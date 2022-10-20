Важность момента — любовный гороскоп на 21 октября

Сегодня нужно жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом.

Этот день вынуждает Овнов стать внимательнее к деталям своих отношений с любимым человеком и начать дотошнее вникать в смысл его слов. Могут приобрести вес мелочи, которым в другие дни не придается особого значения — например, намеки на те или иные нюансы быта или самочувствия, просьбы о помощи.

Этот день позволяет Тельцам отдохнуть от насыщенного ритма личной жизни, несущего им не только яркие минуты общения с любимым человеком, но и лишнее эмоциональное напряжение. Их любовь сегодня будет чаще выражена не через активные вызывающие игры, а через мелкие знаки внимания и дружелюбные жесты.

Влюбленным Близнецам желательно учитывать подспудно растущую нервозность этих суток. Многие Близнецы будут нервничать из-за необходимости заниматься деталями быта или посвятить себя скучной служебной рутине в то время, как все их помыслы отданы личной жизни и развитию отношений с любимым человеком.

Сегодня внимание влюбленных Раков весьма своевременно отвлекут спасительные детали. Именно интерес к мелочам удачно помешает им сконцентрироваться на важном для их романа вопросе и совершить в нем ошибку. Обратной стороной такого положения дел может стать склонность «не видеть за деревьями леса».

Сегодня Львы рискуют пропустить в своей любовной истории самое главное и интересное. Не исключено, что их взгляд будут привлекать те или иные детали, в то время как для них будет куда важнее картина в целом. Ситуация требует закрепить достигнутую гармонию, если они дорожат сложившимися отношениями.

Влюбленным Девам не стоит забывать, что сегодня они легко оказываются в зоне риска благодаря собственным торопливым или непоследовательным действиям. В неустойчивой или потенциально проблемной ситуации лучшим выходом может оказаться нейтральное дружелюбное общение без романтического подтекста.

Сегодня Весам не помешает отделить в картине своих любовных отношений главное от второстепенного. Не исключено, что они начнут придавать большое значение скрытым деталям, сиюминутным мелочам или случайным событиям, упуская суть и недооценивая свою собственную роль в сложившейся рубежной ситуации.

В этот день Скорпионам лучше не пускать в ход свои сексуальные чары, красноречие и предприимчивость — по крайней мере, не стоит делать это слишком настойчиво и открыто. Прежде чем сделать в отношениях следующий шаг, звезды рекомендуют просчитать его возможные обстоятельства и вероятные последствия.

Сегодня Стрельцы вынуждены лавировать в деловых отношениях и порой бессознательно переносят эту тактику на общение с любимым человеком. Недопонимание, порожденное такими моментами, может иметь более далекие последствия, чем хотелось бы. Если вы загружены делами, свидания лучше на время отменить.

Сегодня влюбленные Козероги могут недооценить важность момента. Им стоит отнестись к событиям этого дня серьезнее — особенно если они состоят в постоянных отношениях или планомерно стремятся к ним. Хорошее знание отдельных деталей не даст им контроля над ситуацией, если они не владеют ею в целом.

В этот день судьба может начать чинить влюбленным Водолеям препятствия, проверяя их чувства на прочность и планы на ясность. Возможно, они обнаружат что-то, заставляющее их задуматься или встревожиться. Проверить подозрения не помешает, но с чрезмерной мнительностью звезды рекомендуют бороться.

Рыбам сегодня не стоит терять бдительность: обстановка или поведение партнера в любой момент может измениться не в лучшую сторону. Не исключены провокации. Свободным Рыбам в этот день стоит избегать знакомств и случайных свиданий, а в общении с поклонниками или поклонницами держать нейтралитет.