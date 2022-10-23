Скандалы и расследования — гороскоп на 24-30 октября

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспекта и оба будут максимально проявлены 27 октября.

Первый аспект этой недели — трин Меркурий-Марс. Этот аспект дает силу интеллекта. Под влиянием этого аспекта человек начинает активно действовать в социуме. Вступает в контакты, в диалоги, в обсуждение актуальных вопросов с окружающими. Особенно активно идут деловые контакты, переговоры. Человек становится легок на подъем, быстро собирается в дорогу при необходимости совершить поездку. Интеллект как бы не чувствует усталости, человек много и интенсивно думает, много читает, анализирует. И открыто и прямо выражает свое мнение. Более всего подвержены влиянию этого аспекта Близнецы и Весы.

Второй аспект — квадратура Меркурий-Плутон. Этот аспект также связан с интеллектуальной активностью. Однако в этом случае интеллектуальные перегрузки могут быть запредельными по степени интенсивности. Мышление на таком аспекте может стать очень проницательным и склонным к критике. Более того, могут высказываться острые критические суждения, способные спровоцировать конфликт.

У Овнов на этой неделе может быть много поездок, контактов и знакомств. Общение с окружающими будет приносить вам радость. Укрепляются любовные и дружеские отношения, вы сможете прекрасно проводить свободное время в обстановке веселья и праздника. Партнерские отношения тоже крепнут. Со стороны партнера вы увидите проявление ответственности и верности, когда свое отношение к вам показывают не только на словах, но и на делах. Не исключено, что кто-то из родственников будет нуждаться в вашей помощи и заботе. Однако параллельно вы можете столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Сфера ваших интересов может быть сосредоточена на карьере и партнерстве. И если в карьере может быть напряженность и трудности, то в партнерстве основные сложности могут затрагивать деловое партнерство, а супружеские отношения негативом почти не затронут. Нежелательно поднимать и пытаться обсуждать острые и принципиальные вопросы – это наверняка может стать поводом для ухудшения отношений.

У Тельцов эта неделя складывается замечательно для решения материальных и финансовых вопросов. Во многом это может быть связано с финансовыми поступлениями в ваш бюджет. Появится возможность сделать необходимые и желанные покупки. Это особенно относится к покупке тех вещей, которые будут вас радовать: модная одежда, ювелирные украшения. Четко обозначится тенденция к росту вашего движимого имущества. Однако параллельно вы можете столкнуться с проблемами со здоровьем. Дело в том, что сейчас у вас возрастает вероятность развития воспалительных процессов в организме. Также не исключены рецидивы хронических заболеваний. Для сохранения здоровья крайне важно соблюдать правильный температурный режим, чтобы не допускать излишнего перегрева и переохлаждения. От процедур закаливания и от бани пока лучше воздержаться – ваш организм может неадекватно прореагировать на резкие температурные перепады. Это достаточно проблемное время для выполнения повседневных дел и текущей работы.

Близнецы на этой неделе смогут раскрыть свои природные таланты и способности. Это прекрасное время для саморазвития, учебы и творчества. Если у вас есть романтические отношения, то эта связь станет еще прочнее, а любимый человек проявит верность и ответственность, предпочитая делами доказывать свою любовь. Легкий флирт лишь подчеркнет и усилит вашу самооценку. Однако параллельно вы можете столкнуться с внезапными переменами планов. Старайтесь не тратить деньги на азартные игры и развлечения. Есть риск потратить слишком много денег на спекулятивные проекты. Также это проблемное время для воспитания своего ребенка. При всей любви к ребенку, вы, возможно, будете склонны проявлять излишнюю требовательность. Диктаторский стиль воспитания не приведет ни к чему хорошему, и вы можете утратить доверие ребенка. Праздный образ жизни может привести к неприятностям.

Ракам на этой неделе рекомендуется вести тихий и уединенный образ жизни. В это время очень хорошо заниматься духовными практиками, читать литературу по психологии и эзотерике, заниматься медитациями, йогой, цигуном и пением мантр. Направьте свои усилия на обретение внутренней духовной гармонии. В эти дни вы сможете провести успешное расследование и разгадать некую тайну, которую от вас скрывали. Также это благоприятное время для дополнительной подработки. При необходимости вы сможете оформить к получению причитающиеся вам по закону выплаты социальных льгот и пособий. Однако параллельно вы можете столкнуться с грузом забот и хлопот в семье. Возможно, вам придется брать на себя дополнительные обязанности, расходуя много сил и времени на поддержание порядка в семье. Между тем со стороны партнера по браку может быть продемонстрировано противоположное отношение к своим обязательствам. А именно речь идет об уклонении от дел и крайне безответственном поведении.

Львов на этой неделе ждут новые приятные впечатления, сюрпризы, подарки. Можно испытать удачу, купив лотерейный билетик. В это время вы можете ощутить свое единство с друзьями и единомышленниками. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку, или вы сами проявите инициативу в организации такой вечеринки. Если вы занимаете активную жизненную позицию, то, возможно, пожелаете вступить в какую-нибудь общественную организацию, социальное движение или в клуб по интересам. Так или иначе, вы станете больше общаться с людьми, которых интересуют те же вопросы, что и вас. Однако параллельно вы можете столкнуться с проблемами в быту. Нагрузка по домашним делам может вырасти. Попытка найти себе помощников может не увенчаться успехом. Обращаться за помощью и содействием к окружающим не рекомендуется. Справляйтесь с делами самостоятельно по мере своих сил и возможностей.

Девы на этой неделе смогут укрепить свое положение в карьере и получить солидное вознаграждение за проделанную работу. Вам могут предложить более высокую должность. Также это хорошее время для контактов с влиятельными людьми, с представителями власти или начальством – эти люди будут проявлять готовность оказать содействие в решении ваших вопросов. В целом в это время вы сможете чем-то отличиться, заслужить особое уважение и почет. Не исключено, что вы займете призовое место в конкурсе или на соревнованиях. Однако параллельно вы можете столкнуться с трудностями при выстраивании романтических отношений. Возможно, ваши любовные чувства не получат должной взаимности. Возможно, вы разочаруетесь в том человеке, кого совсем недавно готовы были считать идеалом. Любовные отношения страдают от дефицита доверительности. Ревность и подозрительность также негативно отражаются на чувствах.

У Весов на этой неделе могут быть приятные сюрпризы, связанные с творчеством и интересными знакомствами. Возможно, вас пригласят в путешествие или на концерт любимого артиста. Эти дни связаны с романтическими приключениями, флиртом и легкими влюбленностями. Также вы преуспеете в саморазвитии и самообучении. Для этого необходимо поверить в себя и сконцентрироваться на наиболее приоритетных направлениях в собственном развитии. Однако параллельно вы можете столкнуться с трудностями в семейных отношениях. Вы не застрахованы от проблем преимущественно личного порядка. Если в семье нет должного уровня тепла, заботы и взаимного доверия, то, не исключено, что причина в вашем излишне твердом и неуступчивом поведении. Прислушайтесь к себе, постарайтесь абстрагироваться и взглянуть на себя со стороны. Возможно, вы распознаете в себе нотки диктаторского поведения, направленного на то, чтобы подстроить под себя членов семьи. Старайтесь быть мягче и заботливее с близкими людьми.

Скорпионам на этой неделе удастся проявить финансовое чутье. Возможно, вам представится удобный случай для того, чтобы заработать крупную сумму денег. Допустимо брать и давать деньги взаймы, заниматься погашением долгов. Усиление сексуальных потребностей может привести к улучшению романтических отношений. Интимная жизнь станет ярче и приятнее. Это прекрасное время для обновления подходов в любой сфере деятельности, избавления от всего, что устарело или утратило свою эффективность. Можно бороться с вредными привычками, например, бросать курить. Однако параллельно вы можете столкнуться с необходимостью повышения своего образовательного уровня, приобретения новых полезных знаний, расширяющих кругозор. А новые знания, в свою очередь, позволят вам добиться успеха в профессиональной жизни и не только. Старайтесь больше слушать других людей, но не рассказывать о себе. В частности, не следует рассказывать случайным попутчикам подробности о своей личной жизни. Помните, ваши слова могут использовать против вас.

Стрельцам на этой неделе рекомендуется более внимательно относиться к тому, что предлагает и делает ваш партнер. Именно со стороны партнеров сейчас могут последовать действия, которые окажутся вам наиболее выгодными. Супружеские отношения переживают дни гармонии и счастья. Внешние обстоятельства складываются благоприятно, и от вас требуется лишь суметь использовать ситуацию в своих интересах. Можно принимать участие в торжественных праздничных мероприятиях, свадьбах, юбилеях. Однако параллельно вы можете столкнуться с неожиданностями, в результате которых придется полностью или частично отказаться от своих планов. Прежде всего, речь идет о тех планах, которые так или иначе завязаны на финансы. Например, если вы копили сумму на какую-то крупную покупку, то внезапно может потребоваться направить финансовый поток в другом направлении. Это время чревато убытками и нерациональным расходованием денег.

Козероги в течение этой недели смогут реализовать себя в деловой активности. Благодаря укреплению энергетического потенциала вашего организма вы сможете сконцентрировать силы на улучшении самочувствия. Это хорошее время для прохождения медицинского обследования, начала курса лечения. Не забывайте о профилактике здоровья. Удачное время для покупки абонемента на фитнес и начала посещения занятий. Можно посидеть на оздоровительной диете тем, у кого проблема с лишним весом – результат будет впечатляющим. У вас может быть много забот и хлопот по ведению домашнего хозяйства. И здесь вы сможете найти себе помощников. Однако параллельно вы можете столкнуться с трудностями при принятии важных решений. Старайтесь дистанцироваться от контактов с влиятельными людьми, в том числе и с начальством по месту работы. Наиболее проблемная тема недели – профессиональная реализация и карьера.

Водолеям на этой неделе рекомендуется настраиваться на оптимистическую волну. Возможно, вас целиком захватит какое-то увлечение, какое-то занятие, которое поглотит все ваше внимание. И, что самое важное, это увлечение будет приносить вам радость творчества и удовлетворенность. Это может быть любое увлечение, начиная с влюбленности и заканчивая изучением какого-то творческого процесса типа живописи, танца, театральных постановок или освоения игры на музыкальных инструментах. Отличное время для учебы и воспитания детей. Ваша фантазия в любви будет неисчерпаемой. Также следует ожидать любовных признаний, приятных сюрпризов и подарков. Не исключен выигрыш в лотерею. Однако параллельно вы можете попасть в сложную ситуацию. Основной проблемной темой может стать вероятный ущерб вашей репутации в той или иной форме. Прежде всего, звезды советуют вам вести себя прозрачно и безупречно с точки зрения буквы и духа закона. Будьте осмотрительнее при вождении автомобиля и при перемещениях на транспорте.

Рыбам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить в кругу семьи. В вашей семье может установиться теплая и гармоничная психологическая атмосфера. Можно на семейном совете обсуждать любые, даже самые острые вопросы — например, о составлении завещаний о наследстве на недвижимое имущество. В эти дни вы как бы заново оцените, насколько большой ценностью являются семейные отношения и взаимная поддержка с близкими родственниками. Можно вместе с членами семьи инициировать совместные работы по ремонту квартиры или по работе на даче в саду и огороде. Все подобные дела еще больше сплотят вас с родственниками. Однако параллельно вы можете столкнуться с нестабильностью. Могут произойти любые чрезвычайные происшествия, поэтому звезды не советуют что-то серьезное планировать на эту неделю. В результате форс-мажорных обстоятельств ранее составленные планы могут моментально утратить свою актуальность.