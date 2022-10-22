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Обнимаем и целуем — любовный гороскоп на 23 октября

22 октября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нужно показывать свою любовь второй половинке.

Обнимаем и целуем — любовный гороскоп на 23 октября
Фото: fotoxcom.ru

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не отмалчиваться в ответ на предложения своего партнера, найти время вместе где-то с ним побывать или выслушать его мнение. Многим Овнам это поможет разобраться в причинах очевидной перемены его прежнего настроя. Возможно, придется услышать не только приятные новости.

Телец

Тельцам звезды намекают, что в их личных отношениях сменилась расстановка ролей. Многие Тельцы обнаружат, что им стало сложнее сопротивляться обаянию привлекающей их персоны, и они находятся в шаге от любовной зависимости. На горизонте некоторых Тельцов может появиться обаятельный коварный соперник.

Близнецы

События этого дня вынудят Близнецов констатировать очевидный факт перемен в их личной жизни. Романы многих Близнецов естественным образом вступят в новую фазу, где их ждет меньше праздника и романтики, больше обязательств и забот. Им важно не терять свой прежний уровень общения с любимым человеком.

Рак

В личной жизни Раков появляются подвижки и звучат свежие ноты. Отношения становятся гармоничнее. Одинокие Раки получают надежду на новую любовь, но им стоит помнить, что она может быть подозрительно похожа на прежнюю. Раки, расставшиеся с любимым человеком, получают надежду на воссоединение с ним.

Лев

В любовных история Львов что-то меняется. Возможно, это новые (или хорошо забытые старые) обстоятельства, а возможно, и чувства самих Львов, переходящие в иной режим. Не исключается временная разлука. Положение многих Львов окажется психологически уязвимым. Им важна уверенность в любимом человеке.

Дева

В этот день звезды советуют Девам не действовать в делах сердечных по инерции и вначале присмотреться к сложившимся обстоятельствам. Они меняются, и то, что недавно было источником проблем, теперь может оказаться неожиданным преимуществом. На прямой вопрос или предложение сегодня лучше отшутиться.

Весы

В этот день Весам не помешает заново разобраться в своих чувствах к любимому человеку, оценить свое положение и возможности. В отношениях может измениться расстановка ролей или акцентов, однако большинство Весов сохранит общение со своими партнерами, взаимная потребность друг в друге сохранится.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов появляются хорошие шансы в личной жизни — особенно если они мечтают в ней что-то исправить. Новые обстоятельства добавляют им притягательности в чужих глазах. В любовной истории многих Скорпионов назревает временный обратный ход, дающий удачную возможность вернуться в прошлое.

Стрелец

Сегодня в романтических отношениях Стрельцов многое остается прежним с виду, но что-то меняется изнутри. Маловероятны резкие перемены в стиле и тоне любовного общения, но может измениться его эмоциональное наполнение. Возможно, усилится скрытность, появится тень недоверия или наметится разлука.

Козерог

События этого дня приоткрывают Козерогам новые возможности в личной жизни, хотя и с ограничениями. Возможно, у них появится надежда вернуть прошлое и перенаправить вектор своего романа в другое русло. Каковы бы ни были их планы, им стоит как можно быстрее отсечь явно нереальные пути и варианты.

Водолей

События этого дня способны выдвинуть личную жизнь в планах Водолеев на одно из первых приоритетных мест. Складываются предпосылки для возврата старых чувств и для дополнительной фиксации на образе любимого человека. Объектом симпатий может стать официальное лицо — например, начальник или спонсор.

Рыбы

В ситуациях этого дня влюбленные Рыбы интуитивно почувствуют нечто хорошее для себя — и будут правы. Возможно, в эти сутки изменится в лучшую сторону тон их общения с любимым человеком, появится отчетливое внутреннее ощущение собственной правоты, или возрастет уверенность в своей привлекательности.

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