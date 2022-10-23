Ревность и подозрительность — любовный гороскоп на 24-30 октября

Неделя для многих людей продолжает поворотные тенденции в плане личных отношений.

Те, кто на прошлой неделе не почувствовал никакой перемены, могут почувствовать ее теперь, так как перемещения планет, вызывающие эти перемены, начались лишь в самом конце прошлой недели. Хорошие и стабильные отношения могут и дальше оставаться такими. Для новых же отношений тоже будет возможность у тех, кому это нужно, и чья натальная карта этому не противоречит. Общая окраска отношений становится более скрытной, глубокой и эмоциональной. У тех людей, кто к этому склонен, может обостряться ревность и подозрительность. Но также и верность, и преданность, и самоотдача в отношениях усиливаются. Все зависит от конкретного человека.

Овен

Эта неделя может принести Овнам изменения в личной жизни - но это не означает, что им следует радикально изменить свою линию поведения. Новые акценты могут повлиять на интимную жизнь или сделать отношения менее предсказуемыми. В понедельник возможен разговор с партнером по его (ее) инициативе.

Телец

В первой половине этой недели Тельцам предстоит адаптироваться к новым акцентам в своих личных отношениях, чреватых для них тенденцией к полному слиянию с партнером. Любовный союз может стать для многих Тельцов настолько важным, что они начнут думать о браке. Возможен новый интерес к бывшему партнеру.

Близнецы

События этой недели покажут влюбленным Близнецам, что их тактика неплоха, но не все их действия дают быстрый эффект. Звезды советуют им продолжать вести себя в том же духе, даже если условия изменились, но с поправкой на иную атмосферу и обстоятельства. Свободным Близнецам стоит снизить ожидания.

Рак

В личной жизни Раков эта неделя откроет новую, во многом приятную страницу — но для многих Раков это будет не рывок в будущее, а откат в прошлое. Во вновь обретенной пассии они могут найти черты прежней, хорошие или плохие. Важные дни - вторник и среда. В воскресенье важна «настройка на партнера».

Лев

В любовных романах Львов эта неделя обозначит «смену погоды», которая может оказаться сопряжена для них с определенными психологическими и бытовыми трудностями. Возможно, они вновь окажутся в ситуации, от которой когда-то пытались убежать или которую надеялись миновать в своих новых отношениях.

Дева

На этой неделе звезды советуют влюбленным Девам смотреть на ситуацию оптимистичнее: во всем, что связано с их личной жизнью, у них будут определенные преимущества. Возможно, они столкнутся с частичным или полным повторением знакомого им сюжета. Важным днем для их романа может оказаться воскресенье.

Весы

В начале этой недели влюбленные Весы могут пережить подобие когнитивного диссонанса. Для некоторых многие знакомые им факторы внезапно откроются с новой стороны, так, что, вероятно, им потребуется время, чтобы привыкнуть к новому положению вещей.

Скорпион

На этой неделе Скорпионов ожидает насыщенная личная жизнь. Для многих представителей знака она будет связана с любовным прошлым, что не всегда означает негативные переживания. Наоборот, это может быть отличный шанс вернуться назад и восстановить в своем романе какие-то благоприятные тенденции.

Стрелец

События этой недели могут принести Стрельцам неоднозначные переживания. Возможно, они захотят восстановить прежний роман, который начнут идеализировать. Им стоит помнить о риске ловушек. Опасно поддаваться импульсу в интервале с вечера четверга по утро субботы: в это время велика власть иллюзий.

Козерог

Для влюбленных Козерогов эта неделя станет удачной, если они будут честны с собой. Новый поворот событий может увлечь их в прошлое и разбудить старые чувства, которые они считали угасшими. Им важно понять, действительно ли они нуждаются в реанимации отношений, или это всего лишь сентиментальность.

Водолей

Для влюбленных Водолеев эта недели полна коварства. В наилучшем положении окажутся Водолеи, которые все для себя давно решили. Сомневающиеся Водолеи несмотря на свою стойкость рискуют поддаться внушению или манипуляции. Свободным Водолеям звезды советуют воздержаться от завязывания новых романов.

Рыбы

Для свободных Рыб эта неделя гармонична, если они хотят окунуться в прошлое — например, в свой давний роман с человеком издалека. В постоянных отношениях события этой недели дают возможность сменить эмоциональный фон и отпустить на волю чувственные фантазии, звезды советуют этим пользоваться.