Выпускаем пар экологично — гороскоп на 22 октября

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Девы указывает на критичные мелочи.

Внимание может крутиться вокруг выполнения партнерских обязательств или договоров об услугах. Возрастает риск срочных хлопот, мелких осложнений, поломок, недоразумений, претензий. В течение дня возрастет раздражительность, наберет силу суета или растерянность. Возможны заминки в делах, перемены в чувствах, смены акцентов в отношениях, осечки в деловых вопросах, производственных процессах, ремонтных и лечебных процедурах. Не во всех делах удастся уверенно поставить точку, над некоторыми из обнаруженных недочетов еще придется поработать.

В этот день Овнам пригодятся такие качества, как дотошность, аккуратность и исполнительность. На повестке вплоть до ночи могут оставаться повседневные хлопоты, темы работы, лечения болезней, чистки, уборки, получения ремонтных или других мелких услуг, выполнения тех или иных пунктов партнерского договора. Не все работы будут доведены до конца. Велика вероятность суеты, разъездов и локальных ссор.

Несмотря на помехи и мелкие приключения, этот день для Тельцов продуктивен. Он хорош для скрупулезных занятий, требующих усердия и внимательности. Можно использовать его для тщательной отработки полезных навыков — но стоит помнить, что тренинг такого рода окажется не последним, не избежать работы над ошибками. За текущими делами важно не пропускать значимые перемены в своей работе или отношениях.

Домашние, служебные и другие заботы этого дня дадут Близнецам повод нервничать — но им стоит помнить, что часто они сами создают вокруг себя напряженные ситуации. Звезды советуют направить свою энергию не на ссоры, а на мелкий креатив, повод для которого найдется даже в рутинных делах. Нужна аккуратность в любых работах. Возрастает риск недомоганий и травм. Часть дел принимает затяжной характер.

Сегодня Ракам стоит учитывать высокую вероятность приключений в дороге и осечек в любых делах. Возможны моменты путаницы, случаи опозданий, ситуации собственной или чужой небрежности, размолвки из-за мелочей, заминки в сфере логистики. Не всегда будет успешной попытка обратиться за помощью, особенно быстрой. Звезды советуют лучше готовиться к поездкам и не слишком полагаться на чужую поддержку.

Сегодня Львам не стоит игнорировать мелкие насущные задачи, диктуемые текущей ситуацией — но одновременно им будет важно следить и за общим ходом событий. Многим представителям знака в эти сутки придется делить свое внимание между рутинными повседневными хлопотами и надвигающимся ответственным моментом в своей частной жизни — например, в своем брачном союзе, семейном кругу или жилищной истории.

Сегодня звезды советуют Девам действовать смело, но гибко. Стоит приготовиться к высокой вероятности просчетов, заблуждений и к тому, что ситуация окажется затяжной. Ее хорошей стороной будет достаточное время для исправления ошибок и упорной борьбы за поставленные цели. Важно остерегаться затяжных интриг и возврата на арену событий сильных оппонентов. Возможны перемены в материальном положении.

Этот день ограничит недавние привилегии Весов и вынудит их считаться с меняющимися обстоятельствами. Возможно, линию поведения им продиктует самочувствие, запутанная рабочая или дорожная обстановка, слабая техническая поддержка или ненадежный сервис. Не исключается скрытая активность конкурентов или предательская позиция партнеров. Вероятны изменения в личной репутации или материальном статусе.

Сегодня не в интересах Скорпионов торопить события или пытаться открыто на них влиять. Однако звезды настоятельно советуют им следить за окружающей обстановкой и сопровождающей ее психологической атмосферой: она говорит о близких переменах в их положении и перспективе «широкой популярности в узких кругах» в ближайшие несколько недель. Старайтесь не забывать о роли деталей, создающих ваш образ.

Сегодня Стрельцам важно грамотно вести свои текущие дела, избегая знакомых ловушек. В этот день возрастает вероятность обострения отношений, из-за которого может явно или скрыто пострадать бизнес, карьера, социальный рейтинг или домашняя обстановка. Есть риск возврата интриг или нечестной конкуренции. Не стоит начинать в этот день сотрудничество, включаться в дискуссию или вступать в должность.

Сегодня Козерогам стоит остерегаться путаницы в дороге и в общении, а также в любых проводимых работах и процедурах. Велика вероятность мелких осложнений в ходе лечения, ремонта, поиска работы и получения услуг. Может появиться недоверие или вернуться скрытая напряженность в общении с отдельной группой людей — например, с приезжими. Назрела перемена в значимых отношениях и карьерных перспективах.

Сегодня звезды советуют Водолеям повременить с важными делами и направить внимание на скрытые погрешности в своих делах. В этот день не обойтись без наблюдательности, придирчивости, дотошности. Отдельные недостатки могут казаться простительными, если радует ситуация в целом. Звезды советуют не поддаваться этому чувству, так как в меняющейся обстановке некоторые мелочи могут оказаться критичными.

Сегодня Рыбам стоит аккуратнее выстраивать свои отношения с людьми. Это касается и деловых, и близких связей, имеет значение и в случайных, и в регулярных контактах. День создает предпосылки для возврата былого соперничества и мелкой мстительности. Избегая ситуаций, втягивающих в старые интриги, желательно не создавать при этом причин для новых. Опасно поддаваться на провокации и прибегать к ним.