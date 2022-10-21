Коварные ловушки — любовный гороскоп на 22 октября

Сегодня звезды будут расславлять капканы на нашем пути любви. Стоит двигаться осторожнее, чтобы не попасть в них.

Овнам стоит учитывать, что этот день не располагает к романтике. Любой разговор может свестись к отдельным практическим деталям, заставляющим погрузиться в повседневную рутину или соприкоснуться с житейскими мелочами. В отношениях многих Овнов назревают те или иные перемены по инициативе партнера.

Сегодня Тельцы склонны обращать больше внимания на мелкие детали своего романа, а не на происходящие в нем важные перемены. Возможно, это будет способ себя успокоить и закрыть глаза на какой-то очевидный факт — например, на растущее влияние партнера и вероятную психологическую зависимость от него.

Сегодня Близнецам лучше отказаться от идеи пойти на свидание или проявить в своих любовных делах очередную инициативу. Высока вероятность неблагоприятных внешних обстоятельств или собственных ошибок, обесценивающих искренний порыв. Желательно избегать ситуаций, ведущих к бытовым и деловым ссорам.

Ракам звезды намекают, что сейчас им лучше воздержаться от нового шага в своей личной жизни. Независимо от его причины и формата, он может стать преждевременным, а суета по его осуществлению напрасной. Не исключено, что желаемый поворот событий наступит сам, достаточно всего лишь немного подождать.

Львам звезды подсказывают, что в их любовной истории назревает очередная фаза. Чем сильнее их чувства и ярче надежды, тем больше у них оснований следить за ходом событий и их новой логикой. Не помешает увидеть отведенную себе роль в наступающем периоде отношений и трезво оценить свое положение.

Сегодня влюбленным Девам лучше не опережать события и не пытаться рулить ими: чем больше инициатив или острых реакций, тем выше критическая масса ошибок. Звезды советуют довериться судьбе и намекают, что в данный момент она скорее работает на ваши интересы в любви, чем ставит вам в них препятствия.

Сегодня Весам не стоит закрывать глаза на перемены в своих чувствах или любовных отношениях. Новые обстоятельства способны лишить их приятных бонусов, которыми они по праву наслаждались в последнее время, и поставить их в менее комфортное положение. Возможен сомнительный маневр со стороны партнера.

Сегодня звезды советуют Скорпионам ограничиться мелкими жестами внимания в адрес любимого человека и не афишировать свои чувства без необходимости. В этот день легко допустить ошибку и оставить неприятный осадок в общении. Если вас волнует заминка в романе, не волнуйтесь: вскоре многое прояснится.

Стрельцам звезды намекают, что сегодня гармония и прозрачность в их любовных отношениях могут оказаться под угрозой. Не стоит относиться легкомысленно к настораживающим мелочам — например, загадочному исчезновению пассии, порочащим сплетням или повторному появлению на горизонте активного соперника.

Внимание влюбленных Козерогов сегодня приковано к дальнейшей перспективе их романа. Многие представители знака будут относиться к ней настороженно, порой не без причины. Звезды напоминают, что в новом тренде есть и хорошая сторона, которую не стоит недооценивать. Важно не нервничать из-за мелочей.

Водолеям звезды подсказывают, что в их любовных отношениях намечается новая фаза, которая может оказаться для их планов и чувств рубежной. Не исключено, что в личной жизни их вскоре ждет экзамен или придирчивая оценка. Это явно не тот момент, когда стоит допускать в делах сердечных роковые ошибки.

Обстановка этих суток для влюбленных Рыб остается потенциально напряженной и часто вводит их в заблуждение. Новых романов желательно избегать. В общении с партнерами и поклонниками звезды советуют оставаться настороже: не исключены коварные ловушки, попытки отомстить, проявления мелкой ревности.