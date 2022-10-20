Покоряем карьерные вершины — финансовый гороскоп на 21 октября

Сегодня у нас будет настроение работать до седьмого пота.

У Овнов в этот день удачное время для пересмотра отношений с деловыми партнерами. Возможно, инициатива для изменения формата сотрудничества будет исходить от партнеров. Если до этого вы руководствовались устными договоренностями, то теперь настало время для юридического оформления договорных отношений. В любом случае, изменения, которые произойдут, будут способствовать популярности вашего бизнеса.

Утренние часы являются наиболее продуктивным временем для Тельцов, занятых преимущественно умственным трудом. Особенно хорошо пойдет работа по подготовке финансовых и статистических отчетов. Можно сосредоточиться на завершении начатых ранее проектов, особенно если они были связаны с темой недвижимости. Также это благоприятный день для исправления ранее допущенных ошибок.

Близнецы в этот день имеют неплохие шансы для пересмотра своих деловых связей. Вокруг вас может увеличиться количество людей, которые хотели бы иметь с вами общее дело. Вместе с тем вы можете общаться с ограниченным количеством людей. Поэтому имеет смысл изменить приоритеты и свернуть сотрудничество там, где оно перестало быть продуктивным.

Финансовые возможности Раков сегодня могут укрепиться настолько, что появится возможность сделать некоторые покупки, о которых вы давно мечтали. Это хорошее время для анализа состояния своего бюджета и планирования расходов на предстоящую перспективу. Сосредоточьтесь на повышении уровня профессионального мастерства — сейчас это возможно для вас.

Сегодня Львы смогут проявить свои волевые качества и реализовать все, что планировали. Возможно, в первой половине дня вы случайно встретите человека, с которым сотрудничали в прошлом. В ходе общения вы можете понять, что этот человек может быть вам полезен. В целом обращайте особое внимание на происходящее вокруг вас — так вы сможете найти ответы и подсказки для дальнейших действий.

У Дев в этот день может произойти задержка с оплатой за выполненную работу. Также вас могут попросить переделать то, что вы делали раньше. Воспринимайте это как полезный знак для работы над своими ошибками. Вместе с тем это хороший день для работы во внеурочное время в качестве дополнительной подработки или выполнения частных заказов.

Весы в ходе активного обмена мнениями с друзьями и единомышленниками сегодня могут осознать какие-то свои ошибки. Это хорошее время для работы над собой и пересмотра прежних подходов в каких-то делах. Также можно вносить коррективы в свои планы. В результате проделанной работы вы сможете укрепить свой профессионализм. Наиболее результативное время приходится на утро.

У Скорпионов сегодня могут установиться конструктивные и доверительные отношения с начальством. Вы можете обращаться с просьбами к начальству – ваши запросы не останутся без ответа. Также это хороший день для работы без жесткой привязки к плановым заданиям. Возможно, вам предложат поработать во внеурочное время, выйти на подмену коллеги.

Стрельцы сегодня могут преуспеть в учебе и в любых интеллектуальных видах деятельности. Изобретатели и инженеры смогут предложить интересные технические решения. Хорошее время для освоения тонкостей в информационных технологиях при работе на компьютере. При определенных предпосылках вы способны совершить качественный скачок в росте производительности труда.

Козероги, занимающие руководящие должности, в этот день смогут внести коррективы в ранее принятые управленческие и финансовые решения. Удачно пройдет реформирование структуры управления и оптимизация бюджетных расходов. У вас не будет проблем с доступом к заемным финансовым ресурсам. Вместе с тем это не лучшее время для деловых поездок и встреч.

У Водолеев хороший день для работы по индивидуальному обслуживанию клиентов. Вы можете пользоваться у клиентов популярностью, и они могут рекомендовать вас другим потенциальным клиентам. Успешно проходит профессиональное обучение. Особенно полезно заниматься повторением и закреплением пройденного учебного материала. Удачно могут поработать вахтовики.

У Рыб в трудовом коллективе сегодня может царить атмосфера эмоционального подъема и оптимизма. Возможно, у вас появится новый коллега из числа вновь прибывших сотрудников, с которым вы хорошо поладите. Объем текущей работы может вырасти, но вы сумеете справиться, если используете старые проверенные на практике методы. Не пренебрегайте поддержкой со стороны коллег и подчиненных.