юридическими тонкостями или деталями партнерских отношений.

В этот день внимание Львов приковывают практические мелочи жизни. Звезды советуют им отдать дань требованию момента, но не погружаться в рутинные дела целиком, иначе они рискуют упустить хороший шанс или пропустить важный для себя момент - например, поворотное событие в близком кругу или в партнерских отношениях. Стоит исключить из повестки дня крупные дела и быть внимательнее в мелких хлопотах.

Сегодня звезды напоминают Девам о необходимости быть стратегами, действовать аккуратно и тщательно продумывать каждый свой шаг. Полностью исключить осложнения сейчас невозможно, но многое будет зависеть от искусства подстраховки, и именно ей лучше посвятить этот день. Возможно, стоит заручиться моральной поддержкой друзей или подробнее ознакомиться с последними обновлениями в интересующей сфере.

Сегодня Весам важно контролировать обстановку, не выходя при этом на передний план и не привлекая внимания к своим тайным слабостям. Владеть ситуацией им особенно важно, если речь идет о любви, браке или финансовых вопросах. Назревающие новые тенденции могут лишить их недавнего комфорта или статуса, а с ним и прежней уверенности в себе. Также в эти сутки стоит уделить внимание нюансам здоровья.

Сегодня звезды советуют Скорпионам продвигаться вперед мелким шагом, просчитывая вероятные ловушки. Крупные риски и авантюры разумнее исключить, как и взятие на себя единоличной ответственности в партнерских делах. Такая осмотрительность значительно снизит число возможных проблем сегодня и в течение ближайших нескольких месяцев. Ценным подспорьем в такой ситуации может стать контакт с друзьями.

Сегодня звезды советуют Стрельцам забыть о полной свободе действий, поставить на первое место служебные обязанности или профессиональный долг. В некоторых случаях придется ориентироваться на текущие домашние нужды или на состояние здоровья. Одна из главных задач дня — выбор гибкой предусмотрительной тактики, позволяющей избежать обострения отношений, сомнительных ситуаций и нечестной конкуренции.

Сегодня у Козерогов хорошо работает чутье, природная практичность часто подсказывает им дельные вещи в сомнительных ситуациях. Они внимательны к деталям, могут сделать небольшое оригинальное открытие. И все же они не застрахованы полностью от мелких ошибок и осложнений. Звезды советуют им тщательнее проверять все нужные данные, включая медицинские, не полагаясь на свою память или на чужие слова.

Сегодня звезды советуют Водолеям удвоить аккуратность и осторожность. День мешает видеть панораму событий в целом - зато заставляет глубже вникать в критичные мелочи, способные создать проблемы в любом деле. Это подходящий момент для поиска скрытых погрешностей, а также отслеживания обновлений, помогающих бороться с ними. Самое время сделать перерыв на лечение, ремонт, уборку или профилактику.

Сегодня Рыбам стоит быть более чуткими к окружающей обстановке и чужим мотивам. Важно избегать и беспечности, и чрезмерной мнительности. Даже в дружелюбной среде с минимальными «возмущающими факторами» и основаниями для подозрений желательно сохранять долю осторожности и действовать гибко. Звезды рекомендуют повременить с заключением договора, активным сотрудничеством, вступлением в конкуренцию.