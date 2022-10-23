Зарабатываем или тратим — финансовый гороскоп на 24-30 октября

Неделя во многом поворотная.

Можно сформулировать и так, что неделя многим несет перемены, которые являются либо результатом благосклонности Небес, либо результатом труда, который был вложен ранее. Но в плане действий и инициатив на неделе немного моментов, когда можно что-то сделать, добившись при этом результата. Однозначно позитивным событием будет переход Юпитера в знак Рыб, который произойдет в пятницу утром по мск. Хотя Юпитер ретрограден, все же это его обитель, и влиять на дела он будет благотворно. Менее однозначным является переход Меркурия в Скорпиона в субботу. Он может повлечь некоторое ухудшение в делах, которыми Меркурий ведает в вашей карте рождения. Затмение Солнца, которое произойдет во вторник, делает день самым неблагоприятным на неделе. И, наконец, нахождение Венеры в Скорпионе, знаке своего изгнания, для многих людей будет означать то или иное ухудшение в делах.

У Овнов на этой неделе может сложиться противоречивая ситуация в делах. Это удачное время для деловых контактов, поездок, встреч. Успешно пойдут дела у тех, кто занимается торговлей, консультациями или работает на транспорте. Учащиеся колледжей смогут восполнить пробелы в знаниях. При необходимости вы сможете подтвердить уровень своих профессиональных познаний, сдав соответствующие экзамены. Основной проблемной темой для бизнесменов в этот период может стать соблюдение договорных обязательств. Вы можете столкнуться с нарушением обязательств и обещаний деловыми партнерами. Может ужесточиться конкурентная борьба. Также со своей стороны вам не следует допускать нарушений действующих договоренностей, соблюдать сроки выполнения тех или иных работ.

На этой неделе звезды советуют Тельцам сосредоточить внимание на практическом решении вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. У вас возрастают шансы на рост доходов. Также вы сможете увеличить производительность труда благодаря более грамотному использованию имеющихся технических средств. Изобретатели, рационализаторы и инженерно-технические работники смогут предложить интересные технические решения. Старайтесь поддерживать доброжелательные отношения с коллегами - это условие для половины успеха. В эти дни важно не допускать нарушений трудовой дисциплины. Не отлучайтесь надолго с рабочего места. Начальство не оставит без внимания нарушения и может наложить на вас штрафные санкции. Это не лучшее время для работы с документами, отчетами, а также для служебных командировок.

Близнецы на этой неделе будут способны к качественному самообучению. Вы сами сможете лучше сориентироваться, какой именно учебный материал вам следует изучать. Отдавайте предпочтение совершенно новым разделам учебного материала – в этом случае усвоение знаний будет более органичным для вашего интеллекта. В профессии вы сможете лучше всего проявить себя в конкурентных видах деятельности. Например, вы имеете неплохие шансы на победу в кастинге. Вместе с тем возрастает риск производственного травматизма и финансовых проблем. Если ваша работа связана с техникой и механизмами, то старайтесь строго соблюдать правила техники безопасности. Нелегко пройдет этот для работников кредитно-финансовой системы. При проведении многочисленных банковских операций вы рискуете допустить ошибку, что приведет к зависанию денежного перевода.

Основательность во всем является основным условием для успешной деятельности. Прекрасное время для удаленной работы на дому и выполнения частных заказов. В профессиональной деятельности вам, возможно, придется выполнять свои обязанности в условиях, ограничивающих вашу свободу проявления. Тем не менее, это хороший период для тех, кто работает дистанционно, на дому или в семейной фирме. Также хорошо заниматься оформлением к получению причитающихся вам выплат компенсаций, субсидий и социальных пособий. Возможны нарушения договорных обязательств при выполнении профессиональных обязанностей. Возможно, ваши деловые партнеры или клиенты не выполнят обещаний, и вы из-за этого понесете финансовые убытки. Это не лучшее время для подписания договора о трудоустройстве и об аренде помещения.

Львы на этой неделе преуспеют в делах, связанных с информационным обменом, работой с документами, поездками, контактами. Успешно пойдет обмен мнениями с коллегами и единомышленниками. Вы сможете провести нечто вроде коллективного мозгового штурма и найти ответы на наиболее сложные и запутанные вопросы. Это исключительно удачное время для учащихся, поскольку ваш интеллект будет буквально схватывать учебный материал на лету. Причем вам не будет никаких преград для усвоения даже очень сложного учебного материала. Вместе с тем вам будет трудно сосредоточиться на текущих делах, поскольку постоянно будет поступать посторонняя информация, которая будет отвлекать вас от выполнения работы. Это может привести к потере драгоценного рабочего времени впустую. Также могут испортиться отношения с коллегами по трудовому коллективу.

У Дев на этой неделе благоприятное время для карьерного продвижения. Вам могут предложить занять более высокую должность, и это будет для вас достаточно неожиданно. Возрастает результативность труда и мастерство тех, кто имеет дело с техническими средствами, компьютерами и офисной техникой. Можно выходить на контакт с вышестоящим начальством и вносить предложения по совершенствованию стиля и методов работы. Основной проблемой в этот период может стать недостаточная оценка вашего труда. Вы будете много работать, однако оплата за проделанную работу может оказаться невысокой. Кроме того, это неблагоприятное время для взаимоотношений с начальством. Воздержитесь от финансовых спекуляций. Не торопитесь обменивать валюту.

Весы на этой неделе могут сосредоточиться на личностном развитии и для расширения кругозора. Это положительно отразится на учащихся высших учебных заведениях. Благодаря усилению тяги к знаниям и восприимчивости ко всему новому, вы сможете относительно легко усвоить учебный материал. Для профессиональной деятельности также большое значение имеет уровень профессиональной подготовки и знаний. Успешно пойдут дела у тех, кто работает вдали от родного дома, находится в командировке. Бизнесменам рекомендуется развивать бизнес и расширять его географию. С наибольшими затруднениями столкнутся те, кто работает дистанционно, выполняя заказы через интернет – программисты, фрилансеры. В семейном бизнесе могут возникнуть осложнения.

Скорпионы в этот период могут чувствовать неоднозначные влияния в делах. Старайтесь держать под контролем свои эмоции и воздерживаться от инициативного поведения. Это особенно относится к тем, кто работает с клиентами. Запросы клиентов должны попадать в первый приоритет, а перепады вашего настроения не должны отражаться на выполнении профессиональных обязанностей. А вот для урегулирования вопросов с финансовыми обязательствами период складывается успешно. В первой половине дня следует воздерживаться от деловых контактов, поездок, встреч. В это время вам может поступить информация, которая негативно повлияет на вашу деловую активность. Старайтесь держаться в стороне от всевозможных слухов, сплетен и интриг – эти темы могут выбить вас из рабочего ритма. Середина недели неблагоприятна для финансовых операций и заимствований.

Стрельцам на этой неделе следует бережнее отнестись к своему здоровью. Перенапряжение на работе может стать причиной ухудшения самочувствия и, как следствие, снижения уровня работоспособности. Также это хороший период для работников сферы услуг. Вашей работой останутся довольны клиенты, и вы будете получать их благодарные отзывы. Во всем этом вас могут поджидать досадные неудачи. Например, даже если вы будете знать правильный ответ, в нужный момент вы его можете забыть. В профессиональной деятельности будет много нестабильности и убыточных действий. При деловом взаимодействии с партнерами вы можете столкнуться со случаями необязательности и нарушения договоренностей.

Козероги в ходе выполнения профессиональных обязанностей смогут укрепить отношения в трудовом коллективе. Звезды не советуют браться за новые дела, в которых вы не чувствуете себя уверенно. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности, которыми вы занимаетесь постоянно изо дня в день. Улучшаются отношения с коллегами, начальством и подчиненными. Повышаются шансы на продвижение в карьере. Ваши успехи в профессии не останутся незамеченными начальством, которое может неожиданно предложить вам повышение в должности. Старайтесь не пересекаться с начальством без особой необходимости. Ваши инициативы не найдут понимания и поддержки, более того, вас могут обвить в самоуправстве и превышении полномочий, выходе за пределы компетенции.

Водолеям рекомендуется быть предельно внимательными при соблюдении норм закона. Ваша работа может находиться под пристальным контролем со стороны представителей фискальных властей. Могут быть контрольные закупки, проверки, ревизии с целью поймать вас на нарушениях. Контакты с начальством лучше всего свести к необходимому минимуму. Тем, кто по роду обязанностей вынужден находиться в постоянном непосредственном контакте с начальством, придется выслушивать часто противоречивые приказы и распоряжения. В профессиональной деятельности сейчас важно сохранять свое реноме. Могут быть сложности при выполнении частных заказов.

Рыбам необходимо настроиться на непременное завершение начатых ранее проектов. Бизнесменам рекомендуется мобилизовать свои финансовые ресурсы с целью инвестиций в недвижимость. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Успешно поработают офисные служащие по подготовке отчетной документации. Также вам удастся улучшить условия труда на рабочем месте. Звезды советуют обходиться без финансовых заимствований, даже если сейчас вам придется испытывать острую нужду в деньгах. Если у вас есть электронные платежные средства, то рекомендуется усиливать меры безопасности своих сбережений – менять пароли, подключать более надежные системы защиты от несанкционированного доступа. Воздерживайтесь от любых действий, которые могут привести к риску потери финансовых средств.